Математики предложили свое прочтение «Одиссеи» Гомера

Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.

Искусство и наука при всей кажущейся непохожести и условном делении на «лириков» и «физиков» родственны в одном — это способы познания мира. И наука нередко интересуется творческой жизнью, иногда буквально пытаясь ее объяснить или увидеть в ней отражение формул и законов. Например, больше десяти лет назад группа исследователей разглядела в известной японской гравюре «Большая волна в Канагаве» волну-убийцу, достигающую высоты в 20-30 метров. А в «капельных» картинах американского экспрессиониста Джексона Поллока физики обнаружили фракталы, которые масштабировались в течение всей творческой жизни художника.

На этот раз математики заинтересовались смыслом древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея». Переоценить ее важность для мировой литературы сложно — заглавие стало нарицательным для долгого путешествия, не говоря уже о множестве переосмыслений и интерпретаций, вдохновленных этой историей. Сюжет книги, если коротко, состоит в возвращении царя Итаки Одиссея с Троянской войны на родину. За 10 лет странствий он впутывается в различные приключения: то попадает в пещеру циклопа-людоеда Полифема, то спускается в царство мертвых, где узнает свою судьбу, то томится на острове нимфы Калипсо, тоскуя по жене и дому.

Точки пути Одиссея от Трои (1) до Итаки (14). Буквы a, b, c, d соответствуют четырем реконструкциям маршрута. На рисунке хорошо видно, как широко распределены предполагаемые места между Троей и Итакой / © Perspectives of Earth and Space Scientists, Anastasios A. Tsonis et al.

Но не станем затягивать с пересказом и уходить в сторону толкований и литературоведческих изысканий. Остановимся на идее, предложенной учеными — их статья, к слову, опубликована в журнале Perspectives of Earth and Space Scientists. Авторы научной работы проанализировали путь Одиссея и особенно рассмотрели причины, заставляющие его двигаться в том направлении, в котором он двигался.

В частности, они обратили внимание на ветры, управляющие судном, несущим героев из Трои. Некоторыми потоками, что важно, управляли боги — то гневаясь на Одиссея и команду, то милуя их и позволяя плыть спокойно. Специалисты изучили четыре реконструкции маршрута путешественников, основанных на различных переводах. Поначалу они сами попытались это сделать, но им мешала размытость сведений (к примеру, страна великанов-людоедов лестригонов в зависимости от прочтения кочует от Сицилии до Кубы).

Картина «Одиссей и Полифем», иллюстрирующая схватку между путешественниками и циклопом / © Wikimedia Commons, Arnold Böcklin.

Затем исследователи составили карту Средиземноморья и отметили на ней 14 ключевых сюжетных точек, которые посетил Одиссей. Четыре реконструкции сходились лишь в трех пунктах: город Исмара, где жили киконы — Фракия, Греция; местонахождение народа лотофагов, людей, поедающих лотосы — остров Джерба, Тунис; координаты Сциллы и Харибды — Мессинский пролив между Сицилией и Калабрией, Италия. Насчет остальных точек интерпретации расходятся порой на тысячи километров, иногда противореча «данным» Гомера. На этом этапе математики заключили, что восстановить путь Одиссея невозможно — и сосредоточились на идеях Гомера.

Вопрос «Что хотел сказать автор?» далеко не такой праздный, как принято считать. Ученые, опираясь также на текст «Иллиады», посвященный Троянской войне («Одиссея» стала сиквелом этой истории), попытались выяснить, что Гомер пытался донести до читателей. Они соединили две концепции.

Картина «Одиссей и Калипсо», на которой нимфа острова Огигия искушает греческого царя / © Wikimedia Commons, Arnold Böcklin.

Первая объясняет причину, по которой греческий воин Аякс выходит сразиться с троянцем Гектором — жребий. Он указывает на случайность, диктующую ход истории. Погода как хаотическая система или неконтролируемые действия экипажа корабля тоже объясняются случайностью — она движет сюжетом «Одиссеи». В то же время существуют ветры, контролируемые богами или маршрут, обозначенный звездами. По мысли ученых, в этом заложена идея детерминизма (вторая концепция), взаимосвязанности всего сущего, причинно-следственных связей между процессами и явлениями.

«С нашей точки зрения, Гомер пытается донести до нас, что случайность и детерминизм связаны между собой, — объясняют свой вывод авторы научной работы. — Эта синергия между правилами и случайностью делает их обоих одинаково важными во Вселенной. Одно не может существовать без другого. Они переплетаются друг с другом, как факты и вымысел в романе. Удивительно, как великие писатели и художники, не имея никакой подготовки в области математики и физики, проявляют свою интуицию в отношении какой-то неизвестной математической или физической концепции».

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