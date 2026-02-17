Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений
Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.
Проект «Нейрокогнитивный подход к исследованиям исторической памяти: кейс о Гражданской войне» стал возможен благодаря творческому тандему исследователей Гражданской войны и представителей Томской историографической школы при ТГУ. Ученые специализируются на исследовании проблем методологии истории, историографии и исторического сознания, ядром которого всегда является историческая память. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник Томского государственного университета. История».
— Историческая память — это совокупность коллективных представлений людей определенной общности о своем прошлом, — объяснила профессор кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории ФИПН ТГУ Наталья Трубникова. — Здесь мы говорим про обыденное сознание людей, которые совершенно не специально опираются на представления о прошлом, чтобы ориентироваться в настоящем и строить свое будущее. В отличие от исторической науки, которая следует канонам научной рациональности, историческая память очень эмоциональна и избирательна. Она думает о том, о чем ей выгодно думать в текущий момент, чтобы поддержать настоящую картину мира. Поэтому то, о чем люди мыслили 20 лет назад, радикально отличается от того, что мы думаем сейчас и что будем по этому поводу думать завтра.
В первом нейроэксперименте участвовали 30 человек без профессионального исторического образования. Им предлагалось рассмотреть аутентичные плакаты и предметы, созданные Белой и Красной армиями в период Гражданской войны в целях пропаганды среди населения, а также отрывки популярных кинолент о рассматриваемой эпохе.
— Плакаты были наиболее эффективным средством агитации в эпоху Гражданской войны. Композиционно они выражали экспрессию, динамику, движение лиц, яркую жестикуляцию, стимулируя эмоциональную вовлеченность зрителей. Семиотика плакатов насыщена общеизвестными символами и эмблемами противоборствующих движений, метафорами и стереотипами. Красные использовали самые «активные» цвета — красный, черный, желтый, а также довольно грубые метафоры в адрес своих врагов в стиле народной лубочной культуры. Белые, как правило, применяли более умеренные цвета — белый, синий, серый, символику Российской империи, более сдержанные метафоры и классические композиции, отсылающие к культурному наследию России, стремлению восстановить порядок и вековые традиции, — рассказала Наталья Трубникова.
Ученые предположили, что использование нейротехнологий прояснит детали в понимании исторической памяти человека. По словам Трубниковой, исследование провели на основе выдвинутой гипотезы, что спонтанные реакции респондентов при просмотре стимульного материала может проявить их личное отношение к событиям Гражданской войны и ее участникам, а также, возможно, поможет увидеть разницу отношения к ним у людей разных поколений и с разным образованием.
— Современный человек тоже зависим от рекламных слоганов, ярких картинок, и нам было интересно посмотреть, каким образом на плакаты Гражданской войны, аутентичные исторические источники, реагируют современные люди. В первой итерации проекта мы быстро выявили, что люди формируют свои базовые представления о прошлом на основе продуктов массовой культуры, в основном, кинофильмов и книг. Люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным. На втором году работы мы поняли, что и молодое поколение не имеет отчетливого представления о белых. Образ красногвардейца-солдата был хорошо сформирован в советской идеологии, в то же время образ белого солдата или офицера оставался совершенно размытым. До сих пор у людей нет ясного и однозначного отношения к Белой армии, — пояснила Трубникова.
Во втором этапе проекта участвовали уже и сами историки. Исследователи определили на плакатах специальные «маркеры» — предполагаемые зоны интереса человека, понимающего, что именно ему показывают. С помощью таких маркеров можно понять, задействована ли в данный момент у человека именно историческая память или его личное «общечеловеческое» восприятие не имеет исторических аллюзий. В частности, ученые хотели понять, отличается ли историческая память профессиональных историков от исторической памяти людей без такого образования.
— У историков значительно выше скорость осмысления и более равномерно распределяемое внимание. Они сразу схватывают контекст изображаемого и симметрично рассматривают все элементы демонстрируемой репрезентации, в отличие от людей «неисторических», которые реагируют более спонтанно и непосредственно. Если человек долго и осознанного смотрел на эти «маркеры», характерные атрибуты эпохи, то, скорее всего, он понимал, о чем идет речь, его когнитивная обработка была связана именно с исторической памятью, — добавила Трубникова.
Результаты исследования показали, что, хотя и историки не всегда анализировали видимое с позиций именно исторической памяти, в целом их внимание было более сбалансированным и сфокусированным на исторических элементах образа. Эксперимент также выявил группу людей с особой эмоциональной отзывчивостью по отношению к символам прошлого, не имеющим специального исторического образования. Примерно половина всех опрошенных — как историков, так и неисториков — продемонстрировала активную, «живую» память о событиях Гражданской войны, наглядно показывая, что прошлое принадлежит всем, кто им искренне интересуется.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Июня, 2016
Человек человеку — друг?
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
14 Октября, 2019
Стимул-реакция: самые громкие психологические эксперименты
2 Октября, 2022
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии