Современную цивилизацию связали с хроническим воспалением, ускоряющим старение

Воспалительные процессы в организме в небольших объемах идут после каждой тренировки или заметной нагрузки в повседневной жизни. В таких случаях они полезны, потому что без них не могут прогрессировать мышцы. Однако у людей пожилого возраста воспалительный процесс может стать хроническим, причем безо всяких нагрузок, и ускорять старение. Теперь ученые установили, что это вовсе не обязательная закономерность.

Международная группа ученых исследовала воспалительные процессы у четырех популяций из разных регионов мира: Италии, Сингапура, боливийской Амазонии (цимане) и жителей глубинки Малайского полуострова (оранг-асли). Оказалось, что они идут принципиально по-разному. Результаты работы опубликовали в журнале Nature Aging.

Чем старше были люди из итальянской и сингапурской групп, тем больше у них встречалось тех 19 цитокинов (белков — маркеров воспалительных процессов), что отслеживали ученые. Соответственно росла и частота инсультов, болезней сердца и рака. По современным представлениям хронические воспалительные процессы в организме способны запускать и болезнь Альцгеймера, хотя пока вопрос о ее причинах понятен довольно умеренно.

Но вот у цимане и оранг-асли такой закономерности не обнаружили: по мере старения этих цитокинов больше не становилось. Соответствующие болезни — инсульты, инфаркты и так далее — у них, правда, встречались, но значительно реже, чем у тех же половозрастных когорт среди итальянцев и сингапурцев. Причем даже у таких цимане или оранг-асли, что все же имели эти болезни, рост концентрации цитокинов с возрастом не отмечали.

Большой практический интерес представляет вопрос о причинах отсутствия усиления воспалительных процессов с возрастом у людей без современного образа жизни. Разные гены популяций не могут объяснить наблюдаемую картину, поскольку цимане и оранг-асли чрезвычайно далеки друг от друга генетически, как, впрочем, и итальянцы от сингапурцев.

Авторы предположили, что дело в разной частоте инфекционных заболеваний. Шестьдесят шесть процентов цимане имели хотя бы одну кишечно-паразитарную инфекцию, 20-30 процентов — инфекцию желудочно-кишечного тракта, 25 — лейкоцитоз (повышенный уровень лейкоцитов, типичен при инфекционном заболевании), 86 — эозинофилию (повышенный уровень клеток, борющихся с многоклеточными паразитами). У оранг-асли 70 процентов населения тоже имели ту или иную инфекцию, 30 — лейкоцитоз, 41 — эозинофилию.

Представители группы оранг-асли в Малайзии / © Wikimedia Commons

До новой работы ученые считали, что хронические воспалительные процессы — часть механизмов старения человека, то есть неизбежны. Поскольку исследователи показали, что это явно не так, возникает теоретическая возможность избежать хронического воспалению и у людей, ведущих современных образ жизни. Это снизило бы и их скорость старения, и вероятность ряда хронических заболеваний, широко распространенных в наше время. Правда, понять, как именно это сделать, очень непросто. Ясно, что заражать людей гельминтами и тому подобным, чтобы калибровать их иммунитет и блокировать хронические воспалительные процессы, не очень практично.

Не исключено, что какие-то аналоги вакцин, «имитирующих» (с точки зрения организма) иммунные угрозы вроде тех же гельминтов, могли бы поправить ситуацию без рисков, свойственных инфекционным заболеваниям. Но поскольку само открытие неуниверсальности хронического воспаления с возрастом только сделано, точно понять ситуацию все еще довольно сложно.

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Александр Березин 703 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».