Нейробиологи показали, почему старые и новые воспоминания не смешиваются

Ученые из США описали нейронный механизм, благодаря которому воспоминания, сформированные в разное время, не перемешиваются. Оказалось, что старую и новую информацию клетки мозга обрабатывают на разных стадиях сна.

Сон имеет большое значение для формирования воспоминаний. Недавняя научная работа показала, что во время отдыха мозг способен не только анализировать прошлое, но и проектировать будущее с учетом новой информации. Кроме того, исследователи выяснили, почему некоторые воспоминания сохраняются на протяжении всей жизни человека, и научными методами проверили пословицу «Утро вечера мудренее».

Специалисты из Корнеллского университета в США рассмотрели, как мозг работает со сведениями, которые поступают в него в разное время. Результаты исследования появились в научном журнале Nature.

Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовали мыши. Сначала грызунов учили находить спрятанное угощение. Затем, когда они засыпали, активность нейронов их мозга подавляли на одной из стадий сна.

Активность мозга мышей подавляли на разных стадиях сна / © Hongyu Chang et al., Nature

Когда мыши спят, их зрачки то сужаются, то расширяются. Это чередование соответствует стадиям медленного сна. При этом глаза спящих мышей слегка приоткрываются, и за зрачками удобно наблюдать. Если же ввести в головной мозг грызунов электроды, как сделали авторы статьи, можно одновременно отслеживать активность нейронов.

Ученые воздействовали на клетки мозга мышей либо в стадию узкого зрачка, либо в стадию широкого зрачка. В первом случае после пробуждения грызуны не помнили, как добраться до угощения. Во втором — помнили свежую информацию о месте, где лежит угощение, но теряли воспоминания, сформированные несколько дней назад. Если же экспериментаторы никак не влияли на мозговую активность, то у проснувшихся мышей сохранялись все воспоминания.

Авторы исследования пришли к выводу, что мозг грызунов работал с разной информацией на разных стадиях сна, чтобы не позволить смешаться разновременным воспоминаниям. Таким образом организму удавалось обеспечить непрерывное и качественное обучение.

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