После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило грузовые миссии Dragon
После того как один из важнейших российских стартовых комплексов вышел из строя, NASA ускорила запуск двух грузовых кораблей Cargo Dragon, чтобы обеспечить экипаж Международной космической станции (МКС) всем необходимым в следующем году.
Согласно внутреннему графику агентства, следующая миссия снабжения — CRS-34 — переносится с июня 2026 года на май, то есть на месяц раньше. А последующая миссия, CRS-35, сдвигается сразу на три месяца — с ноября на август.
По словам источника, изменения в графике стали «прямым следствием» инцидента на стартовой площадке космодрома Байконур.
Проблема возникла во время пуска ракеты «Союз» с космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом, на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса, выведя стартовый комплекс из строя.
У России есть другие стартовые комплексы. Однако площадка № 31 на Байконуре — единственная, которая сейчас подходит для запусков ракеты «Союз» и двух критически важных для МКС аппаратов: грузового корабля «Прогресс» и пилотируемого корабля «Союз».
Решение ускорить две миссии Dragon говорит о стремлении агентства обеспечить станцию достаточными запасами еды, воды, кислорода и других ресурсов на случай, если обновленный график запусков «Прогрессов» снова задержится. Нет уверенности, что России удастся восстановить площадку № 31 в ближайшие четыре месяца.
К счастью, NASA располагает и другими вариантами. Грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman может быть готов к запуску уже в апреле 2026 года. А Япония готовит новый корабль снабжения HTV-X, который сможет доставить грузы летом следующего года.
Таким образом, для NASA и международного партнерства, управляющего МКС, ситуация не станет критической, если ремонт не затянется до осени — времени, когда «Прогресс» необходим для доставки топлива, а «Союз» — для ротации экипажа.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
