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4 минуты назад
Василий Парфенов
5

ЕКА перезапустило программу ExoMars. Без России

5.2

Последние два года проект ExoMars находился в подвешенном состоянии. С одной стороны, Европейское космическое агентство обещало найти ресурсы на переформатирование миссии ровера «Розалинд Франклин», ведь без российского участия марсоход лишился посадочной платформы. С другой — на это нужны немалые средства и время. Наконец, ЕКА определилось со всеми нюансами и заключило контракт на выполнение необходимых работ. Миссия заметно подорожала и задержится еще на несколько лет.

Космонавтика
# ExoMars
# ExoMars2022
# Европа
# ЕКА
# марс
# марсоход
# ЭкзоМарс
ExoMars без России
Один из важнейших инструментов ровера «Розалинд Франклин» — бур, способный проникать в грунт Марса на глубину до двух метров. На фото — его испытания в симулированных марсианских условиях / © ESA, S. Corvaja

Консорциум аэрокосмических предприятий со всего мира под руководством Thales Alenia Space получил контракт на 522 миллиона евро (примерно 567 миллионов долларов, или 52 миллиарда рублей). Эти средства будут поступать несколькими траншами на протяжении следующих четырех лет. Предполагается, что в рамках контракта будут выполнены все работы, необходимые для успешной реализации второго этапа программы ExoMars — отправки ровера на Марс.

Может показаться, что сумма большая, однако в нее нужно «уместить» сразу несколько важнейших проектов. В первую очередь требуется новая посадочная платформа вместо российской. Она будет проще, лишена научных приборов, срок службы составит всего несколько дней после посадки. Часть уже созданного для «Казачка» европейского оборудования удастся применить как есть или с минимальными изменениями. Но в любом случае это сложная задача. Фактически именно из-за разработки нового посадочного модуля миссия ровера ExoMars «Розалинд Франклин» задерживается минимум на четыре года.

Вторая существенная статья расходов — поддержание всего уже созданного для миссии оборудования в исправном состоянии. Отмена сотрудничества по второму этапу программы ExoMars между ЕКА и «Роскосмосом» произошла в начале 2022 года, а запуск планировался осенью. То есть марсоход, перелетная ступень и посадочный модуль вовсю готовились к старту. Когда стало известно, что полет отменяется, Thales Alenia Space с партнерами занялась консервацией оборудования — эти затраты тоже нужно оплатить «задним числом».

Но этим необходимые работы не ограничиваются. Все готовые к миссии агрегаты необходимо проверить, перевести из предстартового или временно законсервированного состояния в соответствующее длительному хранению, оценить долговечность каждого узла и при необходимости подготовить ресурсную замену. Чтобы через четыре года, если разработка новой посадочной платформы не задержится, можно было без проблем взять ровер с перелетным модулем и снова подготовить их к старту (а если задержится — оборудование спокойно хранилось бы дольше).

Кроме того, пока есть время на доработки, в конструкцию «Розалинд Франклин» внесут несколько небольших изменений. Например, добавят возможность наклонять солнечные панели, чтобы способствовать их очистке от пыли.

ExoMars без России
Созданием оборудования для миссии ровера ExoMars «Розалинд Франклин» занимались крупнейшие аэрокосмические компании мира. Сам марсоход изготавливали и собирали Airbus Defence and Space (Великобритания), MDA Corporation (Канада), а перелетную ступень — OHB System (Германия). По новому контракту им предстоит удостовериться, что все уже созданные ими детали проекта переживут четырехлетнее ожидание. Для новой посадочной платформы потребуется дополнительное участие подразделений Thales Alenia Space из Италии, Франции, Испании и Швейцарии, а также ArianeGroup (Франция). На фото — один из последних индивидуальных тестов ровера перед его интеграцией в перелетный и посадочный модули и началом предстартовой подготовки (2020 год) / © Airbus Space

Отметим, что в 522 миллиона евро, выделенные ЕКА на воскрешение ExoMars, не входят пусковые услуги. Немалая доля вложений «Роскосмоса» в программу — предоставление ракет «Протон-М». Вместо российских носителей NASA предложило свои, но на какой конкретно ракете полетит «Розалинд Франклин», пока не совсем ясно. Кроме того, американское агентство предоставит радиоизотопные обогреватели и некоторую финансовую помощь проекту. На 2024 год США пообещали перечислить около 30 миллионов долларов.

Программа ExoMars зародилась в 2001 году как часть европейского проекта пилотируемых полетов к Марсу. До начала 2010-х в ее рамках планировалось широкое партнерство с США, однако из-за финансовых ограничений американское участие сократилось до нескольких инструментов на посадочных и орбитальных аппаратах. В 2013 году ЕКА подписало с «Роскосмосом» соглашение о полномасштабном партнерстве.

Первый этап ExoMars подразумевал отправку к Красной планете орбитального зонда Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстратора технологий мягкой посадки Schiaparelli. Они стартовали в марте 2016 года, прибыли в октябре, TGO работает до сих пор, а вот мягкой посадки не получилось. Второй этап программы включал в себя полноценную посадочную платформу российской разработки («Казачок») и европейский марсоход («Розалинд Франклин»).

Первоначально их запуск планировали на 2018 год, затем его перенесли на 2020-й из-за неготовности части оборудования, потом на 2022-й — из-за неготовности программного обеспечения, недостаточности некоторых тестов и коронавирусных ограничений логистики. Теперь марсоход с новой упрощенной посадочной платформой стартует не ранее 2028 года.

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Космонавтика
# ExoMars
# ExoMars2022
# Европа
# ЕКА
# марс
# марсоход
# ЭкзоМарс
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