  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 декабря, 20:51
Рейтинг: +118
Посты: 348

Паучий шелк больше не считается самым крепким натуральным волокном. Мешочные черви обошли их

Общество по-разному использует волокна. Они необходимы для создания одежды и промышленного производства. Синтетические волокна, созданные на основе нефти, вредны для экологии. Они вносят значительный вклад в загрязнение микропластиком. Японские исследователи разработали природный материал, который не только экологичен, но и прочен. Создают эти волокна мешочные черви.

Сообщество
# волокна
# личинки
# материалы
# Паук
# черви
# шелк
Мешочные черви и ультратонкие листы, похожие на нетканые материалы / © MINOLON, The Government of Japan 
Мешочные черви и ультратонкие листы, похожие на нетканые материалы / © MINOLON, The Government of Japan 

Долгое время паучий шелк претендовал на звание самого крепкого в мире натурального волокна. Его прочность в четыре раза выше, чем у стали, а эластичность конкурирует с нейлоном. Паучий шелк выдерживает температуру выше 300° C. Однако склонность пауков к каннибализму затрудняла их масштабное разведение для коммерческого применения.

В 2018 году группа японских исследователей выяснила, что шелк мешочных червей превосходит паучий шелк по всем показателям долговечности. Он примерно в 2,3 раза превзошел его по ударной вязкости — гибкости, позволяющей выдерживать деформацию без разрушения. Также он обладал примерно в 1,8 раза большей прочностью на разрыв — силой, которую материал выдерживает при растяжении до разрушения. На следующий год ученые опубликовали исследование в журнале Nature Communications.

Мешочные черви — общий термин для личинок моли отряда чешуекрылых семейства Psychidae. Во всем мире существует около 1000 видов, из них около 50 обитают в Японии. Самый известный японский вид — Eumeta variegata.

Личинки плетут собственный шелк, чтобы связывать кусочки листьев и веток для формирования гнезд. Эти гнезда становятся их укрытием от хищников и помогают перемещаться с места на место.

Шелк мешочных червей изготовлен из белка, как шелк шелкопряда или паука. Когда ученые проанализировали аминокислотные последовательности, составляющие белок, они обнаружили, что он имеет высокоупорядоченную иерархическую структуру, которая обеспечивает его высокую прочность. 

Коммерциализировать натуральное волокно получилось не сразу. Команда исследователей собирала личинок, разводила и наблюдала за их поведением. Они изучили жизненный цикл мешочных червей. Насекомые начинают прясть шелк сразу после рождения и продолжают на протяжении всей личиночной стадии. Следом команда разработала методы разведения в помещении и создала систему непрерывного сбора шелка.

Мешочные черви плетут зигзагообразные, похожие на лестницу, нити шелка. Они используют их как «строительные леса» для передвижения. Опираясь на этот принцип, японская компания создала сверхтонкие листы, напоминающие нетканый материал. Объем производства достиг примерно 1000 квадратных метров в год.

Увеличенные листы под микроскопом / © MINOLON, The Government of Japan 
Увеличенные листы под микроскопом / © MINOLON, The Government of Japan 

В ноябре 2024 года японская компания запустила свой бренд. Первым продуктом, при создании которого использовали новый шелк, стала серия теннисных ракеток Ezone. Новый материал применили в стержне ракетки, сочетав его с передовыми углеродными материалами. Благодаря сочетанию прочности и гибкости шелка показатели виброгашения улучшились на 5,8% по сравнению с традиционными моделями.

Одно из достоинств материала — биоразлагаемость. Поскольку он получен не из ископаемого топлива, то нет риска его превращения в микропластик после утилизации. Сейчас специалисты используют материал в композитах с пластиком. Однако если они начнут производить композиты с биопластиком, то в перспективе смогут создавать продукцию с еще более низким воздействием на окружающую среду.

