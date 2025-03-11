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Николай Головин
Николай Головин
16 минут назад
Рейтинг: +218
Посты: 637

Nokia впервые в истории запустила сеть 4G LTE на Луне

Финская компания Nokia сообщила, что впервые запустила сеть 4G LTE на Луне с помощью оборудования, которое находилось на борту посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines. Сам модуль при посадке завалился на бок и не смог получить энергию от солнечных панелей, чтобы продолжать миссию.

Сообщество
# nokia
# космос
# Луна
# связь
# технологии
Модуль «Афина» на Луне. Снимок сделан автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University
Модуль «Афина» на Луне. Снимок сделан автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University

Лунная сеть, которую протестировала Nokia в течение 25 минут, представляет собой локальную систему передачи данных: она, по плану миссии, должна была обеспечить надежную связь между научными приборами и роботизированными устройствами, такими как луноход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP), дрон «МикроНова» и японский ровер Yaoki.

Модуль «Афина» на Луне. Снимок сделан автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University
Модуль «Афина» на Луне. Снимок сделан автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University

Кроме того, NASA успешно протестировало работу буровой установки TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain) и масс-спектрометра MSolo.

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