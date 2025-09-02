Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Boeing анонсировала малозаметный истребитель шестого поколения

Американская корпорация Boeing представила рендер своего предложения для конкурса на создание палубного истребителя следующего поколения F/A-XX для ВМС США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Рендер палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing

Новое изображение истребителя F/A-XX скрывает самолет в облаках, однако фонарь кабины очень похож на тот, который представлен на рендерах F-47. Хотя обтекатель антенны кажется меньше и короче, чем более широкий показанный на самолете для ВВС, это может быть связано с углом обзора.

Согласно сообщению Boeing, максимальная дальность полета истребителя F/A-XX может составить более 2700 километров, что на 25% больше, чем у нынешнего F-35C Lightning II.