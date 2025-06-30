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Татуировки не позволили корректно оценить личность их владельцев
Прошлые исследования показали, что татуировки могут быть способом самовыражения и отражать определенные черты личности их обладателей. Но насколько верно судят окружающие о владельцах нательных рисунков, исходя из их внешнего вида? Результаты нового исследования продемонстрировали, что подобные выводы часто бывают ошибочными.
Проверить, соответствует ли производимое наколками впечатление тому, как татуированные люди характеризуют себя, взялись ученые из Университет штата Мичиган совместно с коллегами из других американских вузов. Статья об этой работе недавно вышла в издании Journal of Research in Personality.
Для эксперимента привлекли 274 добровольца от 18 до 70 лет с одной или несколькими татуировками на теле. Большинство из них были женщинами (71%) и имели белый цвет кожи (77%), но в выборку вошли и представители других этнических групп.
Участники исследования заполнили так называемый Пятифакторный опросник личности (Big Five), оценивающий выраженность пяти черт: доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию), открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсия и невротизм (эмоциональность, склонность к тревоге и негативу). Также испытуемые позволили сфотографировать свои татуировки и описали их значение.
Полученные таким образом 375 фотографий затем продемонстрировали группе из 30 экспертов — студентам, аспирантам и профессорам в области психологии. Одна группа оценивала черты личности испытуемых только по снимкам, а другой дополнительно предоставили описания со значением наколок. При анализе фото учитывали 18 характеристик татуировок, включая размер, стиль, выбранный образ, эксцентричность или серьезность изображения.
Изучив ответы, исследователи установили, что в целом эксперты сходились во мнениях о том, о каких личностных особенностях могут говорить определенные тату. Например, яркие и жизнерадостные связывали с более выраженной доброжелательностью. Людям с крупными, традиционными татуировками приписывали большую степень экстраверсии, а обладателям нательных рисунков плохого качества или с образами смерти — склонность к невротизму и меньшую доброжелательность.
Однако когда результаты сопоставили с данными анкет испытуемых, выяснилось, что ожидания редко соответствовали действительности. Исключением стала одна шкала — «открытость опыту» (связана с творчеством, любознательностью, интеллектом). Люди, татуировки которых оценивали как более эксцентричные или необычные, производили на экспертов впечатление более открытых опыту, что умеренно совпадало с результатами опросов испытуемых.
В остальных случаях визуальные параметры татуировок, на которые опирались эксперты при оценке предполагаемых личностных качеств, не позволили сделать корректные выводы. Более того, по некоторым шкалам между характеристиками наколок и данными опросов татуированных людей прослеживалась отрицательная корреляция.
Таким образом, хотя мнения людей об обладателях определенных тату имели тенденцию совпадать, зачастую эти суждения оказывались ошибочными. Вероятно, на оценки повлияли существующие стереотипы и поверхностные впечатления.
Как и в других научных работах, у исследования есть ряд ограничений. Перечень параметров татуировок был довольно широким, и причины, по которым люди делали те или иные выводы на их основе, не рассматривали. К тому же эксперимент проходил в контролируемой среде, отличающейся от реальных условий, в которых люди видят не только тату, но и выражение лиц, одежду, а также слышат речь.
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