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16 минут назад
МГППУ
14

В МГППУ определили ценности преступников, совершивших экономические и кибернарушения

4.5

Исследование МГППУ, проведенное в 2022-2023 годах в одном из подразделений ФСИН Москвы, выявило различия в иерархии ценностей между двумя группами заключенных. Первая группа, совершившая преступления в сфере компьютерной информации, отдавала приоритет таким ценностям, как любовь, жизненная мудрость, счастливая семейная и материально обеспеченная жизнь. Во второй группе, совершившей экономические преступления, на первом месте стояли интересная работа, продуктивная жизнь, активная деятельная жизнь и познание. Эти различия могут быть связаны с образом жизни и ориентацией на онлайн- или офлайн-бытие.

МГППУ
# кибернарушения
# киберпреступления
# киберпреступники
# ценностные ориентации
Студенты МГППУ / © Глеб Новиков, Пресс-служба МГППУ

Результаты исследования опубликованы в журнале «Психология и право». Рост количества совершаемых экономических и киберпреступлений в России обусловил проведение научного исследования в области изучения ценностных ориентаций у лиц, их совершающих. Исследование актуализируется на фоне расследования громких историй с так называемыми «инфомошенниками», которым вменяются разные составы экономических преступлений: уклонение от уплаты налогов; легализация денежных средств, полученных незаконным путем; мошенничество и другое.

Данные, полученные на основе методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, свидетельствуют о статистически значимой контрастности ценностных предпочтений обследованных субъектов, совершивших преступные деяния экономической направленности (по Разделу VIII УК РФ) и в сфере компьютерной информации (Глава 28 УК РФ), причем как по отдельным приоритетам по терминальным ценностям, так и по ранговым статусам множества разноплановых инструментальных ценностей.

Выявлено, что имеется и близость ценностных профилей у обследованных контрастных субъектов преступных деяний, что связано, прежде всего, с особенностями дефектности у них морального и правового сознания: в частности, при ранжировании терминальных ценностей «творчество» и «счастье других» находятся на последних местах в иерархии ценностных предпочтений, а среди инструментальных ценностей принижен ранговый вес ряда социально значимых ценностей, таких как «честность», «чуткость», «терпимость».

«Ценности людей, совершивших киберпреступления, включают любовь, жизненную мудрость, счастливую семейную жизнь и материальную обеспеченность. Они достигают этого через образованность, воспитанность, рационализм, ответственность и трудолюбие, – рассказывает Вячеслав Поздняков, доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ. – В то же время, люди, совершившие экономические преступления, ценят интересную работу, продуктивную жизнь, активную деятельность и познание. Они стремятся к независимости и твердой воле в своем поведении».

Люди, совершившие экономические преступления, ценят достижения и социальный статус. Они стремятся к интересной работе, продуктивной жизни, активной деятельности и познанию. Они считают, что в быстро меняющейся экономике важно постоянно учиться и развиваться.

«Различия в выборе ценностей между экономическими преступниками и киберпреступниками связаны с тем, что первые больше ориентированы на использование своих возможностей и способностей, – отмечает Дмитрий Деулин, декан факультета экстремальной психологии МГППУ. – Кроме того, они больше ценят интересную работу, познание и общественное признание. Это особенно характерно для “беловоротничковых преступников”, которые стремятся поддерживать свой статус и комфорт. Ведь у них, как было выявлено в ранее проведенных наших исследованиях, многое связано с особенностями самооценки, а в итоге они не могут чувствовать себя комфортно, если не имеют «овеществленных подпорок для статуса личности», в том числе в виде престижного дома, автомобиля».

С учетом полученных результатов, а также данных по ранее проведенным отечественным и зарубежным публикациям обоснованы научно значимые ориентиры в реализации профилактики и по проведению дальнейших исследований. Основной вывод статьи – экономические преступления и киберпреступления совершаются лицами с дефектами морали и правосознания. Такие ценности как «чуткость», «честность», «терпимость», «творчество», «счастье других», «умение прощать ошибки» для этой категории обследуемых не имеют высокой значимости, занимают последние позиции в общей иерархии ценностей.

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МГППУ
44 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# кибернарушения
# киберпреступления
# киберпреступники
# ценностные ориентации
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Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
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