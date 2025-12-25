  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 декабря, 15:13
Андрей Серегин
9

Ученые нашли древнейшее свидетельство переработки «морского снега»

❋ 3.9

Загадка адаптации живых организмов после вымирания 444 миллиона лет назад — один из важнейших геологических вызовов. Новое исследование показало, что глубоководная мезофауна выработала в тот период механизмы выживания, которые используют до сих пор.

Биология
# вымирание
# океан
# планктон
# экология
"Морской снег" / © NOAA

«Морской снег» — это частицы отмершего фитопланктона, экскрементов зоопланктона, пыльцы и других остатков, которые медленно опускаются с освещенных солнцем поверхностных вод на многокилометровую глубину. Этот процесс — важная часть морской экологии и глобального климата. Он переносит углерод из атмосферы в глубины океана, где тот хранится минимум тысячелетиями, и служит единственным источником пищи для гигантских сообществ организмов, обитающих в вечной темноте.

Эти частицы кормят целые сообщества организмов и играют ключевую роль в глобальном цикле углерода, который влияет на климат планеты. Однако то, как и когда возникла эта система, связывающая поверхность и дно океана, оставалось загадкой. Столь хрупкие свидетельства плохо сохраняются, поскольку имеют микроскопический размер и легко исчезают в иле и донных отложениях.

Исключением стало открытие в сланцах Соом в Южной Африке. Ученые изучили «морской снег» в породах возрастом примерно 444 миллиона лет. Именно в тот период, в самом конце ордовикского периода, Земля пережила одно из пяти самых масштабных массовых вымираний в своей истории. Глобальное оледенение и резкое падение уровня Мирового океана привели к катастрофическим последствиям для морской жизни и уничтожили, по разным оценкам, до 85% видов.

Сланцы Соом сформировались на дне древнего моря в условиях дефицита кислорода. Внутри них исследователи обнаружили тонкие прослои, богатые органикой, — окаменелый «морской снег». Внутри этих слоев содержались микроскопические норки и окаменелые экскременты (копролиты). Их воссоздали с помощью компьютерной томографии, что позволило увидеть внутреннюю структуру окаменелостей в деталях. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Выяснилось, что мельчайшие донные существа, в основном нематоды (круглые черви) и фораминиферы (одноклеточные), плотно пронизывали осадок. Причем частота и плотность их следов напрямую коррелировала с количеством «снега». Там, где его было больше, жизнь буквально кипела, создавая густую сеть ходов.

Авторы научной работы зафиксировали самую раннюю из известных поведенческих реакций глубоководной экосистемы на поступление пищи. Эту стратегию современная глубинная мезофауна использует до сих пор. Причем стратегия возникла всего через несколько миллионов лет после глобального вымирания. Для эволюционных процессов это очень небольшой промежуток времени. Ученые полагают, что микроскопические организмы быстро заняли освободившиеся экологические ниши, освоив эффективный способ утилизации органического углерода, который падал с поверхности.

Таким образом, исследование доказывает, что фундаментальный механизм, который обеспечивает устойчивость морских экосистем и влияет на глобальный климатический цикл, появился очень давно. Он действовал уже в глубокой древности и, как полагают авторы статьи, сыграл ключевую роль в быстром восстановлении биосферы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
18 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Биология
# вымирание
# океан
# планктон
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Дек
Бесплатно
2025 год в астрофизике: результаты, события, надежды
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Обучение с подкреплением и генетические алгоритмы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
27 Дек
1300
От Земли до звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
27 Дек
1200
Риторика — наука и искусство влиятельной речи
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
28 Дек
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
1950
Ночное небо Санкт-Петербурга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
Бесплатно
Инженеры звездных трасс
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Дек
500
История технофобии: технооптимистическая трагедия о том, как люди боялись технологий
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
24 декабря, 11:00
Evgenia Vavilova

Физики объяснили одновременное существование магнетизма и сверхпроводимости

Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.

