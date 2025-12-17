Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
79% мировых ледников могут исчезнуть к 2100 году
По всему миру сейчас исчезает ежегодно около тысячи ледников. К 2040 году этот показатель может вырасти до трех тысяч в год, даже если страны сократят выбросы углекислого газа до целевых показателей.
За последние двадцать лет растаяло минимум четыре тысячи ледников. Исследователь Ландер Ван Трихт из швейцарской ETH Zurich вместе с коллегами с помощью климатических моделей предсказал, что произойдет с 211 тысячами ледников по всему миру в этом столетии при различных сценариях глобального изменения климата. Результаты исследования опубликованы в Nature Climate Change.
Если страны выполнят свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, то к концу века средняя температура на планете окажется на 2,7 °C выше, чем она была до промышленной революции. В этом случае, по расчетам ученых, к 2100 году исчезнет 79% мировых ледников.
Если средняя температура вырастет на 2 °C, то исчезнет 63% ледников. При невыполнении обязательств по сокращению выбросов планета потеплеет на 4 °C. В этом случае растает 91% ледников.
По расчетам ученых, в этом столетии таяние ледников повысит уровень моря на 25 сантиметров. Также это приведет к уменьшению летнего стока воды, который многие регионы используют для орошения. Таяние льдов также приводит к наводнениям из-за повышения уровня воды в ледниковых озерах. Из-за такого наводнения в Индии в 2023 году погибли 55 человек.
Предыдущие исследования показывали, что даже если человечество ограничит потепление до 1,5°C, половина всех ледников все равно растает. Авторы нового исследования уточнили этот показатель. По их расчетам, исчезнет 55% ледников.
По оценкам авторов работы, пик скорости таяния придется на середину века. Процесс замедлится, когда исчезнут небольшие горные ледники и останутся более крупные, например, в Арктике и Антарктиде.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
