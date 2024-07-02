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Творчество помогло студентам преодолеть стресс
Ученые МГППУ изучили то, как арт-терапия влияет на студентов, которые занимаются творческой деятельностью. Они провели эксперимент, в котором учащиеся посещали выставки, рисовали и создавали коллажи. Выяснилось, что арт-терапия помогает снизить уровень стресса и улучшить способность студентов справляться с ним. Творчество способствует развитию навыков и компетенций, повышает успеваемость и мотивацию к учебе.
Для проверки влияния элементов изобразительного искусства на эмоциональное состояние студентов (снижение уровня стресса), авторы провели исследование на группе студентов Московского государственного психолого-педагогического университета. В исследовании приняли участие 82 человека. Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Экстремальная психология и безопасность личности».
Научное исследование включало оценку психического состояния участников с помощью двух шкал — субъективной комфортности А. Леоновой и психологического стресса PSM-25. Вторым этапом стал отбор студентов, активно участвующих во внеучебной работе, связанной с творческой деятельностью (посещение выставок, создание коллажей и рисунков).
Затем психологи организовали творческую работу с использованием как традиционных материалов (бумага, краски), так и современных цифровых инструментов. А дальше — определили тематику творческой работы (например, День Победы, День защитника Отечества, Международный женский день, конкурс лучшего рисунка на обложку журнала факультета).
Студенты регулярно участвовали в групповых мероприятиях, где каждый мог выразить свои эмоции через творчество. Это помогало им переработать и осмыслить свои переживания. Исследование длилось девять месяцев, включая зачетно-экзаменационный период, чтобы увидеть, как арт-терапия влияет на студентов в стрессовые периоды.
После проведения творческих мероприятий, было проведено тестирование, чтобы оценить изменения в психическом состоянии студентов. Результаты показали, что в контрольной группе психическое состояние студентов не изменилось. В экспериментальной группе, где студенты занимались творческой деятельностью, уровень стресса снизился, а уровень субъективной комфортности повысился.
«Использование изотерапии позволяет серьезно амортизировать стрессовую нагрузку, формировать копинг-ресурс для продуктивной образовательной деятельности, – рассказывает Дмитрий Деулин, кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ.
– Увлечение студентов креативной активностью, которая определенно имеет творческую выраженность, кроме того, может определять развитие их компетенций в процессе обучения, повышать индекс академической успеваемости, посещаемости учебных занятий, учебной мотивации. Мы считаем, что изотерапия может стать элементом психологического совершенствования качества учебной деятельности».
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