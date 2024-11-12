Солнечная система оказалась внутри «межзвездного тоннеля»

Благодаря способности многих телескопов улавливать рентгеновское излучение астрономы видят испускающий его в космосе разреженный и горячий газ. Температура этого вещества достигает миллиона градусов, но из-за большого расстояния между его атомами не происходит теплопередачи.

Этот газ образует в окрестностях Солнечной системы гигантские пузыри. Мы находимся внутри так называемого Местного пузыря, который простирается на многие сотни световых лет.

По мнению ученых, эта «дымка» рассеялась после сравнительно недавнего «фейерверка»: ориентировочно 14 миллионов лет назад в ближайшей к нам OB-ассоциации Скорпиона — Центавра одна за другой с небольшими интервалами взрывались сверхновыми массивные звезды. В космосе находят и предполагаемые «останки» этих звезд. К примеру, расположенная на расстоянии 815 световых лет от нас нейтронная звезда Геминга — бывшее ядро тяжеловесного светила, которое взорвалось, по расчетам, всего 342 тысячи лет назад.

Недавно Местный пузырь рассмотрели с помощью рентгеновского космического телескопа eROSITA. Он расположен в полутора миллионах километров от Земли, вдали от множества помех. На основе данных с телескопа команда ученых из Института внеземной физики Макса Планка (Германия) составила беспрецедентно четкое трехмерное изображение огромного облака плазмы, окружающего Солнце. Результатами своей работы специалисты поделились в статье для журнала Astronomy & Astrophysics.

Как объяснил ведущий автор исследования, астрофизик Майкл Фрейберг, удалось не только уточнить облик Местного пузыря, но и найти в нем нечто новое: протяженную, словно тоннель, структуру, которая выделяется на общем фоне гораздо более высокой температурой и направлена в сторону созвездия Центавра. Солнце находится прямо внутри нее.

Вытянутая более горячая структура внутри Местного пузыря (изображение создано на основе данных телескопа eROSITA) / © Yeung et al, 2024

Впрочем, по словам исследователей, это совпадение: Солнечная система проходит сейчас сквозь «тоннель» по мере своего движения по Галактике, причем вошла в Местный пузырь всего несколько миллионов лет назад. Отметим, что наша звезда вместе со всем своим космическим семейством существует уже 4,6 миллиарда лет, а примерно каждые 220-240 миллионов лет совершает оборот вокруг центра Млечного Пути.

Помимо Местного пузыря, eROSITA позволила рассмотреть многие другие газовые облака, расположенные поблизости. Астрофизики считают, что все они могут оказаться небольшим фрагментом общей картины: еще в 1970-х ученые заподозрили, что из-за повсеместно и постоянно происходящих в галактике взрывов сверхновых звезд всю ее пронизывает сеть таких плазменных «тоннелей».

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