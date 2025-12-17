Химиотерапия позволила уничтожить скрытые резервуары ВИЧ

Медики разработали стратегию, которая превращает способность зараженных клеток к размножению в их главную уязвимость. Ученые заставили «спящий» клон ВИЧ-инфицированных лимфоцитов делиться, а затем прицельно уничтожили стандартными препаратами против рака и подавляющими деление.

Главным препятствием для полного излечения ВИЧ остается латентный резервуар. Вирус встраивает свой генетический код в ДНК Т-клеток и переходит в спящий режим, становясь невидимым для антиретровирусной терапии. Ученые давно пытаются химически будить сам вирус, чтобы иммунитет распознал и уничтожил клетку-хозяина. Однако этот подход малоэффективен, потому что «пробуждающие» агенты часто токсичны, а вирус реагирует на них слабо.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Clinical Investigation, изучили историю болезни пациента с ВИЧ, который проходил лечение от рака легких. Врачи заметили, что после курса химиотерапии (паклитаксела) из его крови исчез самый крупный и устойчивый клон зараженных клеток. Ученые предположили, что клетки погибли не случайно, а потому, что лекарство атаковало их именно в момент активного деления. Поскольку в крови пациента присутствовали белки ВИЧ, Т-клетки, будучи сами резервуарами с вирусом, размножались для борьбы с ним.

Чтобы проверить это предположение, команда воспроизвела ситуацию «в пробирке». Они выделили специфический клон лимфоцитов, содержащий вирус, и определили белковый маркер (вирусный пептид), на который реагируют эти клетки. Далее была расставлена биологическая ловушка. Сначала культуру клеток обработали этим пептидом, спровоцировав зараженные лимфоциты на бурное деление. В разгар этого процесса в среду добавили препараты, блокирующие клеточный цикл: паклитаксел или иммуносупрессор микофенолат.

Результат подтвердил расчеты: стимуляция пептидом без лекарств вызывала взрывной рост вирусного резервуара, но в комбинации с препаратами популяция зараженного клона сокращалась в десятки раз. Секвенирование одиночных клеток показало высокую избирательность метода. Под удар попали только те лимфоциты, которые среагировали на стимул и начали делиться. Соседние клетки, проигнорировавшие сигнал, выжили, несмотря на присутствие токсичных веществ.

Новая научная работа показала, что для сокращения вирусного резервуара не обязательно будить сам вирус. Вместо этого можно провоцировать деление клетки-носителя и уничтожать ее в самый уязвимый момент. Это открывает перспективу использования коротких курсов химиотерапии для тонкой «хирургической» зачистки ВИЧ-инфекции.

Максим Абдулаев 29 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.