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Только что
Юлия Тарасова
6

Татуировки не позволили корректно оценить личность их владельцев

4.3

Прошлые исследования показали, что татуировки могут быть способом самовыражения и отражать определенные черты личности их обладателей. Но насколько верно судят окружающие о владельцах нательных рисунков, исходя из их внешнего вида? Результаты нового исследования продемонстрировали, что подобные выводы часто бывают ошибочными.

Психология
# личностные качества
# тату
# татуировки
# черты личности
мужчина с татуировкой
© Johana Tavares, unsplash.com

Проверить, соответствует ли производимое наколками впечатление тому, как татуированные люди характеризуют себя, взялись ученые из Университет штата Мичиган совместно с коллегами из других американских вузов. Статья об этой работе недавно вышла в издании Journal of Research in Personality.

Для эксперимента привлекли 274 добровольца от 18 до 70 лет с одной или несколькими татуировками на теле. Большинство из них были женщинами (71%) и имели белый цвет кожи (77%), но в выборку вошли и представители других этнических групп.

Участники исследования заполнили так называемый Пятифакторный опросник личности (Big Five), оценивающий выраженность пяти черт: доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию), открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсия и невротизм (эмоциональность, склонность к тревоге и негативу). Также испытуемые позволили сфотографировать свои татуировки и описали их значение.

Полученные таким образом 375 фотографий затем продемонстрировали группе из 30 экспертов — студентам, аспирантам и профессорам в области психологии. Одна группа оценивала черты личности испытуемых только по снимкам, а другой дополнительно предоставили описания со значением наколок. При анализе фото учитывали 18 характеристик татуировок, включая размер, стиль, выбранный образ, эксцентричность или серьезность изображения.

Изучив ответы, исследователи установили, что в целом эксперты сходились во мнениях о том, о каких личностных особенностях могут говорить определенные тату. Например, яркие и жизнерадостные связывали с более выраженной доброжелательностью. Людям с крупными, традиционными татуировками приписывали большую степень экстраверсии, а обладателям нательных рисунков плохого качества или с образами смерти — склонность к невротизму и меньшую доброжелательность.

Однако когда результаты сопоставили с данными анкет испытуемых, выяснилось, что ожидания редко соответствовали действительности. Исключением стала одна шкала — «открытость опыту» (связана с творчеством, любознательностью, интеллектом). Люди, татуировки которых оценивали как более эксцентричные или необычные, производили на экспертов впечатление более открытых опыту, что умеренно совпадало с результатами опросов испытуемых.

В остальных случаях визуальные параметры татуировок, на которые опирались эксперты при оценке предполагаемых личностных качеств, не позволили сделать корректные выводы. Более того, по некоторым шкалам между характеристиками наколок и данными опросов татуированных людей прослеживалась отрицательная корреляция.

Таким образом, хотя мнения людей об обладателях определенных тату имели тенденцию совпадать, зачастую эти суждения оказывались ошибочными. Вероятно, на оценки повлияли существующие стереотипы и поверхностные впечатления.

Как и в других научных работах, у исследования есть ряд ограничений. Перечень параметров татуировок был довольно широким, и причины, по которым люди делали те или иные выводы на их основе, не рассматривали. К тому же эксперимент проходил в контролируемой среде, отличающейся от реальных условий, в которых люди видят не только тату, но и выражение лиц, одежду, а также слышат речь.

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Юлия Тарасова
711 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Психология
# личностные качества
# тату
# татуировки
# черты личности
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