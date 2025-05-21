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Генерал США заявил о применении Россией кинетического оружия в космосе
Американские военные утверждают, что за последние годы Россия продемонстрировала «агрессивные возможности» на орбите и якобы уже использовала кинетическое оружие против спутников. Что именно происходило в космосе — генерал не уточнил.
Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия могла не только разработать, но и применить в космосе кинетическое оружие. По его словам, американские военные наблюдали «агрессивные действия» на орбите, включая запуск объектов, которые, по мнению Пентагона, могут быть средствами поражения. «Русские выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием», — заявил генерал на слушаниях в Сенате. Он отметил, что такие системы потенциально представляют угрозу для американских спутников.
Термин «кинетическое оружие» в данном контексте, как правило, означает маневрирующие аппараты, способные сближаться с другими объектами и выводить их из строя за счёт прямого столкновения. Такие удары не требуют взрывчатки — при скоростях в несколько километров в секунду даже небольшой снаряд способен разрушить сложную спутниковую систему. Опасность подобных технологий обсуждается давно: ещё в 2007 году Китай продемонстрировал аналогичную возможность, уничтожив старый метеорологический спутник. После этого международные эксперты неоднократно предупреждали о риске создания на орбите поля обломков, способного вызвать каскадное разрушение — так называемый синдром Кесслера.
На фоне подобных заявлений США российские власти подчеркивают свою позицию против милитаризации космоса. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва «категорически против размещения ядерного оружия в космосе». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уточнял, что с военной точки зрения такая мера не имеет смысла — существующих систем доставки и так достаточно. По его словам, решения в этой области принимаются не произвольно, а исходя из военно-технической целесообразности.
Никаких официальных подтверждений или опровержений в адрес США по поводу заявлений о кинетическом оружии на данный момент не поступало. Учитывая секретность космических программ и высокий уровень недоверия между странами, общественности остаётся только гадать, что именно происходило за пределами атмосферы.
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