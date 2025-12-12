Зимний отдых: как выбрать безопасные ледянку и тюбинг

Для того, чтобы активный зимний отдых стал по-настоящему веселым и беззаботным, нужно выбрать хорошую ледянку, которая точно не подведет на снежном спуске и выдержит не один сезон. Эксперты Пермского Политеха рассказали, из каких материалов должны состоять жесткие каркасные и мягкие поролоновые изделия, а также тюбинги, какие из них наиболее безопасны в использовании, можно ли хранить их на морозе и как долго они прослужат при правильной эксплуатации.

Все представленные на рынке зимних товаров средства для спуска с горы можно условно разделить на три категории: пластмассовые ледянки (с жестким каркасом или гибкие в форме лопаты), мягкие с поролоновым наполнителем и тюбинги.

Как выбрать пластмассовую ледянку, которая не треснет на холоде

При выборе пластмассовой ледянки стоит помнить о том, что многие пластики теряют эластичность при отрицательных температурах. Например, полипропилен, из которого часто изготавливают подобные изделия, становится хрупким уже при -10°C. Это, в первую очередь, небезопасно для ребенка, особенно если ледянка треснет прямо во время съезда с горы, и острые осколки нанесут какую-нибудь травму.

— Чтобы ледянка прослужила долго, а также была одновременно хорошо скользящей и безопасной, предпочтительно использовать морозостойкие виды пластика, сохраняющие прочность при отрицательных температурах до -80 °С. Такого эффекта можно добиться путем изменения состава и специальной обработки. К морозоустойчивым относятся АБС-пластик (ABS), полиамидный пластик (PA6, PA66) и полиэтилен (LDPE, PE-LD, HDPE, PE-HD). Ищите небольшие рельефные буквы и цифры на тыльной стороне ледянки, либо на упаковке, если она имеется, — посоветовал доктор технических наук, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ Максим Каченюк.

Простые ледянки в форме лопаты, а также ледянки-корыто плохо управляются на скорости.

Поэтому, по словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никиты Фаустова, лучше отдавать предпочтение жестким ледянкам с ребристой нижней поверхностью. Она не дает разгоняться слишком быстро, помогает маневрировать и тормозить, а также повышает устойчивость, снижая риск заносов и переворотов.

Камера, чехол, дно и ручки: в выборе тюбинга важно все

Тюбинги (или ватрушки) — это не самый безопасный вид средств для спуска со снежных горок. Они развивают высокую скорость, могут закручиваться и становиться неуправляемыми. Тюбинг состоит из нескольких частей: надувного элемента (камеры), которая создает амортизирующую подушку, смягчая удары, защитного чехла со вшитыми в него ручками и плотного шнура, за который его можно тащить. Поэтому при его выборе следует опираться сразу на множество критериев.

Камера (надувной элемент)

В первую очередь нужно обращать внимание на то, что находится внутри тюбинга. Обычно в качестве надувного элемента выступает автомобильная камера, либо предназначенная специально для ватрушек. При наличии каких-либо ее дефектов, например, низком качестве резины, трещинах, заводских браков, тюбинг может лопнуть в самый неподходящий момент.

— Вероятность такого исхода существенно повышается при резком перепаде температур, например, когда ватрушку надули на морозе, а затем внесли в тепло, при внешних повреждениях — проколах, порезах, износе, слабых швах, и превышении допустимого веса. Поэтому нужно отдавать предпочтение тюбингам с камерой из бутил-каучука или прочной морозостойкой резины, которая равномерно заполняет изделие без «волн», — порекомендовал Никита Фаустов.

Здесь можно ориентироваться на то, что обычно качественные камеры имеют штамп с размером, стандартом и датой изготовления. Ищите «ТР ТС 018/2011» (стандарт безопасности для автошин), размер (например, 4.10-5), и свежую дату производства (не более одного-двух лет к моменту покупки).

Чехол

Большое значение имеет и то, насколько хорошо даже самая качественная камера закрыта от механических повреждений. Чехол тюбинга представляет собой прочный текстильный «мешок» круглой или овальной формы с гладким водонепроницаемым дном. Он защищает надувной элемент и позволяет человеку комфортно разместиться внутри ватрушки.

— Материал чехла должен выдерживать возникающие при использовании статические и динамические нагрузки. Этим требованиям соответствуют синтетические и некоторые природные ткани с высокой плотностью. Для чехла тюбинга подойдет синтетическая ткань, обычно это армированный ПВХ, с плотностью от 500 до 650 граммов на квадратный метр, — рассказал Максим Каченюк.

Дно тюбинга необходимо изготавливать из прочного гладкого материала, имеющего высокую износостойкость.

