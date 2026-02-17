Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Проект «Нейрокогнитивный подход к исследованиям исторической памяти: кейс о Гражданской войне» стал возможен благодаря творческому тандему исследователей Гражданской войны и представителей Томской историографической школы при ТГУ. Ученые специализируются на исследовании проблем методологии истории, историографии и исторического сознания, ядром которого всегда является историческая память. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник Томского государственного университета. История».

— Историческая память — это совокупность коллективных представлений людей определенной общности о своем прошлом, — объяснила профессор кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории ФИПН ТГУ Наталья Трубникова. — Здесь мы говорим про обыденное сознание людей, которые совершенно не специально опираются на представления о прошлом, чтобы ориентироваться в настоящем и строить свое будущее. В отличие от исторической науки, которая следует канонам научной рациональности, историческая память очень эмоциональна и избирательна. Она думает о том, о чем ей выгодно думать в текущий момент, чтобы поддержать настоящую картину мира. Поэтому то, о чем люди мыслили 20 лет назад, радикально отличается от того, что мы думаем сейчас и что будем по этому поводу думать завтра.

В первом нейроэксперименте участвовали 30 человек без профессионального исторического образования. Им предлагалось рассмотреть аутентичные плакаты и предметы, созданные Белой и Красной армиями в период Гражданской войны в целях пропаганды среди населения, а также отрывки популярных кинолент о рассматриваемой эпохе.

— Плакаты были наиболее эффективным средством агитации в эпоху Гражданской войны. Композиционно они выражали экспрессию, динамику, движение лиц, яркую жестикуляцию, стимулируя эмоциональную вовлеченность зрителей. Семиотика плакатов насыщена общеизвестными символами и эмблемами противоборствующих движений, метафорами и стереотипами. Красные использовали самые «активные» цвета — красный, черный, желтый, а также довольно грубые метафоры в адрес своих врагов в стиле народной лубочной культуры. Белые, как правило, применяли более умеренные цвета — белый, синий, серый, символику Российской империи, более сдержанные метафоры и классические композиции, отсылающие к культурному наследию России, стремлению восстановить порядок и вековые традиции, — рассказала Наталья Трубникова.

Ученые предположили, что использование нейротехнологий прояснит детали в понимании исторической памяти человека. По словам Трубниковой, исследование провели на основе выдвинутой гипотезы, что спонтанные реакции респондентов при просмотре стимульного материала может проявить их личное отношение к событиям Гражданской войны и ее участникам, а также, возможно, поможет увидеть разницу отношения к ним у людей разных поколений и с разным образованием.

— Современный человек тоже зависим от рекламных слоганов, ярких картинок, и нам было интересно посмотреть, каким образом на плакаты Гражданской войны, аутентичные исторические источники, реагируют современные люди. В первой итерации проекта мы быстро выявили, что люди формируют свои базовые представления о прошлом на основе продуктов массовой культуры, в основном, кинофильмов и книг. Люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным. На втором году работы мы поняли, что и молодое поколение не имеет отчетливого представления о белых. Образ красногвардейца-солдата был хорошо сформирован в советской идеологии, в то же время образ белого солдата или офицера оставался совершенно размытым. До сих пор у людей нет ясного и однозначного отношения к Белой армии, — пояснила Трубникова.

Во втором этапе проекта участвовали уже и сами историки. Исследователи определили на плакатах специальные «маркеры» — предполагаемые зоны интереса человека, понимающего, что именно ему показывают. С помощью таких маркеров можно понять, задействована ли в данный момент у человека именно историческая память или его личное «общечеловеческое» восприятие не имеет исторических аллюзий. В частности, ученые хотели понять, отличается ли историческая память профессиональных историков от исторической памяти людей без такого образования.

— У историков значительно выше скорость осмысления и более равномерно распределяемое внимание. Они сразу схватывают контекст изображаемого и симметрично рассматривают все элементы демонстрируемой репрезентации, в отличие от людей «неисторических», которые реагируют более спонтанно и непосредственно. Если человек долго и осознанного смотрел на эти «маркеры», характерные атрибуты эпохи, то, скорее всего, он понимал, о чем идет речь, его когнитивная обработка была связана именно с исторической памятью, — добавила Трубникова.

Примеры плакатов, которые использовали в исследовании ученые ТГУ / © 1. Агитационный плакат «Дружно за общее дело». Работа Харьковского отделения ОСВАГ, 1919. 2. Александр Апсит, Год Красной Армии, книга Русский революционный плакат / Вячеслав Полонский

Результаты исследования показали, что, хотя и историки не всегда анализировали видимое с позиций именно исторической памяти, в целом их внимание было более сбалансированным и сфокусированным на исторических элементах образа. Эксперимент также выявил группу людей с особой эмоциональной отзывчивостью по отношению к символам прошлого, не имеющим специального исторического образования. Примерно половина всех опрошенных — как историков, так и неисториков — продемонстрировала активную, «живую» память о событиях Гражданской войны, наглядно показывая, что прошлое принадлежит всем, кто им искренне интересуется.

