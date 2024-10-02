Этикетки повлияли на привлекательность вина для женщин

Американские ученые в серии экспериментов показали, что нехитрые приемы в оформлении бутылок способны улучшить впечатление у женщин от внешнего вида вина и побудить к его покупке.

В научной статье, вышедшей недавно в журнале International Journal of Hospitality Management, исследователи из Университета штата Вашингтон с коллегами из ряда других вузов США и Йоханнесбургского университета (ЮАР) утверждают, что производители вина недостаточно учитывают предпочтения своей важнейшей целевой аудитории — прекрасной половины человечества.

По данным одного из американских исследований, женщины чаще мужчин пьют вино: 59% потребителей такого алкоголя в Штатах — дамы. В то же время виноделием преимущественно занимаются представители противоположного пола, что привело к преобладанию мужского подхода в разработке стратегий продвижения вин.

По словам авторов работы, это, к примеру, проявляется в том, что на винах используют довольно незамысловатые этикетки с названием крупными буквами и изображением виноградника или замка на фоне. По мнению ученых, такое оформление может снижать привлекательность продукта в глазах женщин и негативно сказываться на продажах, поскольку дамы в большей степени, чем мужчины, ориентируются на винные этикетки, когда не уверены в выборе.

Теперь исследователи экспериментально продемонстрировали, что более женственно оформленные этикетки на бутылках сильнее привлекали покупательниц, положительно влияли на их сенсорные ожидания и намерение приобрести вино.

Сначала ученые проверили, какое впечатление производят этикетки с использованием гендерных стереотипов. Группе из 90 женщин предложили винные этикетки с разными изображениями. Те, на которых присутствовали дикие животные вроде волков и оленей, а также портреты мужчин, испытуемые оценили как более мужественные. К женственным участницы отнесли этикетки с цветами, милыми животными и лицами женщин, а к нейтральным — изображения замков и гроздьев винограда.

В следующих двух экспериментах, которые проходили в онлайн-формате, 324 участницам показывали несуществующие вина с этикетками, содержавшими протестированные гендерные «подсказки». Вина с женственным оформлением вызывали у испытуемых более сильное желание к покупке, чем «мужественные» варианты, на чьих этикетках, к примеру, изображался бульдог в ошейнике с шипами.

Кроме того, в опроснике о сенсорных ощущениях, ожидаемых от представленных вин, участницы поставили женственным вариантам более высокие оценки по всем предложенным параметрам: цвету, вкусу, аромату и послевкусию. Что интересно, у женщин, разбиравшихся в вине, вкусовые ожидания были более умеренными, но при этом их желание сделать покупку не снижалось.

Другими словами, влияние гендерных «подсказок» было настолько сильным, что вне зависимости от своей винной грамотности участницы проявляли большую готовность приобрести бутылку с женственно оформленной этикеткой.

Финальным этапом эксперимента стала дегустация, в которой участвовали 138 женщин. Их попросили оценить одно и то же красное вино в бутылках с разными этикетками. Пробовавшие напиток из бутылок с женственным оформлением отмечали больше фруктовых нот — например, вкус красной смородины и черники. Причем в действительности эти вкусовые оттенки не были доминирующими в предложенном вине. Те же, кто дегустировал «мужественные» варианты, чаще говорили о присутствии минеральных нот.

Впрочем, первой группе участниц вино понравилось меньше, чем второй. По мнению исследователей, это может быть связано с несоответствием между ожиданиями, на которые влияло женственное оформление этикеток, и реальным вкусом напитка. Дегустируемое вино было средним по насыщенности, терпкости и содержанию алкоголя.

В заключении авторы посоветовали виноделам активнее вовлекать женщин в свой бизнес, а также тестировать этикетки на потребителях, прежде чем выпускать вина с ними.

Напомним, исследования неоднократно показывали, что спиртное вредит здоровью и что безопасной дозы алкоголя не существует.

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