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Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
В эксперименте, статью о котором опубликовал журнал PeerJ, поучаствовали 300 человек, набранных с помощью платформы для онлайн-исследований Prolific. В качестве компенсации за потраченное время они получили небольшое вознаграждение.
Людей попросили указать, что первым они видят в четырех двойственных изображениях, а также пройти пятифакторный опросник личности и ряд тестов для оценки склонности к оптимизму, прокрастинации, холистическому (комплексному) мышлению и стиля принятия решений.
Наряду с упомянутыми изображениями «кролик-утка» и вазой Рубина добровольцам предложили оптические иллюзии «жена и теща» и «осел-тюлень». Как ясно из названий, в первой можно увидеть двух женщин — молодую и пожилую, а во второй — осла либо тюленя.
Анализ данных показал, что большинство результатов психологических тестов не совпали с теми чертами, которые приписывали людям в пояснениях к двояким картинкам в зависимости от первого увиденного образа. К примеру, в таких комментариях утверждалось, что если люди сначала замечали утку, то им свойственна эмоциональная стабильность, а если кролика — то прокрастинация.
В действительности же связи между склонностью видеть в картинке кролика и привычкой прокрастинировать у испытуемых не обнаружили. Также не подтвердилось предположение о том, что участникам, которые в вазе Рубина сначала видели силуэты лиц, присущ стиль мышления, ориентированный на детали.
Впрочем, небольшие корреляции со свойствами личности в ряде случаев все же выявили, хотя они нередко были противоположными ожидаемым. Так, люди, которые в иллюзии с женщинами первой замечали молодую, оказались менее, а не более склонными к самостоятельному принятию решений. Кроме того, на восприятие участников влиял их собственный возраст: старшие чаще видели пожилую женщину, что ранее уже отмечали в исследованиях.
Однако подобных закономерностей было слишком мало, и психологи заключили: утверждения о том, что восприятие двояких картинок может раскрывать особенности характера и мышления, — это скорее миф, а не научно обоснованный факт. Популярность такого рода заявлений ученые связали с тем, что люди склонны верить лестным для себя описаниям и запоминать «предсказания», совпадающие с их самооценкой, игнорируя при этом противоречия. Плюс, оптические иллюзии сами по себе вызывают у публики большой интерес.
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