Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайские исследователи сообщили, как злоумышленники могут получить тотальный контроль над роботами
Китайские разработчики наглядно продемонстрировали, как уязвимости гуманоидных и четвероногих роботов позволяют злоумышленникам получать над ними полный контроль — с помощью голосовых команд или беспроводных соединений, превращая эти машины в инструменты физического воздействия и саботажа.
Специалисты по кибербезопасности из исследовательской группы DARKNAVY показали, как современные гуманоидные роботы могут быть взломаны и фактически превращены в оружие из-за слабых мест в системах управления, основанных на ИИ.
В ходе контролируемого эксперимента команда продемонстрировала, что коммерчески доступного гуманоидного робота можно захватить, используя лишь устные команды. Этот факт наглядно показал, что голосовой интерфейс может быть не защитным механизмом, а полноценным вектором атаки.
Робот, использованный в эксперименте, — произведенная в Китае модель Unitree стоимостью около 14 200 долларов США (более 1,1 миллионов рублей). Он работал под управлением встроенного крупномасштабного ИИ-агента, отвечающего за взаимодействие с пользователем и автономное поведение. Эксплуатировав уязвимость в этой системе, исследователи обошли защитные механизмы и получили полный контроль над машиной в момент, когда она была подключена к интернету.
Однако на этом угроза не заканчивалась. Захваченный робот был использован как канал для дальнейшего распространения атаки. С помощью короткодействующей беспроводной связи он передал эксплойт другому роботу, который не имел сетевого подключения. Спустя считаные минуты второй аппарат также оказался под контролем злоумышленников, продемонстрировав, как единичный взлом способен привести к цепной реакции в группе машин.
Чтобы подчеркнуть реальные последствия подобных атак, исследователи во время демонстрации отдали роботу агрессивную команду. Машина двинулась к манекену на сцене и ударила его, показав потенциальную опасность физического вреда. Эксперимент поставил под сомнение распространенное мнение о том, что изоляция роботов от Сети сама по себе гарантирует безопасность, и подчеркнул масштаб рисков по мере распространения кластеров взаимосвязанных роботов.
Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), недавние демонстрации лишь усилили обеспокоенность вопросами безопасности по мере того, как роботы начинают играть всё более заметную роль в обществе. Пока интеллектуальные машины в основном используются в сфере развлечений, приема посетителей, а также в образовательной и исследовательской среде. Однако их постепенное проникновение в такие чувствительные области, как инспекция инфраструктуры, охранная деятельность, здравоохранение и уход за пожилыми людьми, существенно повышает уровень рисков.
Эксперты отметили, что при сохранении уязвимостей взломанный домашний робот может быть использован для скрытого сбора конфиденциальной информации или представлять прямую угрозу для членов семьи. Аналогично, взлом автономной системы управления транспортом будет означать не просто технический сбой, а потенциально целенаправленно созданную опасную платформу. В промышленной среде манипулирование роботами способно привести к повреждению производственных линий, масштабным остановкам, экономическим потерям и человеческим жертвам.
Чтобы снизить эти риски, специалисты подчеркивают необходимость закладывать меры безопасности на самых ранних этапах разработки. Автоматизированное сканирование уязвимостей позволяет устранять базовые проблемы, однако для выявления более глубоких слабых мест требуются специализированные защитные архитектуры и независимое тестирование на проникновение.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии