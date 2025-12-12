Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Зимний отдых: как выбрать безопасные ледянку и тюбинг
Для того, чтобы активный зимний отдых стал по-настоящему веселым и беззаботным, нужно выбрать хорошую ледянку, которая точно не подведет на снежном спуске и выдержит не один сезон. Эксперты Пермского Политеха рассказали, из каких материалов должны состоять жесткие каркасные и мягкие поролоновые изделия, а также тюбинги, какие из них наиболее безопасны в использовании, можно ли хранить их на морозе и как долго они прослужат при правильной эксплуатации.
Все представленные на рынке зимних товаров средства для спуска с горы можно условно разделить на три категории: пластмассовые ледянки (с жестким каркасом или гибкие в форме лопаты), мягкие с поролоновым наполнителем и тюбинги.
Как выбрать пластмассовую ледянку, которая не треснет на холоде
При выборе пластмассовой ледянки стоит помнить о том, что многие пластики теряют эластичность при отрицательных температурах. Например, полипропилен, из которого часто изготавливают подобные изделия, становится хрупким уже при -10°C. Это, в первую очередь, небезопасно для ребенка, особенно если ледянка треснет прямо во время съезда с горы, и острые осколки нанесут какую-нибудь травму.
— Чтобы ледянка прослужила долго, а также была одновременно хорошо скользящей и безопасной, предпочтительно использовать морозостойкие виды пластика, сохраняющие прочность при отрицательных температурах до -80 °С. Такого эффекта можно добиться путем изменения состава и специальной обработки. К морозоустойчивым относятся АБС-пластик (ABS), полиамидный пластик (PA6, PA66) и полиэтилен (LDPE, PE-LD, HDPE, PE-HD). Ищите небольшие рельефные буквы и цифры на тыльной стороне ледянки, либо на упаковке, если она имеется, — посоветовал доктор технических наук, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ Максим Каченюк.
Простые ледянки в форме лопаты, а также ледянки-корыто плохо управляются на скорости.
Поэтому, по словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никиты Фаустова, лучше отдавать предпочтение жестким ледянкам с ребристой нижней поверхностью. Она не дает разгоняться слишком быстро, помогает маневрировать и тормозить, а также повышает устойчивость, снижая риск заносов и переворотов.
Камера, чехол, дно и ручки: в выборе тюбинга важно все
Тюбинги (или ватрушки) — это не самый безопасный вид средств для спуска со снежных горок. Они развивают высокую скорость, могут закручиваться и становиться неуправляемыми. Тюбинг состоит из нескольких частей: надувного элемента (камеры), которая создает амортизирующую подушку, смягчая удары, защитного чехла со вшитыми в него ручками и плотного шнура, за который его можно тащить. Поэтому при его выборе следует опираться сразу на множество критериев.
Камера (надувной элемент)
В первую очередь нужно обращать внимание на то, что находится внутри тюбинга. Обычно в качестве надувного элемента выступает автомобильная камера, либо предназначенная специально для ватрушек. При наличии каких-либо ее дефектов, например, низком качестве резины, трещинах, заводских браков, тюбинг может лопнуть в самый неподходящий момент.
— Вероятность такого исхода существенно повышается при резком перепаде температур, например, когда ватрушку надули на морозе, а затем внесли в тепло, при внешних повреждениях — проколах, порезах, износе, слабых швах, и превышении допустимого веса. Поэтому нужно отдавать предпочтение тюбингам с камерой из бутил-каучука или прочной морозостойкой резины, которая равномерно заполняет изделие без «волн», — порекомендовал Никита Фаустов.
Здесь можно ориентироваться на то, что обычно качественные камеры имеют штамп с размером, стандартом и датой изготовления. Ищите «ТР ТС 018/2011» (стандарт безопасности для автошин), размер (например, 4.10-5), и свежую дату производства (не более одного-двух лет к моменту покупки).
Чехол
Большое значение имеет и то, насколько хорошо даже самая качественная камера закрыта от механических повреждений. Чехол тюбинга представляет собой прочный текстильный «мешок» круглой или овальной формы с гладким водонепроницаемым дном. Он защищает надувной элемент и позволяет человеку комфортно разместиться внутри ватрушки.
— Материал чехла должен выдерживать возникающие при использовании статические и динамические нагрузки. Этим требованиям соответствуют синтетические и некоторые природные ткани с высокой плотностью. Для чехла тюбинга подойдет синтетическая ткань, обычно это армированный ПВХ, с плотностью от 500 до 650 граммов на квадратный метр, — рассказал Максим Каченюк.
Дно тюбинга необходимо изготавливать из прочного гладкого материала, имеющего высокую износостойкость.
— Этим требованиям отвечают синтетические ткани на основе полиэстера (PES, Polyester) с покрытием из полиинилхлорида (PVC coating, Oxford PVC) или полиуретана (PU coating), используемые при производстве байдарок и катамаранов. Плотность ткани для дна тюбинга должна составлять 700-950 граммов на квадратный метр, поверхность — глянцевая для улучшения скольжения и повышения износостойкости, — добавил Максим Каченюк.
