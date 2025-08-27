  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 августа, 19:25
Рейтинг: +24
Посты: 46

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Мальцев поздравил сотрудников с 79-летием предприятия и предсказал вероятное закрытие компании. 

# космос
# РКК Энергия
# Россия
Поздравление от генерального директора РВК «Энергия» / © «Газета.Ru»
Поздравление от генерального директора РВК «Энергия» / © «Газета.Ru»

Как сообщает «Газета.Ru», о критическом состоянии компании говорилось в корпоративной рассылке. Мальцев заявил, что «задел, созданный Сергеем Павловичем [Королевым] и развитый нашими генеральными конструкторами — Мишиным, Глушко, Семеновым, — на сегодняшний день проеден».

По словам Мальцева, у корпорации «многомиллионные долги», а обещания по основным проектам «оказались несбыточными». Процессы в компании он назвал неэффективными, отметив, что «значительная часть коллектива утратила мотивацию и чувство общей ответственности».

Генеральный директор не исключил «закрытия корпорации», которая, по его словам, не может «нормально функционировать, выплачивать заработную плату, не говоря уже о создании изделий». Мальцев призвал сотрудников предприятия не «врать самим себе и другим» и не убеждать окружающих, что на предприятии «все хорошо».

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» была основана в 1946 году под руководством Сергея Королева. Сейчас предприятие производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс». Мальцева назначили генеральным директором корпорации в мае 2025 года.

