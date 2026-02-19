Уведомления
Следы схватки двух динозавров нашли в США
История взаимодействия динозавров скрывает множество загадок о том, кто был хищником, а кто — жертвой. Ученые обнаружили череп эдмонтозавра, показавший, как он пал в схватке с тираннозавром рекс.
В 2005 году в округе Доусон (штат Монтана, США) местные жители обнаружили уникальный череп эдмонтозавра. Место находки известно как одно из самых богатых местонахождений динозавров конца мелового периода, включающее таких знаменитых представителей, как Tyrannosaurus rex и Triceratops. Образец представляет собой почти полный сочлененный череп взрослого гадрозаврида Edmontosaurus annectens.
Ученые препарировали и исследовали череп, а результаты опубликовали результаты в журнале PeerJ. В носовой кости с левой стороны черепа они обнаружили застрявший обломок зуба другого теропода. Острие зуба было направлено вниз, в сторону носового отверстия. Помимо этого, на черепе идентифицировали еще 23 возможные отметины от зубов, расположенных на носовой, скуловой костях и на нижней челюсти.
Авторы исследования провели компьютерную томографию образца, что позволило установить: зуб имеет овальное поперечное сечение, длину около 19,9 миллиметра, ширину 12,3 миллиметра и сохранившуюся высоту 22,0 миллиметра. Также они выполнили детальный морфометрический анализ, подсчитав плотность зазубрин и измерив сам зуб. Полученные данные сравнили с опубликованными характеристиками зубов всех мелких и крупных теропод, найденных на этой территории. Кроме того, проанализировали характер и расположение всех зубных отметин, сгруппировав их по ориентации и локализации, чтобы реконструировать возможную последовательность событий.
Ученые выяснили, что зуб принадлежал тираннозавриду. Сравнение с ископаемым материалом показало: параметры зуба соответствуют зубам взрослой особи Tyrannosaurus rex. На основе корреляции между размером зубов и длиной черепа исследователи оценили длину черепа тираннозавра примерно в 0,86-1,12 метра, что соответствует массе тела более 1,8 тонны.
Ориентация зуба и его расположение в носовой кости свидетельствуют о том, что укус был нанесен спереди, когда животные находились лицом друг к другу. Тираннозавр вонзил свои зубы в морду эдмонтозавра. На костной ткани вокруг встроенного зуба отсутствовали следы заживления. Это стало ключевым фактором в понимании того, что рана оказалась для динозавра смертельной.
Эти факторы позволили сделать вывод: стычка между динозаврами не была падальщичеством или внутривидовой дракой. Это был акт хищничества. Опираясь на наблюдения за поведением современных крупных хищников, таких как львы и крокодилы, ученые предполагают, что укус в морду был способом контроля и усмирения крупной и опасной жертвы, чтобы затем нанести смертельный укус. Вероятность того, что зуб сломался при простом поедании уже мертвой туши, мала, поскольку на морде гадрозавра относительно мало мяса, и она была покрыта твердым кератиновым клювом.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
