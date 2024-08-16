Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Перми нашли способ сократить вырубку лесов
Россия занимает второе место в мире по запасам древесины, что составляет 20 процентов всего мирового леса. Древесина служит сырьем для более двадцати тысяч продуктов и изделий и может перерабатываться механическими, химическими и химико-механическими способами. Однако в последние 10-20 лет значительная часть территории нашей страны пострадала из-за пожаров и незаконной вырубки деревьев. Такое нерациональное отношение к лесным запасам грозит экологическими потерями. Один из путей решения проблемы — максимально полная переработка всей биомассы дерева. Ученые Пермского Политеха разработали метод эффективной утилизации древесных отходов целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий с получением целлюлозы высокого выхода. Это сократит негативное воздействие на экологию, снизит расходы лесных ресурсов и уменьшит пожароопасность таких производств.
Статья опубликована в «Известия вузов. Лесной журнал». Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Традиционно целлюлозу высокого выхода (ЦВВ) получают из технологической щепы – измельченной древесины. Этот волокнистый полуфабрикат используется в производстве картона, различных видов бумаги, включая упаковочные материалы, санитарно-гигиеническую продукцию и бумагу для печати. В отличие от обычной целлюлозы, ЦВВ содержит повышенную концентрацию лигнина и гемицеллюлоз. Первый компонент отвечает за прочность, жесткость и устойчивость древесины к гниению. Второй участвует в поглощении воды и удержании влаги, придает материалу эластичность, гибкость и прочность.
Обычно волокнистые полуфабрикаты получают только из специально измельченной древесины, но ученые ПНИПУ считают, что это возможно делать и из древесных отходов деревообрабатывающей промышленности и целлюлозно-бумажной отрасли. При этом такое решение не только более экологичное, но и экономически выгодное. Кроме того, это позволяет снизить риск возникновения пожаров на предприятиях и сократить выбросы вредных газов от гниения и развития микроорганизмов в таких отходах.
«Мы провели ряд экспериментов, чтобы определить, можно ли получить волокнистый полуфабрикат высокого качества из отходов переработки древесины – березовых опилок целлюлозно-бумажного предприятия и хвойно-лиственной стружки деревообработки. ЦВВ используют при производстве бумаги и картона. В лабораторных условиях мы получали ЦВВ нейтрально-сульфитным способом варки исследуемого древесного сырья в лабораторном варочном аппарате (автоклаве) при высокой температуре и под давлением; путем последующего размола извлекли необходимый волокнистый полуфабрикат. Все условия были приближены к производственным условиям получения ЦВВ на ООО «Пермская целлюлозно-бумажная компания», – рассказывает Фирдавес Хакимова, профессор кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ, доктор технических наук.
«В результате мы выяснили, что в процессе утилизации древесных отходов получается волокнистый полуфабрикат, который не уступает по качеству ЦВВ из березовой технологической щепы и соответствует всем нормам предприятия. В исследовательской лаборатории предприятия проверили качество полученного полуфабриката – он успешно заменяет макулатуру при получении картона», – дополняет Ольга Носкова, доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Ученые Пермского Политеха определили, что целлюлозу высокого выхода можно получать из древесных отходов целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий, при этом качество продукта остается на высоком уровне. Полученное решение способствует ресурсосбережению и снижает отрицательное влияние целлюлозно-бумажной отрасли на окружающую среду.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Окситоцин: молекула любви
Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии