Мировые продажи электромобилей резко выросли в 2025 году
По данным Benchmark Mineral Intelligence — исследовательской компании, специализирующейся на цепочках поставок аккумуляторов и электромобилей, — в ноябре 2025 года в мире продали более двух миллионов электромобилей, а совокупные продажи с начала года достигли 18,5 миллионов единиц. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Европейский рынок электромобилей вырос на 36% в годовом выражении в ноябре 2025 года: продажи электромобилей увеличились на 35%, а гибридов — на 39%. В целом, с начала года в Европе продали 3,8 миллионов электромобилей, что на 33% больше, чем за январь–ноябрь 2024 года.
Франция впервые в 2025 году вышла в небольшой плюс — рост на 1% — после длительного периода снижения, вызванного сокращением субсидий. Восстановление обеспечили такие автопроизводители, как Volkswagen Group и Renault.
Италия также показала выдающийся результат: рекордные продажи чуть менее 25 000 электромобилей в ноябре. Рост обеспечила новая программа стимулирования, направленная на замену старых ДВС-авто.
В Северной Америке продажи электромобилей в США немного выросли по сравнению с октябрем, когда после 30 сентября 2025 года федеральная налоговая льгота прекратила свое действие и вызвала резкий спад.
Несмотря на то что отдельные бренды — Kia (+30%), Hyundai (+20%) и Honda (+11%) — показали рост, общие объемы остаются ниже уровня, наблюдавшегося при наличии налогового стимула.
Китай остается сердцем глобального рынка электромобилей, даже несмотря на замедление роста. В ноябре китайский рынок показал рост на 3% в годовом выражении и на 4% месяц к месяцу. С начала года продажи достигли 11,6 миллиона единиц, что на 19% выше, чем в 2024 году.
Одна из главных новостей — резкий рост экспорта. BYD сообщила о рекордных 131 935 экспортированных электромобилей в ноябре, побив предыдущий максимум примерно в 90 000 (июнь). Продажи BYD в Европе выросли более чем в четыре раза и достигли около 200 000 машин, удвоились в Юго-Восточной Азии и увеличились более чем на 50% в Южной Америке.
Спрос на электромобили продолжает расти по всему миру, но именно государственная политика — или ее отсутствие — все чаще определяет, где именно этот рост происходит.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Какую стратегию выбрать: ученые разработали модель оценки устойчивости технологических лидеров в условиях внешних шоков
Ученые Томского политехнического университета в составе научной коллаборации разработали модель анализа динамики компаний — технологических лидеров, которая учитывает двойственность стратегий лидерства — агрессивную и консервативную и позволяет оценивать устойчивость и динамику показателей фирм-лидеров. Результаты исследования в будущем помогут выстраивать планы стратегического развития предприятий.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
1 Июля, 2016
Управление погодой и климатом
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
18 Апреля, 2016
Зеркало души