Физика
# графен
# квазичастицы
# магнетизм
# сверхпроводимость
# энионы
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые нашли древнейшее свидетельство переработки «морского снега»

    25 декабря, 15:13

  2. Ученые создали программу, которая следит за состоянием фасадов домов

    25 декабря, 12:02

  3. Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

    25 декабря, 10:59

  4. Белорусские инженеры спроектировали модель рельсового беспилотника

    25 декабря, 10:00
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Иван Колупаев
10 минут назад
евгений, да забейте 🙂 хохла видно по полету.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Иван Колупаев
27 минут назад
Алексей, ну рептилоидов еще поискать можно, а вдруг найдут? Кто сказал, что они не могут скрываться среди нас, искали может плохо. И что там с

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Konstantin Resto
54 минуты назад
Подводя итог к выше сказанному можно сделать однозначный вывод: Все теории

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Сергей Механик
1 час назад
В нашей повседневной жизни оценка состояния не является определяющим и решающим фактором для устранения проблем.

Ученые создали программу, которая следит за состоянием фасадов домов

Konstantin Resto
1 час назад
это пояснее тебе как пример: (гипотеза Римана) Первое что именно может понять математик. Возможно, распределение нулей дзета-функции — это график

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Samual Barns
2 часа назад
евгений, о, смотрите, узкий завыл :) жалуется, что одно и то же :) твоя жизнь - это круговорот от помойки до помойки, от телевизора до зп в 40 тыс, а ты тут

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Konstantin Resto
2 часа назад
Myname, подскажу, хотя....... тебе что именно нужно от меня? Тебе нужны доказательства? Да нет проблем. покупаешь билет на самолет, прилетаешь ко мне,

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Михаил Невский
2 часа назад
Роман, значит там цифры не правильные. Мандаринский родной для 1,1 млрд, а говорят на нём 1,4 млрд На хинди например, говорят не 350 млн, а 700 млн.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Sam Dowson
2 часа назад
В 6 серии 4 сезона "Доктор Хаус" как раз детально показана токсичность селена. Агент ЦРУ объедался бразильских орехов целых 40 дней местного

Ученые указали на новый механизм действия селена, защищающий организм от воспаления

Николай Цыгикало
2 часа назад
Алексей, слишком высок у него процент кораблей. Даже чаще, чем каждое второе тело. Всерьез это трудно воспринимать. Предположения бывают

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Sam Dowson
2 часа назад
"112 тысяч регуляторных элементов (энхансеров и промоторов)" - там не 2, а 6 типов цис-регуляторных элементов: сайленсеры, инсуляторы и ещё парочка.

Генетический атлас морской анемоны показал, что сложная система управления ДНК возникла 600 миллионов лет назад

Александр Французов
2 часа назад
Konstantin, она нахрен никому не нужна скоро будет......наверное

Кто в лидерах гонки за золотом: страны, нарастившие резервы с 2000 года

Павел Селиванов
2 часа назад
Ошибка там не совсем в арифметике, а в том, что авторы перепутали (случайно ли или намеренно) в тексте неравенство доходов с неравенством

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Алексей Быков
2 часа назад
Николай, Ну предполагать-то – это ещё не РенТВ. Это как раз путь к методологии, чтобы потихонечку начинать анализировать различные объекты. Не

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Николай Цыгикало
2 часа назад
Алексей, вопрос ваш не ко мне, но на мой взгляд Ави Леб выдвигает необоснованные предположения. Это просто фантазирование, наука тут не при чем. У

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Алексей Быков
2 часа назад
Иван, А позвольте тупой вопрос. Почему дядька на хайпе, почему хейт-то (не с вашей стороны, а, как написано в статье, со стороны научного сообщества)?

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Myname Mysurname
2 часа назад
Konstantin, координаты острова, который Вы в тёплых морях насыпали на прибыль от "точность входа выхода, удержания позиции, цель любого торгового

Экономист рассказал, почему «новые» финансовые модели опасны для инвесторов и науки

Евгений Кастрюлькин
3 часа назад
Артём, дело не в том брезглив я или не брезглив. А в том что подобные действия сильно нарушают экономический баланс и стабильность во всем мире и

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Александр Алексеев
3 часа назад
Николай, на счет термина "перехват" в плане космических объектов - согласен, в данном контексте он неприменим. Следовало использовать термин

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Дмитрий Селиверстов
3 часа назад
Евгений, полностью согласен! Наконец то хоть кто то смог объяснить тупоголовой либерде очевидные вещи! Ждали и терпели 10 лет, 8 лет бомбили Донбасс,

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно