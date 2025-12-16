Уведомления
Последний звездопад года: когда и как наблюдать метеорный поток Урсиды
В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.
В отличие от стремительных Персеид, Урсиды — это неспешные и часто достаточно яркие метеоры. В 2025 году радиант этого потока будет расположен в самом центре созвездия Малой Медведицы, рядом с Полярной звездой. Это делает «звездопад» особенно удобным для наблюдения жителями всего Северного полушария.
— Радиант потока, то есть точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, летят метеоры, будет видна всю ночь. Это дает возможность любоваться звездопадом с вечера до рассвета, в отличие от тех, чьи радианты восходят лишь глубокой ночью. Благодаря этому Урсиды становятся отличным выбором для семейных наблюдений или для тех, кто предпочитает не засиживаться допоздна, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Метеорный поток берет свое начало от ледяной кометы 8P — Туттля. Каждые 13,6 лет она возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы, приближаясь к Солнцу. Под его лучами лед она превращается в газ, унося с собой множество мельчайших пылевых частиц. Они продолжают движение по орбите кометы, образуя протяженный шлейф.
— Когда Земля пересекает этот поток, частицы на скорости около 35 километров в секунду врываются в атмосферу и сгорают на высоте 80-100 километров, оставляя короткий яркий след. Урсиды не самые обильные — в час обычно видно пять-десять метеоров, но их ценность состоит в том, что они являются частями кометы Туттля, — отметил ученый.
Эксперт также подчеркнул, что радиант, расположенный в Малой Медведице, поднимется максимально высоко над северо-восточным горизонтом, открывая взору большую часть небесной сферы. Важнейшим фактором, определяющим успех любого наблюдения за слабыми астрономическими объектами, является отсутствие лунной засветки.
— Нынче Луна будет находиться в фазе, близкой к новолунию. Ее тонкий серп появится на утреннем небе лишь ненадолго и не сможет помешать своим светом разглядеть даже самые слабые и деликатные вспышки метеоров. Таким образом, главным условием станет лишь ясная погода и удаленность от искусственных источников света, — объяснил Евгений Бурмистров.
Для того чтобы стать свидетелем этого космического представления, не требуется специального оборудования, однако необходима правильная подготовка, которая начинается с выбора места. По словам ученого, важно удалиться как можно дальше от засветки городских огней. Яркий свет уличных фонарей, витрин и окон создает над населенным пунктом так называемую «световую завесу», которая полностью скрывает слабые метеоры. Идеальным местом станет сельская местность, поле, берег водоема за городом или дачный поселок.
Эксперт Пермского Политеха напомнил, что глазам нужно дать 20-30 минут для адаптации к темноте. Тогда человек начнет видеть гораздо больше. Мозг научится отличать кратчайшую вспышку метеора от других движений на небе. В случае с Урсидами это особенно важно, так как метеоры не слишком часты, и нужно быть внимательным, чтобы не пропустить эту мгновенную красоту.
— Следующим ключевым моментом является время наблюдений. Пик активности придется на предрассветные часы 22 декабря — с полуночи и до рассвета, когда радиант поднимется выше, и достигнет своего апогея. Смотреть при этом нужно не пристально на саму Полярную звезду, а охватить взглядом широкую область северного и северо-восточного неба. Метеоры будут появляться в разных его частях, но если мысленно продлить их следы назад, то они сойдутся как раз в районе Малой Медведицы, — добавил ученый.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
