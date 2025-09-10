В России создали новый класс сильных обезболивающих с минимумом побочных эффектов

Ученые ПНИПУ разработали новый класс обезболивающих соединений, которые сочетают в себе фрагменты пиразолона (как в анальгине) и бензодиазепина. Эти вещества показали высокую эффективность в подавлении боли, сопоставимую или превышающую действие диклофенака, но при этом их токсичность оказалась как минимум в три раза ниже. Это означает, что разработка может стать основой для создания мощных и безопасных обезболивающих препаратов с минимальными побочными эффектами, что особенно важно для пациентов, нуждающихся в длительном обезболивании.

На изобретение получен патент. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Хроническая боль сильно снижает качество жизни людей. Например, согласно результатам всероссийского эпидемиологического исследования, на ее фоне 45% респондентов сталкиваются с невозможностью выполнения определенных физических действий, 38% — со снижением трудоспособности, и около четверти отмечают нарушение сна и раздражительность.

Помимо устранения основной причины недуга, провоцирующего боль, пациенты нуждаются в быстродействующем препарате, который ее снимет. В таких случаях обычно используют современные нестероидные противовоспалительные средства или анальгетики. Однако они имеют большое количество побочных эффектов. В их числе – повреждение слизистой желудка, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, печени и почек, а также развитие зависимости от таблеток. Поэтому производители лекарств активно ищут соединения, которые способны снижать болевой синдром, но оказывать минимальное токсичное действие на пациентов.

Ученые Пермского Политеха синтезировали новые вещества с выраженным обезболивающим действием и пониженной токсичностью для организма. Они совместили две известные биологически активные «детали» – фрагмент молекулы с обезболивающими свойствами (производное пиразолона, подобное анальгину) и фрагмент бензодиазепина (класс соединений, влияющих на нервную систему). В результате было получено пять новых соединений, которые отличаются друг от друга лишь небольшими изменениями в своей структуре (замена атома водорода на хлор, бром, метильную или метокси-группу).

Образец полученного соединения / © Екатерина Денисламова, источник пресс-служба ПНИПУ

– Мы смешивали исходные компоненты в обезвоженном растворителе и нагревали при температуре кипения около 2-2,5 часов. После охлаждения вещества превращались в твердые бордовые кристаллы, которые потом подвергались очистке. Выход конечного продукта, обладающего обезболивающим эффектом, составил от 81% до 85%, В идеальном мире из 100% исходного сырья получилось бы 100% готового лекарства, но в реальности всегда есть потери. Поэтому такие цифры – это очень хороший результат, который указывает на высокую эффективность и практическую пригодность предложенного метода, – комментирует Екатерина Денисламова, доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат химических наук.

Для проверки биологической активности и безопасности эти образцы исследовали в Научно-образовательном центре прикладных химических и биологических исследований ПНИПУ. Фармакологические испытания проводились на лабораторных животных в строгом соответствии с международными стандартами.

Исследования на безопасность показали, что все пять новых соединений показали низкую токсичность. При введении очень высокой дозы (300 мг/кг) все подопытные животные выжили и не показали признаков отравления. Это означает, что новые вещества относятся к четвертому, самому низкому классу токсичности. Для сравнения, тот же диклофенак натрия, который входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и есть практически в любой аптеке, уже в дозе 100 мг/кг вызвал гибель одного животного из трех.

– Обезболивающую эффективность оценивали в классическом тесте на подопытных крысах «горячая пластина». В процессе животное помещают на металлическую пластину, нагретую до 50°C, и засекают время, через которое она отреагирует на боль, то есть отдернет лапы или попытается спрыгнуть. Чем дольше время реакции, тем сильнее обезболивающий эффект изученного вещества. Все соединения продемонстрировали хорошие результаты, но лучше всего справились IIIв — вещество, в структуре которого есть метил, – и IIIг — его аналог, но с атомом хлора вместо метила. Через два часа после введения вещество IIIв увеличило болевой порог животного на 74%, а IIIг – на 54%. При этом их эффективность через два часа была сопоставима или даже выше, чем у диклофенака, используемого в качестве эталона сравнения, через час после введения, – рассказывает Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского Политеха.

Экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что новые соединения, разработанные учеными ПНИПУ, как минимум в три раза менее токсичны, чем существующие решения, поскольку для достижения летального эффекта животным требуется в три раза больше дозы.

Разработка ученых ПНИПУ – это фундаментальная основа для создания новых безопасных обезболивающих с щадящим действием для организма. Это особенно важно для людей, которым приходится принимать такие препараты постоянно (например, при артритах, мигренях, хронических болях в спине), и кто из-за этого рискует заработать язву желудка или проблемы с печенью от традиционных нестероидных противовоспалительных средств.

Дальнейшие эксперименты будут направлены на более глубокое изучение механизма действия этих соединений, проведение дополнительных доклинических и, в перспективе, клинических испытаний. Результаты исследования вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы борьбы с болевым синдромом и открывает новые горизонты в медицинской химии.

ПНИПУ 1254 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.