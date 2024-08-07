Спутники Starlink с антеннами для сотовой связи снова расстроили астрономов

Новая серия аппаратов спутниковой группировки компании SpaceX, обладающая возможностью связываться напрямую с большинством массовых смартфонов, оказалась гораздо ярче остальных. Точные причины этого пока не установлены — может быть, дело в более низких орбитах, другой конфигурации шасси или в иной ориентации спутников в пространстве. В любом случае Starlink опять придется принимать дополнительные меры по снижению уровня светового загрязнения ночного неба.

Любые объекты на низкой околоземной орбите (НОО) мешают астрономическим наблюдениям. Солнечный свет может отразиться от их поверхности и попасть в объектив оптического телескопа — тогда на изображении появится яркая полоса, перекрывающая часть поля зрения. Наблюдения в инфракрасной части спектра тоже не защищены от помех, а уж попавший в «поле зрения» радиотелескопа спутник связи легко забивает чувствительную антенну шумом.

До недавнего времени и спутники были сравнительно редкой досадной неприятностью, так что астрономы редко обращали на эту проблему внимание. Однако с появлением на орбите первых партий «созвездий» вроде OneWeb и Starlink ситуация радикально ухудшилась.

Время наблюдений без помех снизилось, количество бракованных «снимков» увеличилось. Для анализа, контроля и разработки предложений по решению проблемы Международный астрономический союз (IAU) организовал специальный институт — Центр защиты темного и спокойного неба от влияния спутниковых группировок (CPS).

Организация выпустила новое исследование, сфокусированное на влиянии спутников Starlink, оснащенных оборудованием для сотовой связи (Direct-To-Cell, DTC). Издание Space.com обратило внимание на документ и взяло комментарии у его авторов.

Видимая звездная величина аппаратов DTC составляет примерно 4,62, что почти в пять раз ярче, чем видимая звездная величина запускавшихся последние полтора года Starlink V2 Mini. Хотя спутников DTC в группировке пока меньшинство (чуть больше сотни более чем из шести тысяч), их вклад в помехи для астрономии рискует стать доминирующим. Особенно учитывая уже одобренную Федеральной комиссией по связи США заявку SpaceX на эксплуатацию суммарно 7500 «космических вышек сотовой связи».

Авторы исследования предположили несколько возможных причин такой повышенной яркости Starlink DTC (или их комбинацию):

Выросшая общая площадь аппаратов по сравнению с Starlink V2 Mini из-за добавления большой антенны — 125 квадратных метров против 116;

Более низкая орбита аппаратов DTC — 340-345 километров против 530-560 километров;

Иная конфигурация шасси, не позволяющая применять меры по снижению отражающей способности;

Иная ориентация в пространстве, необходимая для работы антенны сотового диапазона.

Отметим, что низкая орбита в значительной мере компенсирует возросшую видимую звездную величину спутников: они проводят меньше времени в поле зрения обсерваторий. Но это не устраняет проблему целиком.

Будучи организацией, наиболее интенсивно заполоняющей НОО рукотворными объектами, SpaceX — оператор группировки Starlink — не отказывается от сотрудничества с астрономическими объединениями. Это отметили и авторы нового исследования.

После начала выведения своего «созвездия», когда ученые впервые обратили внимание общественности на проблему помех от спутников для наблюдений, SpaceX приняла ряд важных мер. Видимую звездную величину аппаратов Starlink многократно снизили, а над радиотелескопами выключали антенны. Можно предположить, что и для спутников DTC компания примет меры, однако официальных заявлений по этому поводу ее представители пока не делали.

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