Nokia впервые в истории запустила сеть 4G LTE на Луне

Модуль «Афина» на Луне. Снимок сделан автоматической станцией Lunar Reconnaissance Orbiter / © NASA / GSFC / Arizona State University

Лунная сеть, которую протестировала Nokia в течение 25 минут, представляет собой локальную систему передачи данных: она, по плану миссии, должна была обеспечить надежную связь между научными приборами и роботизированными устройствами, такими как луноход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP), дрон «МикроНова» и японский ровер Yaoki.

Кроме того, NASA успешно протестировало работу буровой установки TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain) и масс-спектрометра MSolo.