— Этим требованиям отвечают синтетические ткани на основе полиэстера (PES, Polyester) с покрытием из полиинилхлорида (PVC coating, Oxford PVC) или полиуретана (PU coating), используемые при производстве байдарок и катамаранов. Плотность ткани для дна тюбинга должна составлять 700-950 граммов на квадратный метр, поверхность — глянцевая для улучшения скольжения и повышения износостойкости, — добавил Максим Каченюк.

Информацию о составе тюбинга нужно искать на этикетке или вшитой бирке на самом чехле, а также на официальном сайте производителя в разделе «Характеристики», «Описание» или «Технические параметры».

Все стыки и соединения материала должны быть усилены капроновой лентой, прошиты силовым швом, а клапан для подкачки камеры — закрыт молнией, липучкой или шнуровкой. Без этих составляющих тюбинг может разойтись на скорости, вызвав падение. А отсутствие защитного клапана приведет к попаданию снега и льда внутрь, что быстро испортит надувной элемент.

Ручки

— Ручки могут быть сделаны из ПВХ, пластика или текстиля. Главное, чтобы они обладали противоскользящей текстурой — рельефной поверхностью или пористой накладкой. Их должно быть удобно хватать в варежках. Ручки должны быть пришиты к уплотненной вставке, а не к тонкой ткани чехла, встроены под поперечные стропы для распределения нагрузки и дополнительно проклеены и прокатаны станком, — пояснил Никита Фаустов.

Ручек на всех видах тюбингов должно быть минимум две — друг напротив друга, а при диаметре более 90 сантиметров — четыре штуки. Они обеспечивают стабильность и контроль — позволяют человеку держаться симметрично, не перекашивая ватрушку, что снижает риск переворота на скорости или в повороте. При падении за них можно ухватиться, чтобы тюбинг не укатился дальше.

Самые комфортные и плавные — что важно в мягких ледянках?

Мягкие ледянки с поролоном внутри являются самыми безопасными среди всех.

— Мягкий наполнитель гасит удары и вибрации во время спуска, отсутствие жестких элементов снижает вероятность ушибов и порезов. У таких ледянок ниже скорость и лучше управляемость по сравнению с пластиковыми аналогами и тюбингами, — отметил Никита Фаустов.

Но на морозе поролон становится жестче, при перепадах температур и намокании он может трескаться и терять форму. Через пару месяцев амортизация может заметно ухудшиться, особенно если поролон низкоплотный или эксплуатируется активно.

Оба эксперта ПНИПУ посоветовали выбирать высокоплотный поролон (от 30 килограммов на кубический метр) в качестве наполнителя — он дольше сохраняет свои свойства, и прочные армированные ткани с гладкой глянцевой поверхностью для обивки. Хорошо подходят виниплан (Vinyplan) и другие тентовые материалы с плотностью не ниже 500 граммов на один квадратный метр.

Можно ли хранить инвентарь для спуска с горок на морозе

Тюбинг можно хранить на морозе, но с определенными оговорками. Синтетические материалы, из которых он изготовлен, — ПВХ, полиэстер, резина, устойчивы к перепадам температур и влажности, но чувствительны к ультрафиолетовому излучению. При постоянном нахождении под открытым небом ватрушка быстро выцветет.

— Нужно немного спустить тюбинг перед заносом в теплое помещение, чтобы избежать разрыва камеры из-за расширения воздуха. Кроме того, постоянное нахождение в надутом состоянии может привести к потемнению чехла из-за тесного соприкосновения с резиной внутри. Перед длительным хранением его следует полностью сдуть, вымыть, просушить и убрать камеру из чехла, — объяснил Никита Фаустов.

Пластмассовая ледянка может трескаться на сильном морозе, особенно если температура опускается ниже −20 °C. Это связано с потерей пластичности материала при низких температурах. В паспорте изделия может быть указан конкретный температурный предел, допустимый для хранения и эксплуатации.

Мягкая ледянка обычно изготавливается из морозостойких материалов (например, пенополиуретана или поливинилхлорида), которые выдерживают низкие температуры. Однако важно избегать механических повреждений и контакта с острыми предметами, которые могут повредить структуру материала.

Как долго прослужат ледянки при правильном хранении

— Пластмассовая ледянка будет служить около двух лет, но на ней быстрее всего появятся трещины и прочие деформации. В таком случае ее лучше заменить, так как поврежденный пластик становится хрупким и небезопасным. Стандартные модели тюбингов рассчитаны на три года эксплуатации. Признаками износа будут потертости, трещины, потеря формы камеры. А мягкая ледянка при регулярном использовании и правильном хранении может прослужить четыре и более сезона. Менять ее нужно в случае разрывов и потери амортизирующих свойств, — рассказал Никита Фаустов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1374 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.