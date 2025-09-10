Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В России создали новый класс сильных обезболивающих с минимумом побочных эффектов
Ученые ПНИПУ разработали новый класс обезболивающих соединений, которые сочетают в себе фрагменты пиразолона (как в анальгине) и бензодиазепина. Эти вещества показали высокую эффективность в подавлении боли, сопоставимую или превышающую действие диклофенака, но при этом их токсичность оказалась как минимум в три раза ниже. Это означает, что разработка может стать основой для создания мощных и безопасных обезболивающих препаратов с минимальными побочными эффектами, что особенно важно для пациентов, нуждающихся в длительном обезболивании.
На изобретение получен патент. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Хроническая боль сильно снижает качество жизни людей. Например, согласно результатам всероссийского эпидемиологического исследования, на ее фоне 45% респондентов сталкиваются с невозможностью выполнения определенных физических действий, 38% — со снижением трудоспособности, и около четверти отмечают нарушение сна и раздражительность.
Помимо устранения основной причины недуга, провоцирующего боль, пациенты нуждаются в быстродействующем препарате, который ее снимет. В таких случаях обычно используют современные нестероидные противовоспалительные средства или анальгетики. Однако они имеют большое количество побочных эффектов. В их числе – повреждение слизистой желудка, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, печени и почек, а также развитие зависимости от таблеток. Поэтому производители лекарств активно ищут соединения, которые способны снижать болевой синдром, но оказывать минимальное токсичное действие на пациентов.
Ученые Пермского Политеха синтезировали новые вещества с выраженным обезболивающим действием и пониженной токсичностью для организма. Они совместили две известные биологически активные «детали» – фрагмент молекулы с обезболивающими свойствами (производное пиразолона, подобное анальгину) и фрагмент бензодиазепина (класс соединений, влияющих на нервную систему). В результате было получено пять новых соединений, которые отличаются друг от друга лишь небольшими изменениями в своей структуре (замена атома водорода на хлор, бром, метильную или метокси-группу).
– Мы смешивали исходные компоненты в обезвоженном растворителе и нагревали при температуре кипения около 2-2,5 часов. После охлаждения вещества превращались в твердые бордовые кристаллы, которые потом подвергались очистке. Выход конечного продукта, обладающего обезболивающим эффектом, составил от 81% до 85%, В идеальном мире из 100% исходного сырья получилось бы 100% готового лекарства, но в реальности всегда есть потери. Поэтому такие цифры – это очень хороший результат, который указывает на высокую эффективность и практическую пригодность предложенного метода, – комментирует Екатерина Денисламова, доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат химических наук.
Для проверки биологической активности и безопасности эти образцы исследовали в Научно-образовательном центре прикладных химических и биологических исследований ПНИПУ. Фармакологические испытания проводились на лабораторных животных в строгом соответствии с международными стандартами.
Исследования на безопасность показали, что все пять новых соединений показали низкую токсичность. При введении очень высокой дозы (300 мг/кг) все подопытные животные выжили и не показали признаков отравления. Это означает, что новые вещества относятся к четвертому, самому низкому классу токсичности. Для сравнения, тот же диклофенак натрия, который входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и есть практически в любой аптеке, уже в дозе 100 мг/кг вызвал гибель одного животного из трех.
– Обезболивающую эффективность оценивали в классическом тесте на подопытных крысах «горячая пластина». В процессе животное помещают на металлическую пластину, нагретую до 50°C, и засекают время, через которое она отреагирует на боль, то есть отдернет лапы или попытается спрыгнуть. Чем дольше время реакции, тем сильнее обезболивающий эффект изученного вещества. Все соединения продемонстрировали хорошие результаты, но лучше всего справились IIIв — вещество, в структуре которого есть метил, – и IIIг — его аналог, но с атомом хлора вместо метила. Через два часа после введения вещество IIIв увеличило болевой порог животного на 74%, а IIIг – на 54%. При этом их эффективность через два часа была сопоставима или даже выше, чем у диклофенака, используемого в качестве эталона сравнения, через час после введения, – рассказывает Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что новые соединения, разработанные учеными ПНИПУ, как минимум в три раза менее токсичны, чем существующие решения, поскольку для достижения летального эффекта животным требуется в три раза больше дозы.
Разработка ученых ПНИПУ – это фундаментальная основа для создания новых безопасных обезболивающих с щадящим действием для организма. Это особенно важно для людей, которым приходится принимать такие препараты постоянно (например, при артритах, мигренях, хронических болях в спине), и кто из-за этого рискует заработать язву желудка или проблемы с печенью от традиционных нестероидных противовоспалительных средств.
Дальнейшие эксперименты будут направлены на более глубокое изучение механизма действия этих соединений, проведение дополнительных доклинических и, в перспективе, клинических испытаний. Результаты исследования вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы борьбы с болевым синдромом и открывает новые горизонты в медицинской химии.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Искусственный интеллект и будущее дизайна: что будет с дизайнерами к 2025 году?
Эвакуация.нет: почему люди не уезжают из зоны вооруженного конфликта
10 самых высоких сооружений мира
Московский автосалон. Топ 15 новинок
За что Грету Тунберг на самом деле назвали человеком года?
«Вакуумная» революция Илона Маска
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии