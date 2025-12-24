Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: страны, которые будут контролировать переработку металлов и редкоземельных элементов к 2030 году

Энергетический переход напрямую зависит от доступности переработанных критически важных металлов и редкоземельных элементов. Но откуда они будут поступать в будущем?

Инфографика: страны, которые будут контролировать переработку металлов и редкоземельных элементов к 2030 году / © Visual Capitalist

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist на основе данных Benchmark Mineral Intelligence и Международного энергетического агентства (IEA), показала прогнозируемое распределение долей переработки к 2030 году.

За одним важным исключением данные указывают на то, что в будущем переработка ключевых элементов будет сосредоточена в руках одной страны — Китая.

К 2030 году Китай будет играть доминирующую роль в переработке лития, редкоземельных элементов, кобальта и графита, контролируя почти 60% мировых мощностей по переработке критически важных элементов. Такая высокая концентрация производственных цепочек позволит добиваться масштабной эффективности и снижать издержки, однако одновременно усиливает геополитические риски для стран — конечных потребителей сырья.

Кроме того, подобное доминирование практически не оставляет пространства для государств, которые поздно включаются в гонку и не готовы к масштабным капитальным вложениям ради завоевания заметной доли рынка.

Никель остается единственным металлом, где Китай не занимает ведущих позиций. К 2030 году Индонезия будет контролировать более 71,24% мирового объема переработанного никеля, опираясь на богатые запасы руды, активное строительство недорогих перерабатывающих мощностей и жесткий запрет на экспорт необработанной руды.

Доля Китая в переработке никеля составит лишь 6,24%, России — 3,26%, а на остальные страны придется 19,27%. Такой сдвиг превратит Индонезию в ключевого арбитра на рынке никеля, используемого как в производстве нержавеющей стали, так и в аккумуляторах для электромобилей.

Переработка меди останется более распределенной. Китай контролирует 44,63%, однако доля остальных стран достигает 40,99%, что свидетельствует о наличии широкой глобальной перерабатывающей базы.

США заметно присутствуют в сегменте редкоземельных элементов с долей 5,14%, тогда как Финляндия и Канада занимают значимые позиции в переработке кобальта — 5,87% и 5,73% соответственно. Эти заделы способны укрепить региональные цепочки поставок для электромобилей и «зеленой» энергетики, однако по масштабу они все еще существенно уступают китайской перерабатывающей инфраструктуре.