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4 минуты назад
Игорь Байдов
4

Суицидологи выяснили, в какие праздничные дни люди совершают самоубийства чаще всего

4.6

Международная команда ученых изучила базу данных более 1,7 миллионов случаев самоубийств и рассказала, по каким дням недели и в какие праздничные дни люди чаще всего добровольно уходят из жизни. По мнению авторов нового исследования, полученные результаты позволят лучше оценить суицидальные риски и разработать действенные планы профилактики.

Психология
# самоубийство
# стресс
# суицид
Последние дни
Кадр из фильма «Последние дни», в котором рассказывается история последних дней жизни рок-музыканта по имени Блейк. В фильме явно угадываются отсылки к событиям из жизни Курта Кобейна / © HBO Films

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году люди совершили более 700 тысяч успешных попыток добровольного ухода из жизни, что составило примерно 1,3 процента от общего количества случаев преждевременной смерти. Это превысило число смертей от малярии, ВИЧ/СПИДа и рака груди.

Суицидологи уже давно предупреждают, что самоубийства стали серьезной проблемой общественного здоровья. Поэтому необходимо разработать действенные меры, направленные на предотвращение суицидов. На помощь приходит статистика. 

Авторы предыдущих исследований показали, что риск самоубийств возрастает в конкретные дни недели, но данные о связи между праздниками и количеством суицидов были противоречивы и ограничивались лишь незначительной географией. 

Международная команда суицидолгов исправила этот недочет. Ученые изучили базу данных Multi-city Multi-country Collaborative Research Network, в которой регистрировались случаи суицида, и рассказали, в какие праздничные дни люди предпринимают наибольшее количество попыток добровольного ухода из жизни. Свои выводы ученые представили в журнале The BMJ.

Исследователи проанализировали чуть более 1,7 миллионов случаев самоубийств, произошедших с 1971 по 2019 годы в 740 населенных пунктах в 26 странах мира. В течение исследуемого периода уровень самоубийств оставался самым высоким в Южной Корее и Японии, в странах Южной Африки и Эстонии, а самым низким — на Филиппинах, в Бразилии, Мексике и Парагвае. Во всех 26 странах большее количество самоубийств совершали мужчины, чаще всего в возрасте до 64 лет.

Анализ показал, что риск самоубийств возрастал по понедельникам, на этот день приходилось примерно 15-18 процентов от общего числа самоубийств, по сравнению с другими днями недели. Статистика с выходными днями оказалась неоднозначной. Во многих странах Северной Америки, Азии и Европы риск самоубийств оставался самым низким по субботам или воскресеньям. Однако в странах Южной и Центральной Америки, Финляндии и Южной Африки в выходные этот риск увеличивался.

самоубийства
Количество совершенных самоубийств по дням недели. Из графика видно, что во многих странах пик приходится на понедельник / © Yoonhee Kim

Что касается праздничных дней, то согласно статистике пик суицида в изучаемых странах приходился на Новый год, особенно среди мужчин, на Рождество картина была иной: незначительное повышение в странах Центральной и Южной Америки и Южной Африки, но резкое снижение в странах Северной Америки и Европы.

В трех странах Восточной Азии, где люди празднуют Новый год по лунному календарю (Китай, Южная Корея и Тайвань), риск суицида оставался низким только в Южной Корее.

Среди основной причины увеличения количества самоубийств по понедельникам и в Новый год, авторы исследования называют дистресс, вызванный психологическим прессингом или давлением на работе в начале недели, и более высоким уровень потребления алкоголя перед Новым годом и в выходные дни. Правда, ученые справедливо отметили, что для изучения этого фактора необходимы дальнейшие исследования.

самоубийство
Риски самоубийств в новогодние праздники. Из графика видно, что чаще всего люди кончают жизнь самоубийством в Новый год (day 0) / © Yoonhee Kim

Кроме того, ряд других экспертов признают, что к результатам исследования их коллег стоит относится с осторожностью. Существует вероятность, что во время анализа они столкнулись с трудностями, из-за чего могли неправильно обработать данные о самоубийствах в некоторых странах, а также ошибочно оценить влияние различных праздников (например, фестивалей или памятных дат) на попытки добровольного ухода из жизни.

Тем не менее, по словам специалистов, полученные результаты представляют собой новые обширные данные в области суицидологии и помогут разработать более эффективные программы психологической помощи, направленные на предотвращение самоубийств.

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Психология
# самоубийство
# стресс
# суицид
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