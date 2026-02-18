  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
18 февраля, 07:13
Рейтинг: +561
Посты: 846

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Жюри международной премии Sony World Photography Awards 2026 года представило лучшие снимки в категории «Природный мир и дикая природа».

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок победителя конкурса: фотография песца на полуострове Варагер, Норвегия, в разгар метели / © Klaus Hellmich
Снимок победителя конкурса: фотография песца на полуострове Варагер, Норвегия, в разгар метели / © Klaus Hellmich

В этом году премия проходит уже в девятнадцатый раз и по праву считается одной из самых престижных наград в сфере фотографии. В рамках всех направлений конкурса  было подано более 430 000 работ от авторов из более чем 200 стран и территорий.

Финалист конкурса / © Tim Munsey
Финалист конкурса / © Tim Munsey
Финалист конкурса / © Samuel Round
Финалист конкурса / © Samuel Round
Финалист конкурса /  © Martin Schmid
Финалист конкурса /  © Martin Schmid
Финалист конкурса / © Lisa Skelton
Финалист конкурса / © Lisa Skelton
Финалист конкурса /  © Elizabeth Yicheng Shen
Финалист конкурса /  © Elizabeth Yicheng Shen
Финалист конкурса / © Huajin Sun
Финалист конкурса / © Huajin Sun
Финалист конкурса / © Juan Jacobo Castillo Barrera
Финалист конкурса / © Juan Jacobo Castillo Barrera
Финалист конкурса / © Scott Portelli
Финалист конкурса / © Scott Portelli
Финалист конкурса / © Stan Bouman
Финалист конкурса / © Stan Bouman
Финалист конкурса / © Vishal Naveen
Финалист конкурса / © Vishal Naveen
Финалист конкурса / © Wouter van Hofwegen
Финалист конкурса / © Wouter van Hofwegen
