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SpaceX запустила к Луне посадочный модуль «Афина»
Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала из Флориды 27 февраля, 03:16 по московскому времени, с модулем «Афина» (Athena) компании Intuitive Machines на борту.
Спустя примерно восемь с половиной минут после пуска первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю для посадки на беспилотное судно SpaceX, а вторая ступень успешно вывела на орбиту аппарат «Афина».
Полет модуля «Афина» до естественного спутника Земли займет всего неделю. Согласно плану миссии, 6 марта аппарат совершит посадку на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны.
Амбициозная научная программа миссии «Афина» рассчитана примерно на 10 дней и сосредоточена на испытании новых технологий.
«Афина» проведет эксперимент по добыче образцов грунта с разной глубины (до 90 сантиметров) и их исследование на предмет содержания водяного льда с помощью буровой установки TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain) и масс-спектрометра MSolo.
На борту модуля Intuitive Machines находятся четырехколесный луноход MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) компании Lunar Outpost, полкилограммовый японский ровер Yaoki и прыжковый модуль Micro Nova Hopper. Им предстоит обследовать окрестности места посадки.
Кроме того, «Афина» должна испытать технологии связи на Луне. Луноходы будут поддерживать связь с модулем через систему LSCS (Lunar Surface Communication System), разработанную компанией Nokia и использующую стандарт 4G вместо обычной радиочастоты. Она призвана обеспечить быстрый обмен данными между аппаратами.
Напомним, что это уже вторая миссия Intuitive Machines к Луне, в прошлом году ее посадочный модуль аппарат «Одиссей» прилунился на бок.
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