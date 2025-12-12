Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: страны с наибольшим количеством людей, не имеющих доступа к интернету

Несмотря на то что глобальный уровень подключения к интернету продолжает расти, сотни миллионов людей по-прежнему остаются офлайн. Доступ к сети существенно различается между регионами — на него влияют стоимость подключения, состояние инфраструктуры, языковые барьеры и уровень цифровой грамотности.

Рейтинг: страны с наибольшим количеством людей, не имеющих доступа к интернету / © Visual Capitalist

Новая инфографика, представленная выше, ранжирует страны с наибольшими группами населения, не имеющими доступа к интернету, показывая, где цифровой разрыв остается наиболее заметным. Разрыв особенно велик в быстрорастущих экономиках, где развитие связи не успевает за ростом населения.

Данные взяты из отчета We Are Social: Digital 2026 Global Overview Report. В нем приведено число людей, не подключенных к интернету, и сопоставлена эта величина с общей численностью населения каждой страны.

Индия занимает первое место в мире по числу людей без доступа к интернету — более 440 миллионов человек остаются офлайн.

За последние годы рост мобильного широкополосного интернета улучшил ситуацию, однако огромная численность населения страны означает, что даже 30% офлайн-доля влечет за собой чрезвычайно большое количество неподключенных людей. Одна только Индия имеет больше офлайн-пользователей, чем все население США и Канады вместе взятые.

В таких странах, как Эфиопия, Танзания и Уганда, доля населения без интернета составляет от 70% до 80%. Эти высокий уровень объясняется ограниченной инфраструктурой широкополосной связи, низкой распространенностью устройств и высокой стоимостью мобильных данных относительно доходов.

Даже в Нигерии и Демократической Республике Конго — двух крупнейших экономиках региона — более половины населения остается офлайн.

Хотя Китай и Индонезия имеют большие офлайн-группы в абсолютных числах, их доли значительно ниже. В Китае показатель всего 8,4%, что отражает развитую интернет-инфраструктуру и широкое распространение смартфонов. В Индонезии уровень подключения быстро растет, однако 55 миллионов человек остаются без доступа из-за географической разобщенности страны, состоящей из тысяч островов.

Тем временем Пакистан и Бангладеш демонстрируют средний уровень подключения: доля офлайн-населения превышает 50%, несмотря на расширение мобильных сетей.