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Религиозные люди легче пережили пандемию Covid-19
Распространение коронавируса, смерти, локдауны и всевозможные строгие меры подорвали психологическое состояние людей. Однако, как показало новое исследование, верующие, которые имели возможность посещать религиозные мероприятия, лучше перенесли негативные последствия пандемии для психики.
Пандемия коронавируса и меры, на которые власти пошли для контроля заболеваемости, сильно повлияли на жизнь людей. Одним из негативных последствий Covid-19 стал удар по психическому здоровью: по данным за 2021 год, число пациентов с большим депрессивным и тревожным расстройствами выросло на 28% и 26% соответственно по сравнению с периодом до 2020-го.
Теперь ученые из Университета Западной Австралии, Кембриджа (Великобритания) и Университета Азима Премджи (Индия) на примере США решили прояснить, как на психологическое состояние во времена пандемии повлияла религиозность — один из важнейших факторов, определяющих психическое здоровье и, к примеру, снижающих вероятность развития депрессии у подростков.
«Почти 65% американцев заявили, что религия играет значительную роль в их повседневной жизни, а 36% еженедельно посещают религиозные службы. Следовательно, вполне возможно, что религиозность сыграла роль в том, как Covid-19 повлиял на психическое здоровье людей в Соединенных Штатах», — отметили авторы исследования, опубликованного в журнале European Economic Review.
В выборку вошли 5178 жителей США. С февраля по март 2021 года они участвовали в опросе, который охватывал различную информацию о респондентах: место жительства, возраст, пол, профессия, доход, образование, семейное положение, религиозная сфера жизни (важность религии для человека, частота молитв и посещения религиозных служб или других мероприятий), а также заболеваемость Covid-19, затронувшая ближайший социальный круг.
Помимо этого, участники заполнили стандартный опросник о психическом здоровье Центра эпидемиологических исследований (шкала CES-D). В среднем опрошенные получили 20 баллов из 57 (более высокий показатель указывает на ухудшение психического здоровья).
«У мужчин состояние психического здоровья оказалось лучше, чем у женщин, то же самое касалось белых людей в сравнении с небелыми. Ключевой вывод нашей статьи проистекает из следующего наблюдения: хотя респонденты с высоким уровнем религиозности (или кто-то из их ближайшего окружения) имели на 10% более высокий риск заразиться коронавирусом — по сравнению с респондентами с низким уровнем религиозности, — у них были лучшие показатели по шкале CES-D», — рассказали ученые.
Так, у участников со средним уровнем религиозности показатель по шкале-опроснику депрессии CES-D был на 1,12 балла ниже, чем у нерелигиозных людей с похожими характеристиками.
После тщательного анализа авторы работы пришли к выводу, что религиозность значительно смягчает негативное воздействие пандемии на психическое здоровье: переход от среднего ее уровня к нулевому почти на 60% усиливал удар, нанесенный Covid-19. Причем среди всех изученных факторов именно религиозность (и отчасти трудоустройство) давала такой эффект, подчеркнули исследователи.
Они уточнили, что наибольшую пользу принесла возможность посещать религиозные мероприятия. В итоге в округах, где карантинные меры были наиболее строги, благотворное влияние религиозности сходило на нет. Однако верующие жители таких районов лучше справились с негативными последствиями Covid-19 благодаря религиозным онлайн-услугам.
«Эти результаты носят лишь корреляционный характер. Мы не делаем никаких выводов о причинно-следственной связи, но вносим вклад, пытаясь понять последствия пандемии для психического здоровья и роль религии в этом», — подытожили ученые.
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