Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы попытались «закрыть» темную материю из первичных черных дыр
В последние годы телескопы помогли открыть много черных дыр, которые никак не могли образоваться из звезд за время жизни Вселенной. На этом фоне набрала популярность идея о том, что вся темная материя состоит из таких черных дыр. Группа астрономов попыталась опровергнуть эту идею, но их работа содержала еще больше узких мест, чем опровергаемые.
Недавно Naked Science писал о черной дыре в 50 миллионов масс Солнца, которую датировали первым миллиардом лет истории Вселенной. Практически невозможно придумать механизмы набора этой массы за такое время, тем более что галактика, где ее нашли, по массе уступает этой ЧД.
Подобные случаи фиксировали ранее. Такие ЧД часто называют «первичными», предполагая, что они возникли в первую секунду жизни Вселенной. Из-за их обилия многие отнесли именно на них темную материю — загадочное нечто, что не обнаруживают в дисках галактик, но что окружает их в так называемых темных галактических гало.
Это объяснение сути темной материи вызвало массовое неприятие у тех ученых, кто все еще надеется, что она состоит из частиц. Одна из таких групп выложила на сервере препринтов Корнеллского университета статью, прямо в заголовке обозначив ее как «гвоздь в гроб темной материи из первичных черных дыр». Научную работу направили на публикацию в журнал Publications of the Astronomical Society of the Pacific.
Исследователи проанализировали широкие двойные системы (двойные звезды с большим расстоянием между ними) в карликовой галактике Волопас I. Она лежит в 200 тысячах световых лет от нас и вращается вокруг Млечного Пути. Пятьдесят два кандидата в широкие двойные имели расстояние между звездами системы от 1,05 до 2,4 триллиона километров (от семи до 16 тысяч раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем).
Ученые расчетами показали, что такое количество широких двойных в тех зонах, где их обнаружили, несовместимо с большим количеством черных дыр массой менее пяти солнечных внутри Волопаса I. Они отметили, что сходная частота широких двойных наблюдается и в нашей Галактике. На этом основании авторы пришли к выводу о том, что черные дыры массой менее пяти солнечных встречаются редко и вся их популяция во Вселенной не может обеспечить больше одного процента от общей массы темной материи. Следовательно, она должна состоять из чего-то еще.
Однако, как несколько лет назад отмечал Naked Science, подобные расчеты исходят из предположений о равномерном распределении «первичных» черных дыр во Вселенной. На практике уже около десятилетия назад сторонники объяснения темной материи черными дырами пришли к мысли о том, что они должны располагаться группами, компактными шаровыми скоплениями, массой до сотни тысяч солнечной. Такие шаровые скопления находятся в темных галактических гало и практически лишены звезд и газа. Поэтому обнаружить их взаимодействие с широкими двойными в обычных галактиках просто невозможно: их там нет.
В ближайшее время дискуссия о «первичных» (или реликтовых, в рамках теории «Вселенной-феникса») черных дырах существенно обострится, поскольку в следующие 10 лет весьма вероятно резкое увеличение частоты их обнаружения. Это может как укрепить позиций сторонников «чернодырного» объяснения темной материи, так стать поводом для появления множества работ тех, кто с ними не согласен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нейрообразование: от термина до рынка
Неизвестная Земля: путешествие в историю со скафандром
Суд за крымское наследство
«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время
Глобальное потепление и коралловые рифы: ренессанс вместо гибели
Связанные одной сетью: будет ли человек жить в виртуальном мире?
Наука 2015-го: хорошие новости от Билла Гейтса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии