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Олег Гончар
Олег Гончар
12 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1710

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

Китайская компания CHN Energy отчиталась о подключении к сети первой партии солнечных панелей в рамках строительства морской солнечной электростанции мощностью один гигаватт в районе Кэньли провинции Шаньдун.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергетика
Солнечные панели плавучей электростанции CHN Energy / © CHN Energy
Солнечные панели плавучей электростанции CHN Energy / © CHN Energy

Плавучая электростанция расположена в восьми километрах от побережья города Дунъин провинции Шаньдун и занимает примерно 1223 гектара. Она содержит 2934 панели и сможет генерировать 1,78 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

Согласно заявлению CHN Energy, этот проект по завершении строительства станет «первым и крупнейшим в своем роде».

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