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37 минут назад
Дарья Сидельникова
451

Врачи выявили опасный временной порог в использовании смартфонов подростками

3.9

Повседневная жизнь подростков по всему миру тесно связана со смартфонами, и пандемия с локдаунами дополнительно усилила эту тенденцию. Корейские ученые выяснили, к каким последствиям это может привести.

Медицина
# гаджеты
# подростки
# психическое здоровье
# смартфон
сериал я никогда не
Кадр из сериала «Я никогда не…» / © «Кинопоиск»

Согласно недавнему опросу детей и молодежи в Корее, время, проведенное за смартфонами, значительно возросло. Наибольший рост наблюдается при просмотре видео, например на YouTube. Одновременно с этим появляется все больше данных о том, что смартфон связан со многими неблагоприятными последствиями для здоровья подростков, включая проблемы со сном, офтальмологические патологии и нарушения опорно-двигательного аппарата. Кроме того, использование смартфонов подростками, вероятно, связано с психопатологиями и психическими расстройствами.

В 2013 году Американская академия педиатрии рекомендовала ограничить время пользования гаджетами до двух часов в день. Это остается общерекомендованным временным ограничением. Неясно, учитываются ли в руководстве подростки, которые более восприимчивы к новым технологиям, нежели маленькие дети. Доля подростков и молодых людей, использующих смартфон более трех часов в день, составила 50% в Швейцарии, 43% в Соединенных Штатах Америки и 44% в Южной Корее. 

Ученые из Медицинского центра Университета Ханян (Южная Корея) решили, что рекомендации нужно пересмотреть, учитывая растущую тенденцию использования смартфонов и ее влияние на здоровье.

Они проанализировали данные более чем 50 тысяч подростков, участвовавших в KYRBWS в 2017 и 2020 годах — это общенациональное ежегодное школьное исследование, во время которого изучают поведение, связанное с риском для здоровья, с использованием анкет для самостоятельного заполнения. 

В статистическом анализе ученые применили сопоставление показателей склонности, чтобы учесть факторы, которые могут быть связаны с последствиями для здоровья: возраст, пол и социально-экономический статус. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Исследователи обнаружили, что в 2020 году доля подростков, которые использовали смартфон более двух часов в день, составила 85,7% — по сравнению с 64,3% в 2017-м. Подростки, которые использовали смартфон более четырех часов в день, имели более высокие показатели стресса, мыслей о самоубийстве и употреблении психоактивных веществ по сравнению с теми, кто использовал гаджет реже. При этом подростки, пользовавшиеся смартфоном от одного до двух часов в день, сталкивались с меньшим количеством проблем, чем подростки, которые вообще не пользовались смартфоном.

Авторы отметили, что их исследование не подтверждает однозначную причинно-следственную связь между использованием смартфонов и неблагоприятными последствиями для здоровья. Тем не менее результаты могут помочь в разработке рекомендаций для подростков, особенно сегодня, когда ежедневное использование гаджетов растет.

Проблема негативного влияния смартфонов на детей и подростков в последние годы получила настолько острый характер, что в ряде стран уже ведут речь о запрете мобильных телефонов в школе. В России, например, Госдума недавно одобрила в третьем чтении соответствующий закон (пока полностью запрещено только использование на уроках).

Ранее ученые из Американской академии педиатрии установили, что популярная платформа для прямых трансляций Twitch представляет опасность для несовершеннолетних, которые могут взаимодействовать со взрослыми незнакомцами и жертвовать деньги стримерам без присмотра родителей или опекунов.

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Медицина
# гаджеты
# подростки
# психическое здоровье
# смартфон
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# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
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# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
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Николай Цыгикало
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Гипергравитация сделала экзоскелет саранчи прочнееГипергравитация сделала экзоскелет саранчи прочнее

Miles Azurnik
6 часов назад
Серьезно. Мышь. Вы и гориллу тоже макакой назовёте. Ониж практически визуально неотличимы. Автор Ольга вы что?

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Рина Лем
6 часов назад
Уважаемые авторы. Почему у вас крыса подписана как мышь? Серьёзное издание вроде(

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