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2 часа назад
Алиса Гаджиева
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Археолог нашел последнее королевство бриттов

4.7

В Темные века на самом юге Британии существовало христианское государство, сумевшее долго сопротивляться англосаксонскому завоеванию острова.

История
# англосаксы
# археология
# Британия
# бритты
# Средние века
# темные века
# христианство
креститель Суссекса
Король Суссекса подтверждает полномочия епископа Уилфрида. Но, скорее всего, картина не соответствует реальным событиям / © Lambert Barnard, wikipedia.org

Вскоре после того, как в 407 году римские легионы ушли из Британии, власть над бывшей провинцией получил кельтский правитель Вортигерн. И те, кто признали его королем, справедливо требовали от него защиты, в первую очередь от пиктов. На валу Адриана больше не стояли римляне, и северяне ходили в набеги до самого Лондиниума.

Вортигерн не нашел ничего лучше, как пригласить к себе на службу германское племя саксов. Он предложил им земли Кента в обмен на оборону от пиктов. Ничем хорошим это не закончилось: саксы, слегка оглядевшись, перебили кельтских королей, и в Британию хлынули другие германцы — англы, юты, фризы.

В VI веке на территории современной Англии сформировалась так называемая гептархия: семь независимых королевств. Это Уэссекс (королевство западных саксов), Суссекс (королевство южных саксов), Эссекс (королевство восточных саксов), Кент (королевство ютов), Восточная Англия (королевство восточных англов), Нортумбрия (королевство северных англов) и Мерсия (королевство западных англов).

карта средневековой Британии
Семь англосаксонских королевств. Одно из них могло оставаться кельтским / © Sakurambo and Nið, wikipedia.org

Принято считать, что все эти королевства были языческими — англосаксы быстро уничтожили следы римской христианизации. И только в конце VI века святой Августин Кентерберийский крестил короля Кента.

Историки уже отмечали, что отсутствие надежных письменных источников не дает нам возможности судить об устойчивости границ семи королевств. Дело в том, что мы знаем о гептархии в основном из «Англосаксонской хроники», которую начали составлять только в IX веке по приказу Альфреда Великого, первого короля объединенной Англии. Авторы этого труда опирались на «Церковную историю народа англов» Беды Достопочтенного, которая не отличается достоверностью.

Археолог Майкл Шэпленд из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) считает, что южное саксонское королевство — Суссекс — на самом деле не было единым. На его месте, утверждает исследователь, существовали три небольших королевства, одно из которых было несаксонским и христианским — еще с римских времен.

«Англосаксонская хроника» описывает историю Суссекса довольно сжато. Примерно в 477 году сакс Элла с тремя сыновьями высадился на южном побережье Британии. Там он разбил небольшое войско кельтов, вынудив уцелевших бежать в леса. В 491 году он захватил древнюю крепость Певенси и убил ее британских правителей, основав Суссекс — королевство южных саксов.

королевство Суссекс
Карта раннесредневекового Суссекса. Справа показан Певенси, место высадки саксов. Слева — Селси / © Fiona Griffin & Adam Goodfellow, University College London

Традиционно считается, что Суссекс был последним англосаксонским королевством, обращенным в христианство. «Англосаксонская хроника» повествует, что Уилфрид, епископ Нортумбрии, в 681 году крестил суссекского короля Этельвеаля (Æthelwealh) и построил собор в Селси, где находилась резиденция правителя.

Майкл Шэпленд в своей работе, которая будет опубликована в июле в журнале Sussex Archaeological Collections, предположил, что королевство Суссекс было не одним королевством, а как минимум тремя, примерно соответствующими современным Восточному Суссексу, Западному Суссексу и Гастингсу. Эти королевства имели разное происхождение, особенно Западный Суссекс.

Ученый обратил внимание на то, что на территории Западного Суссекса практически нет археологических находок, связанных с саксами. В остальных двух частях Суссекса дело обстоит иначе. Зато в Западном Суссексе археологи сделали несколько очень редких и значимых находок, имевших отношение к бриттам, таких как большой каменный зал V века, обнаруженный на римской вилле.

Шэпленд также отметил явные нестыковки в рассказе о крещении Суссекса и местонахождении резиденции короля. Селси — приморский город, расположенный всего в 12 километрах от Чичистера, крупного центра римской постройки. Короли гептархии обычно выбирали именно такие места для своих резиденций. Туда же потом приходили миссионеры, строили там соборы и крестили жителей.

Но оказалось, что в Селси к моменту предполагаемого крещения уже был христианский храм, возведенный римлянами. Именно там якобы крестили Этельвеаля. Археолог считает, что это просто политическая игра.

средневековая церковь
Позднесредневековая церковь Нортон, построенная на месте первого кафедрального собора Селси / © University College London

«Креститель Суссекса», епископ Нортумбрии Уилфрид, находился в ту пору в непростом положении: его отстранили от службы, он даже собирался поехать в Рим, чтобы просить о восстановлении. При таком прошении свидетельства об успешной христианизации языческого королевства могли серьезно помочь.

Но главное, на что ориентируется Майкл Шэпленд, это имя короля. Этельвеаль в переводе означает «благородный бритт». Почему саксонский король носил такое имя? Ученый отвечает на этот вопрос: «Возможно, потому, что он вовсе не был саксонским королем».

По мнению исследователя, все эти факты свидетельствуют: западная часть Суссекса, по-видимому, сохранялась как независимое британское христианское королевство в течение многих веков после того, как ее соседи уступили германскому владычеству. Этельвеаль стал его последним королем. В 685 году он погиб в бою с западносаксонским принцем.

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История
# англосаксы
# археология
# Британия
# бритты
# Средние века
# темные века
# христианство
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pontiyleontiy
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pontiyleontiy
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Дмитрий Kuрueнко
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