Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Николай Головин
Николай Головин
17 февраля, 09:14
Рейтинг: +317
Посты: 929

Первый полнофункциональный человекоподобный робот с открытым исходным кодом привлек разработчиков по всему миру

Пекинский стартап RoboParty открыл исходный код своего флагманского человекоподобного робота Roboto Origin всего через несколько месяцев после завершения исследований и разработок, занявших 120 дней.

# Китай
# программирование
# Роботы
# технологии
Roboto Origin / © RoboParty
Roboto Origin / © RoboParty

Это первый в мире полнофункциональный прототип двуногого человекоподобного робота с полностью открытой архитектурой. Проект уже получил более 1000 звезд на GitHub и почти 100 предзаказов на комплекты для сборки.

Компания нацелена на развитие воплощенного искусственного интеллекта. Всего за 120 дней (апрель – август 2025 года) команда разработала Robot Origin — прототип ростом 1,25 метра и весом 34 килограмма, предназначенный не для коммерциализации, а для отработки полного цикла создания гуманоидной робототехники. Используя принцип раздельной параллельной разработки, инженеры быстро проводили итерации, синхронизируя аппаратное и программное обеспечение, проверяя реализуемость перехода от симуляции к реальному миру и демонстрируя гибкость небольшой команды.

Отказавшись от краткосрочных коммерческих заказов, RoboParty в январе 2026 года полностью открыла исходный код Roboto Origin, опубликовав аппаратные чертежи, программное обеспечение и инженерные наработки с целью демократизации гуманоидной робототехники. Запуск сопровождался глобальной программой совместного творчества разработчиков, формируя воспроизводимую, расширяемую и проверяемую систему.

Roboto Origin развивает скорость до трех метров в секунду благодаря собственному алгоритму антропоморфной походки AMP, обеспечивающему устойчивое и естественное движение. 

Подход RoboParty с открытым исходным кодом направлен на решение трех ключевых проблем отрасли — высокой стоимости, фрагментированности конструкций и разобщенности архитектур — путем создания общей основы Embodied Infrastructure. Ожидается, что такая модель позволит сократить затраты на разработку гуманоидной робототехники до 80%.

По заявлению компании, Roboto Origin уже привлек ведущих специалистов со всего мира — от университетских исследователей до инженеров известных компаний и технических команд стартапов, формируя кооперативную сеть, ускоряющую инновации за пределами отдельных организаций.

Имя Фамилия
Имя Фамилия
3 минуты назад
-
0
+
Теперь любой человек может создать свою армию убийц. Достаточно накупить этих роботов и немного модифицировать программу. Срочно нужно звать Бандероса из фильма "Страховщик"! В какое интересное время мы живем...
