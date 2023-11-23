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Метаанализ подтвердил пользу орехов для мужской фертильности
Диетологи и врачи советуют мужчинам есть орехи для улучшения фертильности. О пользе продукта для мужского здоровья говорят и научные данные. Систематический обзор и анализ исследований по теме, проведенный в Австралии, подтвердил благотворное влияние орехов на репродуктивные способности сильной половины человечества.
В работе, которую специалисты из Университета Монаша назвали первой в своем роде, ученые рассмотрели предыдущие исследования с участием в общей сложности 646 мужчин. Два из них были обсервационными, то есть по данным наблюдений, а два других — рандомизированными контролируемыми испытаниями. В рамках метаанализа ученые не стали объединять их результаты из-за различий в дизайне обсервационных исследований.
В двух рандомизированных испытаниях участвовали 223 здоровых мужчины в возрасте 18-35 лет, которые придерживались типичного для Запада стиля питания.
В одном исследовании мужчины на протяжении 12 недель ежедневно съедали по 75 граммов очищенных грецких орехов в день. В другом — экспериментальной группе в течение 14 недель давали по 60 граммов (примерно две горсти) смеси из 30 граммов грецких орехов, 15 граммов миндаля и 15 граммов фундука. В контрольных группах в обоих исследованиях люди продолжали питаться как обычно, без добавления орехов в рацион.
Результаты экспериментов показали, что ежедневное употребление не менее 60 граммов орехов повысило подвижность, жизнеспособность и морфологию сперматозоидов по сравнению с участниками контрольной группы. Однако воздействия на концентрацию сперматозоидов исследователи не выявили. В обоих случаях статистический анализ приводился с поправкой на различные факторы, включая физическую активность участников.
Комментируя данные, доктор Барбара Кордозо (Barbara Cardoso), специалист в области питания и диетологии из Университета Монаша, обратила внимание на то, что испытуемые продолжали питаться в привычном для них стиле, который не всегда мог быть здоровым.
Таким образом, добавление орехов в рацион способно принести пользу даже без других изменений в диете. Эти выводы изложены в журнале Advances in Nutrition.
Благотворное влияние орехов на репродуктивное здоровье мужчин специалисты связывают с высоким содержанием в этих продуктах омега-3-полиненасыщенных жиров, пищевых волокон, витаминов, минералов и полифенолов.
Соавтор исследования Николь Келлой (Nicole Kellow) также развеяла распространенное опасение о риске поправиться от орехов.
«Многие думают, что от орехов толстеют, но исследования показывают, что люди, которые съедают одну или две горсти орехов каждый день, на самом деле чаще оказываются стройнее тех, кто не включает их в питание», — заявила специалист.
Впрочем, исследователи предупредили, что для здоровья полезны сырые или жареные орехи. Соленых и подслащенных лучше избегать, поскольку они могут способствовать развитию гипертонии и резистентности к инсулину.
В будущем ученые планируют продолжить работу и в ее рамках рассмотреть влияние орехов не только на мужскую, но и женскую фертильность, поскольку рандомизированных клинических испытаний по этому поводу пока не было.
Отметим, что в двух наблюдательных исследованиях никакой корреляции между потреблением орехов и качеством мужской спермы выявить не удалось. Однако в таких научных работах потребление тех или иных продуктов зачастую записывается со слов их участников, без контролируемых измерений массы, как в двух других исследованиях, на которых построили свой вывод авторы метаанализа. В этом смысле их решение сконцентрироваться на рандомизированных контролируемых экспериментах может быть вполне оправданным.
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