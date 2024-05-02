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Отдых от соцсетей значительно изменил самооценку женщин
Молодые женщины, которые на неделю перестали просматривать контент в социальных сетях, стали лучше относиться к своему телу. Исследователи из Канады объясняют это не только сокращением возможностей сравнивать себя с другими, но и изменением образа жизни.
Социальные сети способны значительно влиять на поведение, убеждения и эмоциональное состояние человека. Согласно одному из предыдущих исследований, рекомендательные системы платформы TikTok могут продвигать установки, которые нормализуют жестокое обращение с девушками. Авторы новой работы изучили связь между активностью в социальных сетях и восприятием собственного внешнего вида у молодых женщин.
Ученые из Йоркского университета в Канаде провели эксперимент, в котором участвовали 66 девушек от 17 до 24 лет. Половина респонденток на неделю перестали пользоваться социальными сетями, а половина никак не меняли свой образ жизни. До и после перерыва, который был у экспериментальной группы, все девушки ответили на вопросы исследователей о самоощущении: оценили по пятибалльной шкале, насколько согласны с утверждениями об уверенности в себе, удовлетворенности внешним видом и собственном образе в глазах окружающих. Результаты научной работы опубликовал журнал Body Image.
После недельного отдыха от социальных сетей участницы исследования стали лучше оценивать себя, у них повысился уровень удовлетворенности собственным телом. Наиболее заметно этот эффект проявился среди девушек, которые были особенно восприимчивы к идеализации худобы и представлениям о ней как об эталоне красоты.
Авторы исследования отметили, что статистически учли возможность естественных, не связанных с использованием социальных сетей изменений в самооценке. Даже после этого между двумя группами участниц эксперимента сохранялись значительные различия: если у тех, кто сделал перерыв, показатели повышались, то у контрольной группы либо оставались на том же уровне, либо повышались едва заметно.
Результаты исследования ученые объяснили тем, что социальные сети предоставляют безграничное количество контента, позволяющего сравнивать себя с другими людьми или некими эталонами красоты. Это гораздо больше, чем было в печатных женских глянцевых журналах о моде, которые выходили раз в несколько недель или месяцев и содержали ограниченное число материалов.
Кроме того, участницам исследования нужно было чем-то заполнять время, которое раньше занимал просмотр контента в социальных сетях. Вполне возможно, что поведение, которое они выбирали, было более здоровым (например, прогулки, занятия спортом, личное общение с друзьями) и положительно влияло на физическое и эмоциональное состояние. В дальнейших исследованиях ученые планируют детальнее изучить связь между самооценкой и занятиями, которые замещали потребление контента в социальных сетях.
Авторы научной статьи подчеркнули, что первыми рассмотрели влияние социальных сетей на женское восприятие себя. С полученными результатами, на их взгляд, стоит ознакомиться компаниям, которые работают на этих платформах, чтобы создать для молодых женщин более безопасную и свободную среду, предотвратив нежелательные последствия для самооценки и психического здоровья.
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