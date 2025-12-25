Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые разработали композит для защиты от космической радиации
Кольский научный центр РАН известен своими разработками в области освоения минерального сырья, минералогии и горному делу, то есть науками о Земле. Дальневосточный федеральный университет и Сахалинский государственный университет расположены на побережье Мирового океана и ориентированы на морские исследования. Однако их объединение привело к созданию совершенно нового направления, связанного с «небесной» наукой о Вселенной и космосе.
Освоение космоса, невзирая на различные представления человека от романтизма и оптимизма до скептицизма и пессимизма, остается одним из важнейших путей развития цивилизации. Сегодня прикладная космонавтика является одной из основ гарантированного обеспечения обороноспособности и безопасности нашего государства, особенно во время развивающегося конфликта с неадекватной политики Запада. В долгосрочной перспективе в части фундаментальной и ориентированной космической науки нельзя не учитывать и проекты освоения окололунного пространства и более отдаленных объектов Солнечной системы.
По мнению заместителя генерального директора Кольского научного центра РАН по науке, профессора ДВФУ академика РАН Ивана Тананаева, для освоения космоса не хватает не только быстрых и эффективных двигателей для преодоления огромных расстояний, но и современных систем жизнеобеспечения в части радиационной защиты космонавтов, принимающих участие в длительных миссиях.
— Космическое излучение, состоящее из частиц высокой энергии (протонов, ядер гелия, тяжелые заряженные частицы), а также фотонного излучения (нейтрино, гамма-кванты), ионизирует материал космического корабля, что ведет также ко вторичному излучению внутри его корпуса, объясняет Иван Гундарович. — Для комбинированной пассивной защиты от излучения частиц высокой энергии перспективны «легкие» материалы рассеяния с высоким содержанием водорода, а для ослабления и поглощения фотонного излучения — тяжелые металлы или композиты на их основе.
Молодой заведующий лабораторией Сахалинского государственного университета Олег Шичалин руководит исследованиями по поиску новых, передовых материалов, которые могут быть применены для изготовления радиационной защиты от «солнечного ветра». Основная задача — разработать более эффективные защитных материалов за счет снижения массы и стоимости космического корабля. Олег Олегович отмечает:
— В NASA разрабатывают новый материал на основе нанотрубок нитрида бора (BNNTs) как легкий и встраиваемый в обшивку корабля и скафандров материал. Однако BNNTs — дорогое в производстве вещество (до $1000 за грамм). Нам нужно получить композит со стоимость в 100-200 раз дешевле, не снижая качество и эффективные свойства защиты. Поэтому мы предлагаем керамометаллические композиты системы LaB6-Al-Mg, высокая плотность которых достигается за счет использования передового метода электроимпульсного плазменного спекания.
В статье коллектива Сахалинского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Томского политехнического университета и Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН, опубликованной в научном журнале Materials Characterisation, рассказывается о разработке композитов на основе порошков гексаборида лантана (LaB₆) и алюминиево-магниевого сплава (Al—Mg), смешанных в различных соотношениях. Эти смеси подвергли плазменному спеканию при температуре 400 °C и давлении 21,5 МПа и выдержали пять минут в вакууме. В результате получили плотные двухфазные материалы, состоящие из LaB₆ и интерметаллида Mg₂Al₃, которые сочетают структурную прочность металлической матрицы с эффективным поглощением тепловых нейтронов за счет высокого содержания бора в LaB₆.
Как обнаружили исследователи, увеличение доли металлической фазы Al-Mg до 90 % способствует более полной консолидации и обеспечивает равномерное распределение частиц LaB6 в объеме композита, что подтверждается экспериментальными данными, а также минимальным разбросом значений микротвердости для данного состава. Фазовый анализ показал формирование двухфазной системы из LaB6 и Mg2Al3 без побочных продуктов взаимодействия между фазами. Исследование протонопоглощающей способности продемонстрировало линейное увеличение коэффициента ослабления нейтронного потока с ростом содержания LaB6. Наилучшие защитные свойства по отношению к тепловым нейтронам показал композит с содержанием 50 % LaB6, для которого зафиксированы максимальные значения линейного коэффициента ослабления и минимальная толщина слоя половинного ослабления (всего 0,202 сантиметра).
Разработанный композит легко подвергается инструментальной обработке, что крайне важно для создания «космических конструкций». Такие материалы открывают путь к созданию многофункциональных компонентов для космической техники, которые одновременно могут нести механическую нагрузку и обеспечивать радиационную защиту — без необходимости использовать отдельные хрупкие и тяжелые экраны.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
18 Мая, 2014
Топ 10 самых больших самолетов
8 Октября, 2015
Вернут ли его домой? «Марсианин» в деталях
5 Октября, 2015
Топ главных детищ Илона Маска
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии