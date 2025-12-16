Последний звездопад года: когда и как наблюдать метеорный поток Урсиды

В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.

В отличие от стремительных Персеид, Урсиды — это неспешные и часто достаточно яркие метеоры. В 2025 году радиант этого потока будет расположен в самом центре созвездия Малой Медведицы, рядом с Полярной звездой. Это делает «звездопад» особенно удобным для наблюдения жителями всего Северного полушария.

— Радиант потока, то есть точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, летят метеоры, будет видна всю ночь. Это дает возможность любоваться звездопадом с вечера до рассвета, в отличие от тех, чьи радианты восходят лишь глубокой ночью. Благодаря этому Урсиды становятся отличным выбором для семейных наблюдений или для тех, кто предпочитает не засиживаться допоздна, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Метеорный поток берет свое начало от ледяной кометы 8P — Туттля. Каждые 13,6 лет она возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы, приближаясь к Солнцу. Под его лучами лед она превращается в газ, унося с собой множество мельчайших пылевых частиц. Они продолжают движение по орбите кометы, образуя протяженный шлейф.

— Когда Земля пересекает этот поток, частицы на скорости около 35 километров в секунду врываются в атмосферу и сгорают на высоте 80-100 километров, оставляя короткий яркий след. Урсиды не самые обильные — в час обычно видно пять-десять метеоров, но их ценность состоит в том, что они являются частями кометы Туттля, — отметил ученый.

Эксперт также подчеркнул, что радиант, расположенный в Малой Медведице, поднимется максимально высоко над северо-восточным горизонтом, открывая взору большую часть небесной сферы. Важнейшим фактором, определяющим успех любого наблюдения за слабыми астрономическими объектами, является отсутствие лунной засветки.

— Нынче Луна будет находиться в фазе, близкой к новолунию. Ее тонкий серп появится на утреннем небе лишь ненадолго и не сможет помешать своим светом разглядеть даже самые слабые и деликатные вспышки метеоров. Таким образом, главным условием станет лишь ясная погода и удаленность от искусственных источников света, — объяснил Евгений Бурмистров.

Для того чтобы стать свидетелем этого космического представления, не требуется специального оборудования, однако необходима правильная подготовка, которая начинается с выбора места. По словам ученого, важно удалиться как можно дальше от засветки городских огней. Яркий свет уличных фонарей, витрин и окон создает над населенным пунктом так называемую «световую завесу», которая полностью скрывает слабые метеоры. Идеальным местом станет сельская местность, поле, берег водоема за городом или дачный поселок.

Эксперт Пермского Политеха напомнил, что глазам нужно дать 20-30 минут для адаптации к темноте. Тогда человек начнет видеть гораздо больше. Мозг научится отличать кратчайшую вспышку метеора от других движений на небе. В случае с Урсидами это особенно важно, так как метеоры не слишком часты, и нужно быть внимательным, чтобы не пропустить эту мгновенную красоту.

— Следующим ключевым моментом является время наблюдений. Пик активности придется на предрассветные часы 22 декабря — с полуночи и до рассвета, когда радиант поднимется выше, и достигнет своего апогея. Смотреть при этом нужно не пристально на саму Полярную звезду, а охватить взглядом широкую область северного и северо-восточного неба. Метеоры будут появляться в разных его частях, но если мысленно продлить их следы назад, то они сойдутся как раз в районе Малой Медведицы, — добавил ученый.

