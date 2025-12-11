Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило грузовые миссии Dragon

После того как один из важнейших российских стартовых комплексов вышел из строя, NASA ускорила запуск двух грузовых кораблей Cargo Dragon, чтобы обеспечить экипаж Международной космической станции (МКС) всем необходимым в следующем году.

Грузовой космический корабль SpaceX Dragon / © NASA

Согласно внутреннему графику агентства, следующая миссия снабжения — CRS-34 — переносится с июня 2026 года на май, то есть на месяц раньше. А последующая миссия, CRS-35, сдвигается сразу на три месяца — с ноября на август.

По словам источника, изменения в графике стали «прямым следствием» инцидента на стартовой площадке космодрома Байконур.

Проблема возникла во время пуска ракеты «Союз» с космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом, на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса, выведя стартовый комплекс из строя.

У России есть другие стартовые комплексы. Однако площадка № 31 на Байконуре — единственная, которая сейчас подходит для запусков ракеты «Союз» и двух критически важных для МКС аппаратов: грузового корабля «Прогресс» и пилотируемого корабля «Союз».

Решение ускорить две миссии Dragon говорит о стремлении агентства обеспечить станцию достаточными запасами еды, воды, кислорода и других ресурсов на случай, если обновленный график запусков «Прогрессов» снова задержится. Нет уверенности, что России удастся восстановить площадку № 31 в ближайшие четыре месяца.

К счастью, NASA располагает и другими вариантами. Грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman может быть готов к запуску уже в апреле 2026 года. А Япония готовит новый корабль снабжения HTV-X, который сможет доставить грузы летом следующего года.

Таким образом, для NASA и международного партнерства, управляющего МКС, ситуация не станет критической, если ремонт не затянется до осени — времени, когда «Прогресс» необходим для доставки топлива, а «Союз» — для ротации экипажа.