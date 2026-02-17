Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый полнофункциональный человекоподобный робот с открытым исходным кодом привлек разработчиков по всему миру
Пекинский стартап RoboParty открыл исходный код своего флагманского человекоподобного робота Roboto Origin всего через несколько месяцев после завершения исследований и разработок, занявших 120 дней.
Это первый в мире полнофункциональный прототип двуногого человекоподобного робота с полностью открытой архитектурой. Проект уже получил более 1000 звезд на GitHub и почти 100 предзаказов на комплекты для сборки.
Компания нацелена на развитие воплощенного искусственного интеллекта. Всего за 120 дней (апрель – август 2025 года) команда разработала Robot Origin — прототип ростом 1,25 метра и весом 34 килограмма, предназначенный не для коммерциализации, а для отработки полного цикла создания гуманоидной робототехники. Используя принцип раздельной параллельной разработки, инженеры быстро проводили итерации, синхронизируя аппаратное и программное обеспечение, проверяя реализуемость перехода от симуляции к реальному миру и демонстрируя гибкость небольшой команды.
Отказавшись от краткосрочных коммерческих заказов, RoboParty в январе 2026 года полностью открыла исходный код Roboto Origin, опубликовав аппаратные чертежи, программное обеспечение и инженерные наработки с целью демократизации гуманоидной робототехники. Запуск сопровождался глобальной программой совместного творчества разработчиков, формируя воспроизводимую, расширяемую и проверяемую систему.
Roboto Origin развивает скорость до трех метров в секунду благодаря собственному алгоритму антропоморфной походки AMP, обеспечивающему устойчивое и естественное движение.
Подход RoboParty с открытым исходным кодом направлен на решение трех ключевых проблем отрасли — высокой стоимости, фрагментированности конструкций и разобщенности архитектур — путем создания общей основы Embodied Infrastructure. Ожидается, что такая модель позволит сократить затраты на разработку гуманоидной робототехники до 80%.
По заявлению компании, Roboto Origin уже привлек ведущих специалистов со всего мира — от университетских исследователей до инженеров известных компаний и технических команд стартапов, формируя кооперативную сеть, ускоряющую инновации за пределами отдельных организаций.
Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
