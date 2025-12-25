Уведомления
Ученые нашли древнейшее свидетельство переработки «морского снега»
Загадка адаптации живых организмов после вымирания 444 миллиона лет назад — один из важнейших геологических вызовов. Новое исследование показало, что глубоководная мезофауна выработала в тот период механизмы выживания, которые используют до сих пор.
«Морской снег» — это частицы отмершего фитопланктона, экскрементов зоопланктона, пыльцы и других остатков, которые медленно опускаются с освещенных солнцем поверхностных вод на многокилометровую глубину. Этот процесс — важная часть морской экологии и глобального климата. Он переносит углерод из атмосферы в глубины океана, где тот хранится минимум тысячелетиями, и служит единственным источником пищи для гигантских сообществ организмов, обитающих в вечной темноте.
Эти частицы кормят целые сообщества организмов и играют ключевую роль в глобальном цикле углерода, который влияет на климат планеты. Однако то, как и когда возникла эта система, связывающая поверхность и дно океана, оставалось загадкой. Столь хрупкие свидетельства плохо сохраняются, поскольку имеют микроскопический размер и легко исчезают в иле и донных отложениях.
Исключением стало открытие в сланцах Соом в Южной Африке. Ученые изучили «морской снег» в породах возрастом примерно 444 миллиона лет. Именно в тот период, в самом конце ордовикского периода, Земля пережила одно из пяти самых масштабных массовых вымираний в своей истории. Глобальное оледенение и резкое падение уровня Мирового океана привели к катастрофическим последствиям для морской жизни и уничтожили, по разным оценкам, до 85% видов.
Сланцы Соом сформировались на дне древнего моря в условиях дефицита кислорода. Внутри них исследователи обнаружили тонкие прослои, богатые органикой, — окаменелый «морской снег». Внутри этих слоев содержались микроскопические норки и окаменелые экскременты (копролиты). Их воссоздали с помощью компьютерной томографии, что позволило увидеть внутреннюю структуру окаменелостей в деталях. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.
Выяснилось, что мельчайшие донные существа, в основном нематоды (круглые черви) и фораминиферы (одноклеточные), плотно пронизывали осадок. Причем частота и плотность их следов напрямую коррелировала с количеством «снега». Там, где его было больше, жизнь буквально кипела, создавая густую сеть ходов.
Авторы научной работы зафиксировали самую раннюю из известных поведенческих реакций глубоководной экосистемы на поступление пищи. Эту стратегию современная глубинная мезофауна использует до сих пор. Причем стратегия возникла всего через несколько миллионов лет после глобального вымирания. Для эволюционных процессов это очень небольшой промежуток времени. Ученые полагают, что микроскопические организмы быстро заняли освободившиеся экологические ниши, освоив эффективный способ утилизации органического углерода, который падал с поверхности.
Таким образом, исследование доказывает, что фундаментальный механизм, который обеспечивает устойчивость морских экосистем и влияет на глобальный климатический цикл, появился очень давно. Он действовал уже в глубокой древности и, как полагают авторы статьи, сыграл ключевую роль в быстром восстановлении биосферы.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
