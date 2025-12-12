Слушатели узнают о скульптурном протрете, об истоках портретной концепции в Риме, о теме памяти и культе предков.

О мероприятии

Кандидат искусствоведения Надежда Налимова расскажет о новшествах, привнесенных римлянами в мировую архитектуру: о римских строительных техниках, о новых конструктивных решениях и принципах декорации, о римском бетоне и о восприятии римлянами классического греческого ордера.

Лектор рассмотрит зрелищные сооружения Рима, обсудит специфику «исторического мышления» римлян, художественную пропаганду и репрезентацию власти в публичных пространствах, и объяснит, какие существуют особенности декорации триумфальных колонн и арок Рима.

Слушатели заглянут и в частный мир римских нобилей: представят, как выглядел римский аристократический дом и каким образом он украшался, чем наполнялся. Выяснят, что такое «помпеянские стили», и как римляне понимали синтез архитектуры и декоративной живописи.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация