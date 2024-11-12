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Религиозность и духовные практики повлияли на склонность к самоубийству
Хотя для разных верований характерно неодинаковое отношение к самоубийству, сама по себе принадлежность к религии может увеличивать склонность к суицидальному поведению. Международная команда психиатров провела метаанализ 75 исследований и выяснила, как религиозность, духовные практики и осмысление (meaning making) соотносятся с риском самоубийства.
Авторы недавних исследований открыли несколько неочевидных факторов, которые влияют на суицидальное поведение человека. Например, стало известно, что женщины с тяжелым ПМС решают покончить с собой в два раза чаще, а также что самоубийства на самом деле связаны с полнолунием.
Специалисты из нескольких университетов и клиник Нидерландов, Швеции и Израиля провели метаанализ количественных исследований, посвященных связи суицидального поведения с религией, духовными практиками и осмыслением (meaning making). Результаты работы опубликовал научный журнал Harvard Review of Psychiatry.
В 75 исследованиях, которые рассматривались в рамках метаанализа, суммарно участвовали 17 561 человек. Больше всего среди них было христиан (62%), а атеизм/агностицизм, индуизм, ислам и иудаизм были преобладали в 1,3-3,4% выборок.
Переменных, связанных с религией, духовными практиками и осмыслением, было четыре:
1. Принадлежность к религиозной или духовной группе.
2. Поведение, например возражения против самоубийства, значимость религии (насколько важна религия в жизни человека и насколько он привержен своим убеждениям), посещение религиозных служб, участие в работе религиозной или духовной организации, молитва.
3. Вера и осмысленность, например ощущение смысла или цели в жизни, а также вера в высшие силы.
4. Привязанность — духовное и религиозное благополучие, религиозный настрой, представление о боге и религиозный/духовный опыт.
Оказалось, что люди, которые в большой степени религиозны или осуждают самоубийства с нравственной точки зрения, значительно реже задумывались о суициде. При этом участие в религиозных обрядах не было связано с уменьшением суицидального поведения, а принадлежность к религиозной группе и вовсе усиливала риск самоубийства.
«Внимательное изучение религиозности, духовных практик и осмысления <…> важно для всех, кто помогает психиатрическим пациентам и поддерживает их, особенно для специалистов в области психического здоровья и священнослужителей. Выявление ресурсов, способствующих расширению прав и возможностей в рамках конкретных религиозных традиций и взглядов на жизнь, уменьшит стигматизацию и поспособствует разработке эффективных мер по предотвращению самоубийств и поддержке людей, которые склонны к самоубийству», — пояснили авторы исследования.
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