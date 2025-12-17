Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

79% мировых ледников могут исчезнуть к 2100 году

По всему миру сейчас исчезает ежегодно около тысячи ледников. К 2040 году этот показатель может вырасти до трех тысяч в год, даже если страны сократят выбросы углекислого газа до целевых показателей.

Талая вода протекает через ледниковую пещеру перед ледником Мортерач в Швейцарии / © Lander Van Tricht, New Scientist

За последние двадцать лет растаяло минимум четыре тысячи ледников. Исследователь Ландер Ван Трихт из швейцарской ETH Zurich вместе с коллегами с помощью климатических моделей предсказал, что произойдет с 211 тысячами ледников по всему миру в этом столетии при различных сценариях глобального изменения климата. Результаты исследования опубликованы в Nature Climate Change.

Если страны выполнят свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, то к концу века средняя температура на планете окажется на 2,7 °C выше, чем она была до промышленной революции. В этом случае, по расчетам ученых, к 2100 году исчезнет 79% мировых ледников.

Если средняя температура вырастет на 2 °C, то исчезнет 63% ледников. При невыполнении обязательств по сокращению выбросов планета потеплеет на 4 °C. В этом случае растает 91% ледников.

По расчетам ученых, в этом столетии таяние ледников повысит уровень моря на 25 сантиметров. Также это приведет к уменьшению летнего стока воды, который многие регионы используют для орошения. Таяние льдов также приводит к наводнениям из-за повышения уровня воды в ледниковых озерах. Из-за такого наводнения в Индии в 2023 году погибли 55 человек.

Предыдущие исследования показывали, что даже если человечество ограничит потепление до 1,5°C, половина всех ледников все равно растает. Авторы нового исследования уточнили этот показатель. По их расчетам, исчезнет 55% ледников.

По оценкам авторов работы, пик скорости таяния придется на середину века. Процесс замедлится, когда исчезнут небольшие горные ледники и останутся более крупные, например, в Арктике и Антарктиде.