Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий

Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.

У большинства моногамных птиц существует конфликт интересов: самцы охраняют партнерш, чтобы не растить чужих птенцов, а самки, если и изменяют, делают это тайно. Насканские олуши, обитающие на Галапагосских островах, долгое время представляли загадку. Эти птицы моногамны, но активно и не скрываясь ведут половую жизнь с посторонними самцами. В то же время генетические тесты показывают отсутствие внебрачных птенцов в гнездах.

Чтобы разрешить этот парадокс, исследователи провели 74 дня в колонии 10 000 олуш на острове Эспаньола Галапагосского архипелага и задокументировали более 1600 актов спаривания. Параллельно ученые проводили ДНК-тесты и сопоставляли частоту сексуальных контактов с индивидуальными графиками овуляции каждой птицы. Статью с результатами исследования опубликовали в журнале PLOS One.

Наблюдения показали, что примерно 23% всех спариваний были изменами. Они происходили добровольно и зачастую на глазах у социального партнера, который не проявлял агрессии. Однако генетическая чистота потомства обеспечивалась строгим расписанием: самки ходили к соседям за недели до гнездования, но с началом овуляции (за четыре-восемь дней до откладки яйца) резко прекращали визиты и спаривались только с «мужем».

Почему самки олуш имеют такую свободу? Прежде всего, они физически крупнее самцов (в среднем на 13%), а кроме того, сильнее кусают. Любое принуждение со стороны мужского пола исключено. Вторая причина — половая диспропорция в популяции. Поскольку самки крупнее, они чаще умирают от голода еще до вылета из гнезда. Поэтому в зрелой популяции на двух самок приходится три самца. Как пишут авторы, «самцы могут быть мотивированы принимать любую самку и терпеть любое ее поведение».

Но зачем самки спариваются с другими самцами? Ученые выдвинули гипотезу «записной книжки». Секс с соседями не несет репродуктивной функции, но служит инструментом нетворкинга. Поддерживая интимные связи с несколькими самцами в округе, самка заранее тестирует и «бронирует» потенциальных партнеров на следующий год, если решит сменить нынешнего супруга.

Олуши практикуют серийную моногамию: пара создает крепкий союз для выкармливания птенца в нынешнем сезоне, но гарантий на будущее нет. Между сезонами часто происходят «разводы»: самки, будучи дефицитным ресурсом в популяции, склонны бросать партнеров, которые слишком истощили себя заботой о потомстве, ради более «свежих» кандидатов.

Максим Абдулаев 28 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.