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Boeing построит «самый смертоносный самолет в истории»
Президент США Дональд Трамп объявил, что право построить американский истребитель завоевания превосходства в воздухе шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), который призван заменить F-22 Raptor, досталось аэрокосмической компании Boeing.
Кроме того, Трамп отметил, что прототип новейшего истребителя, получивший обозначение F-47, уже тайно летает почти пять лет.
По словам президента США, F-47 станет самым «смертоносным» самолетом в истории: сможет развивать скорость свыше 1450 километров в час и должен навсегда изменить принципы воздушного боя.
Международная коллаборация DESI представила самую детальную трехмерную карту Вселенной, которая содержит данные о 18,7 миллиона объектов. Ученые также обнаружили признаки того, что темная энергия — загадочная сила, которая ускоряет расширение космоса — может эволюционировать, ставя под сомнение стандартную модель космологии.
В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.
Группа биологов и экологов из Нанкинского университета (КНР) заметила, что черные дрозды (Turdus mandarinus), обитающие неподалеку от их вуза, подражают противоугонной сигнализации электрических мопедов — одного из самых распространенных видов транспорта в Китае. Специалисты решили оценить, насколько точны пернатые в имитации. Ранее в научной литературе описывали похожие случаи копирования техногенных звуков дикими певчими птицами, но исследований с систематическим и количественным анализом не проводили.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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