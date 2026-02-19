Следы схватки двух динозавров нашли в США

История взаимодействия динозавров скрывает множество загадок о том, кто был хищником, а кто — жертвой. Ученые обнаружили череп эдмонтозавра, показавший, как он пал в схватке с тираннозавром рекс.

В 2005 году в округе Доусон (штат Монтана, США) местные жители обнаружили уникальный череп эдмонтозавра. Место находки известно как одно из самых богатых местонахождений динозавров конца мелового периода, включающее таких знаменитых представителей, как Tyrannosaurus rex и Triceratops. Образец представляет собой почти полный сочлененный череп взрослого гадрозаврида Edmontosaurus annectens.

Ученые препарировали и исследовали череп, а результаты опубликовали результаты в журнале PeerJ. В носовой кости с левой стороны черепа они обнаружили застрявший обломок зуба другого теропода. Острие зуба было направлено вниз, в сторону носового отверстия. Помимо этого, на черепе идентифицировали еще 23 возможные отметины от зубов, расположенных на носовой, скуловой костях и на нижней челюсти.

Авторы исследования провели компьютерную томографию образца, что позволило установить: зуб имеет овальное поперечное сечение, длину около 19,9 миллиметра, ширину 12,3 миллиметра и сохранившуюся высоту 22,0 миллиметра. Также они выполнили детальный морфометрический анализ, подсчитав плотность зазубрин и измерив сам зуб. Полученные данные сравнили с опубликованными характеристиками зубов всех мелких и крупных теропод, найденных на этой территории. Кроме того, проанализировали характер и расположение всех зубных отметин, сгруппировав их по ориентации и локализации, чтобы реконструировать возможную последовательность событий.

Ученые выяснили, что зуб принадлежал тираннозавриду. Сравнение с ископаемым материалом показало: параметры зуба соответствуют зубам взрослой особи Tyrannosaurus rex. На основе корреляции между размером зубов и длиной черепа исследователи оценили длину черепа тираннозавра примерно в 0,86-1,12 метра, что соответствует массе тела более 1,8 тонны.

Ориентация зуба и его расположение в носовой кости свидетельствуют о том, что укус был нанесен спереди, когда животные находились лицом друг к другу. Тираннозавр вонзил свои зубы в морду эдмонтозавра. На костной ткани вокруг встроенного зуба отсутствовали следы заживления. Это стало ключевым фактором в понимании того, что рана оказалась для динозавра смертельной.

Эти факторы позволили сделать вывод: стычка между динозаврами не была падальщичеством или внутривидовой дракой. Это был акт хищничества. Опираясь на наблюдения за поведением современных крупных хищников, таких как львы и крокодилы, ученые предполагают, что укус в морду был способом контроля и усмирения крупной и опасной жертвы, чтобы затем нанести смертельный укус. Вероятность того, что зуб сломался при простом поедании уже мертвой туши, мала, поскольку на морде гадрозавра относительно мало мяса, и она была покрыта твердым кератиновым клювом.

Андрей Серегин 50 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.