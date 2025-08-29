Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Большинство американских неврологов, назначавших лекарства при рассеянном склерозе, получали выплаты от фармкомпаний

В Соединённых Штатах Америки почти 80% неврологов, назначавших лекарства от рассеянного склероза, получили хотя бы одну выплату фармацевтических компаний.

Лекарства / © blackboard1965G, depositphotos

Журнал BMJ Open опубликовал исследование, основанное на общедоступных данных о выплатах врачам. Авторы проанализировали выплаты фармкомпаний, зафиксированные в базе Open Payments (Centers for Medicare & Medicaid Services) за 2015-2019 годы. Ранее проводились исследования о связи платежей со стороны фармкомпаний с назначением конкретных препаратов, но никто не анализировал рынок лекарств от рассеянного склероза.

Платежи делятся на исследовательские, связанные с правом собственности и инвестиционными интересами, а также общие выплаты. Авторы изучили общие выплаты неврологам, сопоставив их с данными Medicare Part D, которые охватывают рецептурные лекарства. Анализ включал около 7,4 тысяч неврологов, которые в течение года назначали болезнь-модифицирующие препараты (disease modifying therapies) и выписали минимум 11 рецептов. Всего было рассмотрено 20 препаратов, произведенных 10 компаниями.

Исследователи выяснили, что более 5,8 тысяч (78,5%) неврологов получили около 626 тысяч различных отраслевых выплат как минимум от одной фармкомпании на общую сумму 163,6 миллиона долларов США. Почти 5 тысяч (67,5%) неврологов получили платежи от двух или более компаний.

В среднем неврологи получали по 779 долларов США, но 10% врачей в сумме выплатили 155,7 миллиона долларов США — 95% от общей суммы, полученной медиками. Исследователи предположили, что фармкомпании могут выборочно ориентироваться на лиц, назначающих лекарства в больших объемах.

По информации исследователей, врачи, которые получали какое-либо вознаграждение, чаще выписывали препараты компании. Типы выплат были разными: консультационные услуги, неконсультационные услуги, оплата поездок и проживания. Самой распространенной формой бонусов оказались еда и напитки.

Неврологи, получившие бонусы, на 13% чаще выписывали препараты той же компании по сравнению с теми, кто не получал выплат. Наибольший эффект — 53% — наблюдался у неврологов, получавших оплату за неконсультационные услуги.

Размер выплат также влиял на вероятность назначения. При выплате в 50 долларов США вероятность назначения лекарства повышалась на 10%; при выплате в 500 долларов США — на 26%; 1000 долларов США — на 29%; и 5000 долларов США — на 50%.

Авторы обращают внимание, что это наблюдательное исследование, поэтому нельзя сделать однозначные выводы о причинно-следственной связи. Исследователи признают, что они не проверяли оправданность назначения и не могли определить, для каких пациентов подходят более дорогие препараты конкретных фирм.

Врач назначает препарат, обращая внимание на различные факторы: национальные рекомендации, протоколы конкретного учреждения, страховое покрытие и пожелания пациентов. Исследователи не смогли оценить эти факторы с помощью общедоступных данных, но их важно учитывать при интерпретации результатов.

Однако авторы обеспокоены, что «чрезмерные усилия по продвижению фармацевтических препаратов» могут влиять на их более частое назначение пациентам.