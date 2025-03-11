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Nokia впервые в истории запустила сеть 4G LTE на Луне
Финская компания Nokia сообщила, что впервые запустила сеть 4G LTE на Луне с помощью оборудования, которое находилось на борту посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines. Сам модуль при посадке завалился на бок и не смог получить энергию от солнечных панелей, чтобы продолжать миссию.
Лунная сеть, которую протестировала Nokia в течение 25 минут, представляет собой локальную систему передачи данных: она, по плану миссии, должна была обеспечить надежную связь между научными приборами и роботизированными устройствами, такими как луноход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP), дрон «МикроНова» и японский ровер Yaoki.
Кроме того, NASA успешно протестировало работу буровой установки TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain) и масс-спектрометра MSolo.
В созвездии Стрельца наблюдают молодую, еще формирующуюся систему с обширным протопланетным диском, в котором «поведение» вещества выдает присутствие нескольких новорожденных планет. Как выяснилось, активное движение этого вещества дает новым мирам шанс когда-нибудь стать обитаемыми. Вдобавок небесные тела с полезными для жизни веществами все время разлетаются оттуда прочь и отправляются в межзвездное путешествие.
Современные люди все чаще страдают от болезни Альцгеймера, ведущей к слабоумию и смерти. Исследователи отследили, какие из распространенных нестероидных противовоспалительных препаратов влияют на вероятность такого заболевания, и пришли к неоднозначным выводам.
Артисты, работающие в популярных музыкальных жанрах вроде рока, хеви-метала и других, — одна из самых подверженных самоубийствам профессий. Подтверждающую это статистику из разных стран представили ученые из США и Великобритании в новом исследовании. Специалисты также рассмотрели факторы, повышающие риск суицидов в музыкальной индустрии, и призвали активизировать меры по его снижению.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
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