Просмотр развлекательных видео усилил скуку

Видеоконтент, предназначенный для развлечения, может только усилить скуку и не принести удовлетворения. Важную роль играют перемотка видео и переключение между разными роликами, выяснили ученые из Канады.

Контент разного типа неодинаково влияет на людей в зависимости от их возраста и потребностей. Недавние исследования показали, что чтение постов в социальных сетях способно как положительно, так и отрицательно влиять на психическое здоровье, недельный отдых от интернета повышает самооценку женщин, а развивающие видео для маленьких детей затормозят развитие словарного запаса, если просмотр не будет сопровождаться комментариями родителей.

Исследователи из Университета Торонто в Канаде изучили зависимость уровня скуки от действий участников во время просмотра видеоконтента. Научную статью, где сравниваются разные способы избежать скучных моментов в роликах, опубликовал Journal of Experimental Psychology: General.

Авторы публикации провели семь исследований, в которых участвовали суммарно 1223 человека — студенты колледжа Университета Торонто и жители США разных возрастов. В первом исследовании ученые выяснили, что скука побуждает респондентов переключаться между разными моментами внутри одного видео либо между разными видео. Это объясняется тем, что человек, не чувствуя интереса к происходящему на экране, считает, что дальше будет скучнее и есть смысл пропустить несколько секунд или минут.

Следующие эксперименты были посвящены тому, как на самом деле такое поведение влияет на уровень скуки. Оказалось, что просмотр коротких фрагментов с дальнейшим переключением на другое видео или быстрая перемотка ролика вызывают еще бóльшую скуку и меньшую удовлетворенность контентом. Когда участникам исследования нельзя было начать смотреть другое видео или перемотать то, которое им включили, люди сильнее погружались в сюжет и возникала заинтересованность.

«Быстрое переключение или перемотка могут привести к тому, что содержание видео будет казаться бессмысленным. Люди просто не успеют увлечься или понять сюжет», — пояснили ученые. Они сравнили этот эффект с просмотром фильма в кинотеатре: удовольствие усиливается за счет погружения в сюжет и внимания ко всем сценам без пропусков и ускорений.

По словам исследователей, результаты их работы помогут улучшить рекомендации для людей с депрессией и тревожными расстройствами. Скука может быть как причиной этих заболеваний, так и следствием, поскольку при перечисленных диагнозах пациенты часто жалуются на трудности с получением удовольствия и отсутствие интереса к любимым занятиям.

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