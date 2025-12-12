Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мировые продажи электромобилей резко выросли в 2025 году

По данным Benchmark Mineral Intelligence — исследовательской компании, специализирующейся на цепочках поставок аккумуляторов и электромобилей, — в ноябре 2025 года в мире продали более двух миллионов электромобилей, а совокупные продажи с начала года достигли 18,5 миллионов единиц. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Электромобиль Tesla Roadster / © Tesla

Европейский рынок электромобилей вырос на 36% в годовом выражении в ноябре 2025 года: продажи электромобилей увеличились на 35%, а гибридов — на 39%. В целом, с начала года в Европе продали 3,8 миллионов электромобилей, что на 33% больше, чем за январь–ноябрь 2024 года.

Франция впервые в 2025 году вышла в небольшой плюс — рост на 1% — после длительного периода снижения, вызванного сокращением субсидий. Восстановление обеспечили такие автопроизводители, как Volkswagen Group и Renault.

Италия также показала выдающийся результат: рекордные продажи чуть менее 25 000 электромобилей в ноябре. Рост обеспечила новая программа стимулирования, направленная на замену старых ДВС-авто.

В Северной Америке продажи электромобилей в США немного выросли по сравнению с октябрем, когда после 30 сентября 2025 года федеральная налоговая льгота прекратила свое действие и вызвала резкий спад.

Несмотря на то что отдельные бренды — Kia (+30%), Hyundai (+20%) и Honda (+11%) — показали рост, общие объемы остаются ниже уровня, наблюдавшегося при наличии налогового стимула.

Китай остается сердцем глобального рынка электромобилей, даже несмотря на замедление роста. В ноябре китайский рынок показал рост на 3% в годовом выражении и на 4% месяц к месяцу. С начала года продажи достигли 11,6 миллиона единиц, что на 19% выше, чем в 2024 году.

Одна из главных новостей — резкий рост экспорта. BYD сообщила о рекордных 131 935 экспортированных электромобилей в ноябре, побив предыдущий максимум примерно в 90 000 (июнь). Продажи BYD в Европе выросли более чем в четыре раза и достигли около 200 000 машин, удвоились в Юго-Восточной Азии и увеличились более чем на 50% в Южной Америке.

Спрос на электромобили продолжает расти по всему миру, но именно государственная политика — или ее отсутствие — все чаще определяет, где именно этот рост происходит.