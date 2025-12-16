Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
У большинства моногамных птиц существует конфликт интересов: самцы охраняют партнерш, чтобы не растить чужих птенцов, а самки, если и изменяют, делают это тайно. Насканские олуши, обитающие на Галапагосских островах, долгое время представляли загадку. Эти птицы моногамны, но активно и не скрываясь ведут половую жизнь с посторонними самцами. В то же время генетические тесты показывают отсутствие внебрачных птенцов в гнездах.
Чтобы разрешить этот парадокс, исследователи провели 74 дня в колонии 10 000 олуш на острове Эспаньола Галапагосского архипелага и задокументировали более 1600 актов спаривания. Параллельно ученые проводили ДНК-тесты и сопоставляли частоту сексуальных контактов с индивидуальными графиками овуляции каждой птицы. Статью с результатами исследования опубликовали в журнале PLOS One.
Наблюдения показали, что примерно 23% всех спариваний были изменами. Они происходили добровольно и зачастую на глазах у социального партнера, который не проявлял агрессии. Однако генетическая чистота потомства обеспечивалась строгим расписанием: самки ходили к соседям за недели до гнездования, но с началом овуляции (за четыре-восемь дней до откладки яйца) резко прекращали визиты и спаривались только с «мужем».
Почему самки олуш имеют такую свободу? Прежде всего, они физически крупнее самцов (в среднем на 13%), а кроме того, сильнее кусают. Любое принуждение со стороны мужского пола исключено. Вторая причина — половая диспропорция в популяции. Поскольку самки крупнее, они чаще умирают от голода еще до вылета из гнезда. Поэтому в зрелой популяции на двух самок приходится три самца. Как пишут авторы, «самцы могут быть мотивированы принимать любую самку и терпеть любое ее поведение».
Но зачем самки спариваются с другими самцами? Ученые выдвинули гипотезу «записной книжки». Секс с соседями не несет репродуктивной функции, но служит инструментом нетворкинга. Поддерживая интимные связи с несколькими самцами в округе, самка заранее тестирует и «бронирует» потенциальных партнеров на следующий год, если решит сменить нынешнего супруга.
Олуши практикуют серийную моногамию: пара создает крепкий союз для выкармливания птенца в нынешнем сезоне, но гарантий на будущее нет. Между сезонами часто происходят «разводы»: самки, будучи дефицитным ресурсом в популяции, склонны бросать партнеров, которые слишком истощили себя заботой о потомстве, ради более «свежих» кандидатов.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Февраля, 2016
Топ самых опасных динозавров
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
9 Января, 2015
Погребальные обряды народов мира
12 Октября, 2018
Григорий Перельман: многомерная фигура
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии