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Boeing построит «самый смертоносный самолет в истории»

Президент США Дональд Трамп объявил, что право построить американский истребитель завоевания превосходства в воздухе шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), который призван заменить F-22 Raptor, досталось аэрокосмической компании Boeing.

Концепт истребителя шестого поколения программы Next Generation Air Dominance (NGAD) / © USAF

Кроме того, Трамп отметил, что прототип новейшего истребителя, получивший обозначение F-47, уже тайно летает почти пять лет.

По словам президента США, F-47 станет самым «смертоносным» самолетом в истории: сможет развивать скорость свыше 1450 километров в час и должен навсегда изменить принципы воздушного боя.