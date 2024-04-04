«Запойный» просмотр видео оказался нетипичным для людей с потребностью в познании

Онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы вроде Окко, Netflix и им подобных сегодня знакомы едва ли не каждому. С их распространением пользователи по всему миру стали чаще практиковать так называемый запойный просмотр видео, то есть просмотр сразу нескольких серий фильмов и сериалов или выпусков передач подряд. Коллектив ученых из Кореи выяснил, люди с какими особенностями личности более склонны к такому типу поведения.

Исследователи из Ульсанского национального института науки и техники (Южная Корея) воспользовались результатами опроса, проведенного в 2020 году Корейским институтом развития информационного общества. Среди его тем были интересующие ученых сведения, а состав выборки более чем из 10 тысяч участников напоминал структуру населения страны.

Для анализа ученые сформировали чуть меньшую выборку из 6780 человек, исключив из нее людей, которые не заполнили опросники для оценки личностных качеств. Среди отобранных примерно 55% были женщинами, а средний возраст участников составил 52,5 года. Большинство имели высшее (38,3 %) либо среднее (35,3 %) образование и состояли в браке (65,1%). Авторы отметили полноту своей выборки по сравнению с предыдущими исследованиями, которые, как правило, проходили среди меньшего числа людей и в студенческих кругах.

Личностные качества участников оценивали с помощью опросника на основе пятифакторной модели, известной в психологии как «Большая пятерка» (Big Five). Она включает пять черт: открытость опыту, добросовестность (или сознательность), экстраверсию, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию) и невротизм (либо противоположный полюс — эмоциональная стабильность). Исследователи дополнительно рассмотрели шестую черту — потребность в познании, отражающую желание человека участвовать в деятельности, требующей умственных усилий и размышлений.

Результаты тестов сопоставили с данными об использовании подписных OTT-видеосервисов, таких как Netflix, YouTube, Disney+, Hulu и Apple TV, которые тоже собрали в рамках опроса. В анкетах участники сообщили, смотрят ли они видео на перечисленных онлайн-платформах, и если да, то сколько раз в день, неделю, месяц или год. Кроме того, у респондентов узнали, бывают ли у них «запойные» просмотры (не менее двух эпизодов развлекательного контента за раз) и как часто.

С помощью метода логистической регрессии ученые установили, что использование OTT-видеосервисов тесно коррелировало с возрастом и уровнем образования участников. У людей старшего поколения вероятность просмотра видео на онлайн-платформах снижалась, а у более образованных и состоящих в браке, наоборот, возрастала.

В плане личностных черт более склонными к использованию подобных видеосервисов оказались участники с выраженной открытостью новому опыту. Неожиданно для ученых анализ также выявил положительную связь с потребностью в познании. Исследователи рассчитывали на противоположное — что расположенные к умственным усилиям и размышлениям люди не будут стремиться к развлекательному просмотру видео. Впрочем, объяснение нашлось: на онлайн-платформах доступен разный контент, в том числе познавательные передачи, документальные фильмы и сериалы со сложным и запутанным сюжетом, которые способны привлечь людей с потребностью в познании.

Что касается «запойного» просмотра, то его вероятность была выше среди более молодых и тех, кто чаще использовал OTT-видеосервисы. Сопоставление с личностными чертами показало отрицательную корреляцию с открытостью опыту, эмоциональной стабильностью, добросовестностью и потребностью в познании. Другими словами, чем сильнее проявлялись эти качества, тем менее склонны к таким длительным просмотрам были участники. Самую выраженную негативную корреляцию выявили с потребностью в познании. То есть для людей с этой чертой пассивное и длительное времяпровождение у экрана менее привлекательно, что вполне логично.

Исследователи отметили, что после поправки на частоту использования OTT-видеосервисов связь между «запойным» просмотром и чертами личности сохранилась лишь среди ежедневных пользователей. У тех же, кто смотрел видео на онлайн-платформах не каждый день, проявилась только отрицательная корреляция с потребностью в познании.

По мнению авторов, их результаты имеют практическое значение для компаний, предоставляющих OTT-видеосервисы. В частности, знания о личностных особенностях зрителей могут пригодиться при создании контента.

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