Информацию о составе тюбинга нужно искать на этикетке или вшитой бирке на самом чехле, а также на официальном сайте производителя в разделе «Характеристики», «Описание» или «Технические параметры».
Все стыки и соединения материала должны быть усилены капроновой лентой, прошиты силовым швом, а клапан для подкачки камеры — закрыт молнией, липучкой или шнуровкой. Без этих составляющих тюбинг может разойтись на скорости, вызвав падение. А отсутствие защитного клапана приведет к попаданию снега и льда внутрь, что быстро испортит надувной элемент.
Ручки
— Ручки могут быть сделаны из ПВХ, пластика или текстиля. Главное, чтобы они обладали противоскользящей текстурой — рельефной поверхностью или пористой накладкой. Их должно быть удобно хватать в варежках. Ручки должны быть пришиты к уплотненной вставке, а не к тонкой ткани чехла, встроены под поперечные стропы для распределения нагрузки и дополнительно проклеены и прокатаны станком, — пояснил Никита Фаустов.
Ручек на всех видах тюбингов должно быть минимум две — друг напротив друга, а при диаметре более 90 сантиметров — четыре штуки. Они обеспечивают стабильность и контроль — позволяют человеку держаться симметрично, не перекашивая ватрушку, что снижает риск переворота на скорости или в повороте. При падении за них можно ухватиться, чтобы тюбинг не укатился дальше.
Самые комфортные и плавные — что важно в мягких ледянках?
Мягкие ледянки с поролоном внутри являются самыми безопасными среди всех.
— Мягкий наполнитель гасит удары и вибрации во время спуска, отсутствие жестких элементов снижает вероятность ушибов и порезов. У таких ледянок ниже скорость и лучше управляемость по сравнению с пластиковыми аналогами и тюбингами, — отметил Никита Фаустов.
Но на морозе поролон становится жестче, при перепадах температур и намокании он может трескаться и терять форму. Через пару месяцев амортизация может заметно ухудшиться, особенно если поролон низкоплотный или эксплуатируется активно.
Оба эксперта ПНИПУ посоветовали выбирать высокоплотный поролон (от 30 килограммов на кубический метр) в качестве наполнителя — он дольше сохраняет свои свойства, и прочные армированные ткани с гладкой глянцевой поверхностью для обивки. Хорошо подходят виниплан (Vinyplan) и другие тентовые материалы с плотностью не ниже 500 граммов на один квадратный метр.
Можно ли хранить инвентарь для спуска с горок на морозе
Тюбинг можно хранить на морозе, но с определенными оговорками. Синтетические материалы, из которых он изготовлен, — ПВХ, полиэстер, резина, устойчивы к перепадам температур и влажности, но чувствительны к ультрафиолетовому излучению. При постоянном нахождении под открытым небом ватрушка быстро выцветет.
— Нужно немного спустить тюбинг перед заносом в теплое помещение, чтобы избежать разрыва камеры из-за расширения воздуха. Кроме того, постоянное нахождение в надутом состоянии может привести к потемнению чехла из-за тесного соприкосновения с резиной внутри. Перед длительным хранением его следует полностью сдуть, вымыть, просушить и убрать камеру из чехла, — объяснил Никита Фаустов.
Пластмассовая ледянка может трескаться на сильном морозе, особенно если температура опускается ниже −20 °C. Это связано с потерей пластичности материала при низких температурах. В паспорте изделия может быть указан конкретный температурный предел, допустимый для хранения и эксплуатации.
Мягкая ледянка обычно изготавливается из морозостойких материалов (например, пенополиуретана или поливинилхлорида), которые выдерживают низкие температуры. Однако важно избегать механических повреждений и контакта с острыми предметами, которые могут повредить структуру материала.
Как долго прослужат ледянки при правильном хранении
— Пластмассовая ледянка будет служить около двух лет, но на ней быстрее всего появятся трещины и прочие деформации. В таком случае ее лучше заменить, так как поврежденный пластик становится хрупким и небезопасным. Стандартные модели тюбингов рассчитаны на три года эксплуатации. Признаками износа будут потертости, трещины, потеря формы камеры. А мягкая ледянка при регулярном использовании и правильном хранении может прослужить четыре и более сезона. Менять ее нужно в случае разрывов и потери амортизирующих свойств, — рассказал Никита Фаустов.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Какую стратегию выбрать: ученые разработали модель оценки устойчивости технологических лидеров в условиях внешних шоков
Ученые Томского политехнического университета в составе научной коллаборации разработали модель анализа динамики компаний — технологических лидеров, которая учитывает двойственность стратегий лидерства — агрессивную и консервативную и позволяет оценивать устойчивость и динамику показателей фирм-лидеров. Результаты исследования в будущем помогут выстраивать планы стратегического развития предприятий.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Апреля, 2016
«Буран»: история русского шаттла
1 Ноября, 2019
Шестой «Терминатор»: как сломать физику времени
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии