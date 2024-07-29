Потеря близкого человека ускорила старение

Смерть всегда переживается тяжело, особенно если это родной человек. Утрата вызывает не только психологическую травму, но отражается на физическом здоровье, повышая в будущем риск сердечно-сосудистых нарушений, деменции. Как это связано, не вполне ясно. Ученые из США подошли к вопросу, используя методы, разработанные в науке о старении.

Известно пока два механизма, которые могут действовать по мере переживания утраты близкого человека. Один — это лишение материальных и социальных благ, которые несет с собой смерть родителя или опекуна. Другой путь — через психологическое потрясение. Оба механизма могут привести к проблемам со здоровьем, в том числе и по экономическим причинам. Но как это измерить?

На помощь пришла наука о старении. И основное здесь — понятие биологического возраста. Общепринятого метода его измерения нет, наибольшей популярность пользуются так называемые «эпигенетические часы», основанные на механизме ДНК-метилирования. Это химическая модификация макромолекулы, не затрагивающая собственно генетического кода. Работ, где исследовали бы влияние утраты близких на биологический возраст мало, и совсем единицы, где это сделано на расово разнородной популяции.

Ученые из нескольких научных организаций во главе с Элисон Эайлло из Колумбийского университета (США) проанализировали данные Национального многолетнего исследования от подросткового возраста до взрослого, известного как Add Health. Их начали собирать путем анкетирования школьников в 1994 — 1995 годы. Всего прошло пять этапов опросов. Последний — в 2016-2018 годах, в котором приняли участие 12300 человек. Часть из них согласилась сдать анализы крови. Ученых же интересовали те, кто сообщил об утрате близких на каждом этапе программы. Это почти 4000 человек.

С 2018 по 2024 год исследователи составляли эпигенетические профили и настраивали «часы» для отсчета биологического возраста, используя анализы крови. Всего разработали четыре варианта, включая метод оценки скорости старения.

Кроме того, выбрали данные о смерти близких — родителей, братьев и сестер, партнера, ребенка. Также включили еще несколько переменных — возраст на момент сдачи крови, этнос, пол, благосостояние, размер семьи, образование и статус курильщика родителей.

Для анализа данных использовали модель на основе линейной регрессии, чтобы предсказать связь между числом потерь и параметрами биологического возраста, учитывая также разные переменные.

Согласно результатам, опубликованным в JAMA Network Open, ускоренное биологическое старение — основной механизм, через который горе от утраты влияет на здоровье и смертность. Среди участников в возрасте от 33 до 44 лет потери означали больший биологический возраст, посчитанный эпигенетическими часами, а также ускоренное старение. Причем, чем больше смертей переживал человек, тем выше скорость. Справедливости ради, не все «часы» показали прямую зависимость.

Средневзвешенное для разных биологических часов к числу потерь / © Allison E. Aiello et al, JAMA Network Open, 2024

Еще одна деталь — чем в более старшем возрасте, человек испытывал смерть близкого, тем больший эпигенетический отпечаток оставался. Объяснить этот парадокс авторы не смогли. Тем не менее они отметили, что потери могут ускорять биологический возраст даже в первой половине жизни, чем их больше, тем сильнее. Все это может приводить к раннему развитию хронических болезней и смертности, что ставит вопрос о необходимости социальной поддержки для снижения эффекта.

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