Компания в будущем рассчитывает применять волокна в еще неизученных сферах, например в аэрокосмической отрасли. Там прочность этого материала можно использовать по максимуму.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Искусство античной Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Дек
600
Опасная идея Дарвина
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Дек
750
Генетика пола и сцепленное с полом наследование
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Дек
700
Во что нам обходится это золото?
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
06 Дек
450
Экскурсия в Аэрокосмический музей «Спутник»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Биобезобразие. Куда исчезли пчелы и воробьи?
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Дек
800
Загадки декабристов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Пернатые истории Шпицбергена
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Экранопланы Ростислава Алексеева
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
4 декабря, 11:13
Редакция Naked Science

V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия

На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.

Медиа
# конгресс
# конференция
# мероприятия
# молодые ученые
# Научные достижения
# технологии
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи оценили влияние Марса на климат Земли

    4 декабря, 20:34

  2. Эксперименты не подтвердили самое популярное объяснение нейтринных аномалий

    4 декабря, 20:12

  3. Праздничное настроение: что важно знать об опасности ароматизаторов и свечей

    4 декабря, 18:06

  4. 29 магических кластеров и единое кольцо: ученые рассчитали стабильность кристаллических структур нанокластеров сульфидов молибдена

    4 декабря, 15:04
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Юрий Багов
27 минут назад
У меня лично несколько вопросов (возможно риторических) 1. Пообщаться бы и провести тесты интеллекта настолько генетически удаленных индивидов,

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

Александр Березин
31 минута назад
Сергей, я читал в бумаге, не знаю, есть ли в сети. Кратко: Земля -- колыбель человечества, но люди по мере взросления перестают жить в колыбели. Если

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Дулат
32 минуты назад
Алексей, в страну Испания,куда ездят расияне,потомучто они продаинутые чем рвсия

Астрономы обнаружили извержения криовулканов на межзвездной комете 3I/ATLAS 

Александр Березин
34 минуты назад
Иван, "Александр, китайцы без особой помпы этот вопрос решили" Китайцы никогда не решали такой вопрос, потому что никогда ничего у полюса не

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Дмитрий Глебов
38 минут назад
Ходят, не падают, однако. Но на сколько шагов им хватит одной зарядки?

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Sergej Levin
1 час назад
Для чего копаться в далёком прошлом?Амаи воскресить хотите? Опасно.

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Alexandr Em
2 часа назад
Иван, у вас не только с орфографией проблемы, но и со здравым смыслом, впрочем, как и у всех лоботом рованных телевизором.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Dmitry Konkin
2 часа назад
А где Австралия?

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Алина Хузиахметова
3 часа назад
Простт жуть

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Борода
3 часа назад
КНС начала выпуск дроидов B-1. Что там армия клонов, и какова реакция ордена Джедаев?

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Сергей Механик
3 часа назад
Ну если опасно для здоровья, зачем допускают к продаже? 😳

Праздничное настроение: что важно знать об опасности ароматизаторов и свечей

Серая Мгла
3 часа назад
Виталий, Элкок поэтому и гонит, как и вы. Ведь он напрямую связан со многими, включая Огрызок. Это же американцы. А Огрызок, который вы как зомбаки на

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Сергей Механик
3 часа назад
Александр, на память не помню, возможно читал в детстве, но не обратил внимание. Если не затруднит, сбросьте ссылку.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Vyacheslav Mitrofanov
5 часов назад
Комические телескопы это смешно!)

Планируемые спутниковые группировки «перекроют» работу будущих орбитальных телескопов

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, китайцы без особой помпы этот вопрос решили. Оказалось достаточно запустить на орбиту Луны спутник связи. Вопрос задержки по

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Alfa Popo
5 часов назад
Александр, что ты вообще несёшь, жалкая палесрина жила на пожертвованиях от ЕС, арабских стран и самого Израиля и не имела ни одного завода, но всё

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Питон Удав
5 часов назад
"жившее раньше 1400 лет назад" - может все же ранее 1400 лет назад?

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

Labubu
5 часов назад
Alex, да, решаемо. И решение будет - "да нах нам этот космос, будем лапти плести. "

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

MONICA RICCI
6 часов назад
Irik, приветствую, напишите, пожалуйста, в телеграмм @ketroy

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Александр Березин
6 часов назад
Иван, проблема связи для полюса Луны в том, что без спецмероприятий ее не будет. Ни с задержкой, ни без задержки. Тупо не будет, что похуже, чем

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно