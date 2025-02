SpaceX запустила к Луне посадочный модуль «Афина»

Художественное изображение модуля «Афина» на Луне / © Intuitive Machines

Спустя примерно восемь с половиной минут после пуска первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю для посадки на беспилотное судно SpaceX, а вторая ступень успешно вывела на орбиту аппарат «Афина».

Старт ракеты Falcon 9 с модулем «Афина» компании Intuitive Machines на борту / © SpaceX

Полет модуля «Афина» до естественного спутника Земли займет всего неделю. Согласно плану миссии, 6 марта аппарат совершит посадку на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны.

Отделение модуля «Афина» от второй ступени ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Амбициозная научная программа миссии «Афина» рассчитана примерно на 10 дней и сосредоточена на испытании новых технологий.

«Афина» проведет эксперимент по добыче образцов грунта с разной глубины (до 90 сантиметров) и их исследование на предмет содержания водяного льда с помощью буровой установки TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain) и масс-спектрометра MSolo.

На борту модуля Intuitive Machines находятся четырехколесный луноход MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) компании Lunar Outpost, полкилограммовый японский ровер Yaoki и прыжковый модуль Micro Nova Hopper. Им предстоит обследовать окрестности места посадки.

Кроме того, «Афина» должна испытать технологии связи на Луне. Луноходы будут поддерживать связь с модулем через систему LSCS (Lunar Surface Communication System), разработанную компанией Nokia и использующую стандарт 4G вместо обычной радиочастоты. Она призвана обеспечить быстрый обмен данными между аппаратами.

Напомним, что это уже вторая миссия Intuitive Machines к Луне, в прошлом году ее посадочный модуль аппарат «Одиссей» прилунился на бок.